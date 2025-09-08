外勞輸入｜實測揭六成申外勞僱主犯四宗罪 「本地招聘」薪酬過低、虛報工時｜Yahoo

專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
【Yahoo新聞報道】容許僱主請外勞的「補充勞工優化計劃」自前年 9 月 4 日起推行，政府當初表明計劃為期兩年、即至今年上周四（4日）結束，明年初完成檢討後再決定下一步計劃。根據計劃，目前申請外勞計劃的僱主，必須先經本地招聘，未能請到合適僱員才可輸入外勞。關注勞工權益的藝術家程展緯與一眾大專畢業生展開外勞政策研究，到有關公司實測「本地招聘」，發現近六成犯下「四宗罪」，包括實際工作狀況與招聘資料不符、疑虛報工時、薪酬過低等。程展緯表示，目前僱主只需填寫文件申請外勞，質疑勞工處欠缺複查，導致漏洞處處，促先叫停外勞計劃，認真審視漏洞及嚴懲違規僱主。
程展緯與大專畢業生 Betty 和 Norman 近月展開外勞政策研究，四出到申請外勞計劃的公司，實測「本地招聘」見工，目標多為在勞工處上標明招聘「大量」人手的公司，如保安、售貨員、餐飲業、清潔工等。程展緯解釋，這類廣告本身存在矛盾，「而家申請（外勞）嘅條件，係你要而家爭人，唔係將來需要『大量』人手；如果你而家爭大量人手，咁你平時點運作嘅呢？係唔係真係急需呢？見工嘅時候都覺得，好多時候都有個距離喺度」。他們近來合共應徵 22 份工，發現至少 13 份均有以下不同問題。
第一宗罪：涉虛報職責及工時
曾任馬會助廚的 Norman 經勞工處申請到佐敦一間甜品店面試。該店廣告聘請廚房雜工，其中一項職責指明是「協助廚師工作（不會獨立完成菜式）」，惟他到店時只有一名操普通話的廚房員工，「當時佢（該員工）唔止要獨立完成菜式，仲要做埋樓面工作招呼客人」。及後一位經理回店，指未有收到勞工處通知有人來見工，亦沒有刊登招聘。Norman指，由於應徵者只能依靠勞工處轉介與僱主聯絡，故沒有任何面試資訊的紀錄。離開該店後，經理突然致電問「你係咪外勞嗰邊申請？」，並指油麻地店有空缺，他再透過訊息問及工作性質，惟至今仍未獲回覆。
Norman 亦曾到大角咀一間室內遊樂場應徵接待員。根據招聘廣告，工時為每天工作 8 小時、每周 6 天，即合共 48 小時，惟面試時對方才指每周要上班 50 小時，周末亦必須上班，「佢呢部份好似係隱瞞勞工處，叫我『唔好同勞工處講』」。廣告上亦只表明求職者需懂一般粵語和中文書寫，但面試時對方指需懂普通話，Norman 隨即指自己不懂普通話，「佢話其實係想請一個人嚟講普通話，就話『普通話都係講歪少少嘅啫』」。
Betty 按廣告應徵售貨員，亦出現不合理狀況。根據招聘廣告，工作地點為「港九新界」，僱主稱她需要走 6 個不同地點工作，月薪與工作時間亦與廣告不符。
第二宗罪：薪酬水平過低
有豐富清潔工經驗的程展緯，嘗試應徵街市清潔工。根據招聘廣告，該份清潔工月薪只有 12,252 元，「從未試過有一個區，係得萬二蚊咁低人工，因為街市清潔係好辛苦，食環嗰啲早更已經去到萬六、萬七蚊」。程隨後到該街市面試，發現街市內貼有同一招聘告示，薪金為 14,000 起，與勞工處廣告相差近2,000元，「而家個市道起碼要呢個數先請到人，但你請外勞嘅價錢係12,000幾，你有好大嘅誘因去選擇一個平啲嘅價錢」，將影響本地工人求職機會和保障，同時難以吸引本地工人應徵。
勞工及福利局局長孫玉菡曾指會優先保障本地工人，確保外勞工資不低於本地工人工資中位數，以免出現「廉價勞工」。但程質疑，清潔業界不同的上班時間、地點和種類均有不同薪酬，「成個清潔工行業只跟一個中位數就會有問題，個中位數就係唔relevant（合理）」，而所有街市清潔工月薪定必高於 12,250 元，即上述勞工處廣告的水平。
Betty 曾到多間公司應徵做保安，其中大眾安全警衛公司招聘全港多區保安，招聘廣告標示月薪為 17,967 元，惟面試時才得知灣仔區只有 16,000 至 17,000 元；沙田區的通宵更亦只有 17,000 元。另一份忠誠物業的保安工作，同樣標示月薪為 17,967 元，但實際上粉嶺區只有16,200 元加 800 元勤工獎，而啟德則有 18,000 元，對方解釋他們標示的薪金為「平均數」。
程指出，招聘廣告也應列明不同區的薪酬，而勤工獎不應計算在薪酬之內，「因為你唔勤工就會無咗，可能你告咗一日假就已經無」。他續指，根據目前政策，外勞工資不可低於中位數，並不能保障本地工人，「如果將來繼續係咁，有啲萬六、有啲萬八，如果外勞做咗萬六嗰份，佢都係低於工資中位數，政策上係不接受。就算有啲高啲、有啲低啲，（勞工）最低嗰個都係要高過中位數」。
第三宗罪：實際空缺存疑
程展緯應徵的街市清潔工作當中，有招聘廣告列明該公司全港17個地區均有空缺，包括小西灣、觀塘、大埔、天水圍等。程要求選擇鄰近住所的大埔和沙田，對方卻指已沒有空缺，他只可到馬鞍山上班。
程隨後向勞工處反映情況，處方僅指會扣減該公司兩區的配額，令他質疑處方如何把關，「咁勞工處點樣知道其他區係咪都需要人？點樣跟進呢啲個案？會唔會查返佢而家有幾多空缺、返工人數係幾多？」他指，目前公司唯一證明自己有空缺的方法，就是在勞工處刊登廣告，而刊登廣告是毫無成本，「如果（勞工處）無方法（審查）嘅話，呢個計劃係完全失守，我到而家都睇唔到勞工處點樣守住呢條線」。
第四宗罪：工作環境惡劣
程展緯到馬鞍山新港城中心街市視察時，發現工作環境惡劣：暑天之下街市環境空氣不流通，非常悶熱，但僱主並沒有水提供予工人，「佢係提供電熱水煲，煲完熱水點樣飲呢？有啲工人要自己出錢買水，工人又要長期喺廚餘隔籬執紙皮」。
他批評，外勞政策只屬「治標」方法，並未讓僱主思考招聘不到本地工人的原因，「你份工人工咁刻薄、或者要走好多個場，呢啲咪就係請唔到人嘅原因囉？既然請唔到人，你嘅管理有無調動呢？無，請唔到就直接跳去請外勞，職安健嘅環境亦都無因為呢個計劃改善咗」。
促叫停外勞計劃：成件事好恐怖
被問到勞工處應如何堵塞以上漏洞，程認為，假如處方並非派員親身應徵和視察，目前難以改善相關問題，「你喺字面上好容易過，因為都係填寫數字，你無一個複查，而我見到勞工處無可能承擔到咁樣嘅調查，所以成個外勞計劃呢種不設上限嘅申請，成件事係好恐怖，啲嘢就係不停咁樣過（通過）」。
早前尚苑宴會廳有限公司聘用外勞後解僱本地員工，被勞工處施加行政制裁，禁其申請輸入外勞兩年；淨康集團亦因無理拒聘本地人而遭制裁一年。程認為目前罰則太輕，未必令僱主警惕，「如果試吓好似瞞騙罪咁，你有機會坐監，可能所有申請數字即刻減半」。程促處方應先暫停外勞輸入，「揼好啲人手、計好 capacity（容量）先，你先可以再開展，而家只係靠求職者見完工去投訴，而其實好少人會投訴」。
勞工處：接379宗投訴 11宗僱主違規
勞工處回覆《Yahoo新聞》查詢時指，截至今年7月，共接獲379宗有關外勞計劃的投訴，主要涉及懷疑僱主以輸入勞工取代在職本地僱員、輸入勞工的工作安排及工資，包括工資回扣和短付工資。處方已就有關投訴展開調查，包括勞工督察到輸入勞工的工作地點巡查及搜證、獨立會見僱主及僱員並查核有關的僱傭紀錄。
勞工處續指，目前共向11名違反《僱員補償條例》、職業安全及健康法例或優化計劃規定的僱主施加行政制裁，包括撤銷批准10名僱主輸入勞工並拒絶處理隨後兩年的申請；以及中止處理1名僱主已提交的申請並拒絶處理隨後一年的申請。
被問到如何審視現存漏洞，處方表示會嚴謹處理每宗申請，就每個職位初步甄別，審視僱主的人手情況、輸入勞工的理據、職位空缺的聘用條件，包括職責範圍、入職條件（包括工作技能及經驗）和學歷要求、工作地點、薪金及時數等，確保僱主擬提供的薪金達到每月中位工資及招聘條件合理。
聯繫不獲聘求職者 評估僱主誠意
處方續指，僱主完成本地招聘程序後，須向勞工處匯報結果並遞交招聘廣告作核對。勞工處稱會聯繫每名不獲聘用的本地求職者，從而評估僱主是否有誠意聘用本地工人。如僱主違規或無合理理由拒絕聘用合資格的本地求職者，勞工處會中止處理有關申請，並對涉事僱主實施行政制裁，拒絕處理有關僱主在隨後一年提交的其他申請。
