外出找廁所免煩惱 TOTO推掃碼系統手機一查就知

（法新社東京28日電） 日本衛浴品牌TOTO推出一項新服務，讓在公共場所突然內急的人可以透過手機掃描 QR code，找到最近的洗手間，並即時查看使用狀況。

日本也和其他很多國家一樣，公共廁所常見大排長龍的問題，尤其是在擁擠的火車站等場所，女性廁所的排隊情況尤為嚴重。

免治馬桶為出名產品之一的TOTO本月推出的新系統，將消費者與既有的網路連線設施管理系統串連。

研發這套系統目的，是希望當某間廁所隔間變髒或被佔用過久時，能自動通知管理人員。

使用者現在只要用手機掃描QR code，就能進入網站，查看洗手間位置和即時擁擠程度。

TOTO的發言人告訴法新社，此外，掃描廁所隔間內的 QR code還能進到另一網站，使用者可以回報問題，例如無法沖水或設施損壞等。

TOTO研發的這套新系統提供多語言介面，支援英文、中文與韓文。

日本政府也在努力解決女性如廁排隊過長問題。當地媒體報導，國土交通省正爭取在下一會計年度的預算增加經費，用於設置數位顯示看板與可移動的廁所隔間，以增加女性廁所的數量。