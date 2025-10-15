外勞取代本地工人？勞工處首9個月錄321宗投訴 暫僅 1 宗成立 67宗證據不足 ｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府近年推出「補充勞工優化計劃」輸入外勞，同時觸發「聘外勞炒本地工人」爭議。勞福局今（15 日）回應立法會質詢指，今年首九個月接獲321宗懷疑外勞取代本地僱員投訴，處方已完成調查68宗個案，67宗沒有足夠證據，其他投訴個案仍在調查中。

「補充勞工優化計劃」中規定，僱主不得以輸入勞工取代在職本地僱員，裁員應先裁減輸入勞工。據勞工處統計，自 2023 年 9 月 4 日推行「補充勞工優化計劃」，於 2023 年（9月4日至12月31日）、2024 年及 2025 年（截至 9 月30 日）分別接獲１宗、19宗及321宗懷疑僱主以輸入勞工取代在職本地僱員的投訴，主要涉及餐飲服務業、製造業及清潔服務業。

處方就上述投訴展開調查，包括到外勞工作地點巡查及搜證，向僱主及僱員查證等。接獲的投訴中，勞工處已完成調查68宗個案，其中67宗投訴沒有足夠證據確立；其他投訴個案仍在調查中。

目前一宗違反規定的投訴個案，處方於 8 月 29 日時已公布。翻查資料，尚苑中菜廳因違反優化計劃規定，遭處方施加行政制裁，兩年內拒絕處理其輸入勞工申請。

「補充勞工優化計劃」的申請及獲批宗數方面，今年首9個月處方接獲的申請宗數為 10 256 宗，其中5 949宗獲批，其中逾半投身「零售、住宿及膳食服務業」。今年的獲批宗數已超越去年全年的5,739宗。