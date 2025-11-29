外國人在韓房產逾10.4萬套 中國人持過半數佔最多

【on.cc東網專訊】南韓國土交通部周五（28日）公布統計數據，截至今年6月底，外國人在韓持有房產數量逾10.4萬套，較去年12月增加0.15%，其中中國人持有58,896套，佔最多達56.6%。

數據顯示，截至今年6月底，外國人在韓持有房產在全體房產數量中佔0.53%。從產權人國籍看，中國大陸人持有量最多，其後是美國人和加拿大人，分別持有22,455套和6,433套。外國人所持房產有72.5%集中在首都圈地區，其中京畿道最多，有40,794套，佔39.2%，首爾市和仁川市則分別佔23.2%和10.1%。

廣告 廣告

93.4%在韓持有房產的外國人擁有一套，擁有三套房產或以上的有1,399人，佔1.3%。外國人在韓持有的土地面積近2.7億平方米，較半年前增加0.1%，佔南韓國土總面積的0.27%。從國籍看，美國人持有土地面積佔53.3%最多，中國大陸人以8%排第二。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】