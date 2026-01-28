錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
外勞輸入申請逾 17 萬人 餐飲業佔 6.5 萬 外勞優化計劃推行 2 年多｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府表示，「補充勞工優化計劃」即外界常稱的輸入外勞，截至去年 12 月申請宗數已達到 17.1 萬多名，其中餐飲服務業涉及 64,917 名勞工。
勞工及福利局局長孫玉菡今日（28 日）以書面回覆立法會議員梁進的提問。勞工處在 2023 年 9 月 4 日起推行計劃，容許僱主申請輸入原有「補充勞工計劃」下一般不得輸入的勞工。截至去年 12 月，優化計劃共接獲 22,500 多宗申請，其中餐飲服務業的申請佔 8,730 宗。其中在去年 9 月至 12 月，優化計劃接獲餐飲服務業的申請有 1,046 宗，涉及申請輸入 5,696 名勞工。入境事務處沒有備存每月僱傭合約屆滿或提出續約申請輸入勞工人數的統計數字。
孫玉菡說，為了致力平衡本地勞工就業及業界的人手需要，勞工處持續完善優化計劃的執行安排，例如在去年 6 月推出加強保障本地工人優先就業的措施，僱主遞交優化計劃申請後 6 個月內，再提交的申請一般不獲處理，但為顧及企業的人手安排，有關安排不適用於輸入勞工續約。
