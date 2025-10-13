不斷更新｜累計 9 名議員宣布棄選立法會
不只日本人！連外國人也想選擇「住在北海道」的最大理由是這個！
在北海道居住著來自各個國家的人們，根據統計，札幌市現在（2020年2月1日）的外國人口首次突破了15,000人而來到15,073人。若以國籍地區來看，其中以「中國」的5,118人最多，其次是「韓國」的2,830人與「越南」的1,608人。而這些外國人究竟都是為了什麼原因而選擇居住在北海道呢？讓我們一起來聽聽他們的說法吧！
※以下訪問內容純屬受訪者的個人感想。
為了學習觀光產業而來到北海道留學
「我是因為留學目的而搬到札幌的，現在則是在北海道的大學修習觀光知識。印尼有著以峇里島為首的多樣觀光資源，而北海道是日本極具代表性的觀光地域，外國旅客眾多，因此我想在這裡學習相關知識後為印尼觀光產業盡一份心力。北海道大學裡有很多留學生，福利與支援體制也十分完備，讓我能安心地努力學習。」（印尼／女性）
北海道大學對留學生招募相當積極，目前已有共計超過80國以上的人們在那廣大校園裡學習。留學生的人數也從1982年的362人，成長到2015年的1,570人，呈現著階梯式的成長趨勢。希望留學生們都能夠學以致用，並將在北海道獲得的知識應用在自己的國家。
原本只是為了留學，卻在不知不覺間成為「道民」了！
有些留學生預計學成歸國，有些人則會選擇繼續定居在已逐漸熟悉的北海道。「原本是為了在大學留學而來到北海道，但卻因為太喜歡札幌而決定定居下來。這裡雖然是座大都市，但近郊保有著不少自然景觀，冬天還可以充分玩味我最愛的滑雪活動，如此理想的城鎮怕是全世界也找不到第二個吧。」（澳洲／男性）
像札幌這般完美整合了都會機能與自然資源的城鎮實屬罕見，原生林密布的圓山、藻岩山等，都距離市中心不過數十分鐘。而市區裡蓋有數座滑雪場，棕熊出沒在市街上也不算稀奇。近年來澳洲的氣溫經常超出40度以上，乾旱持續等異常現象頻仍，每每返鄉都會更加深切地體認到北海道有多麼適宜居住。
北海道的俱知安町、二世古町都已然是很適合生活的國際都市
ell samsuri / Shutterstock.com
「我為了工作從香港搬來二世古町，目前在飯店就職，而裡頭的工作人員及旅客們幾乎都是來自國外。近幾年就業於二世古町住宿設施等地的外國人口越來越多，想必未來也會持續增加吧。我的孩子目前就讀小學，即使是公立學校，一個班級裡也都會有2～3人的父母是外國人，而且當地還開設有國際學校。」（香港／男性）
二世古町與俱知安町有著「北海道裡的外國」之稱，可見其外國居民之多。這位來自香港的男性剛搬到二世古町時雖然有諸多不安，如今卻非常滿意這個能在大自然懷抱下養育孩子的環境。不過，雖然「許多商店都會標註外文或雇用能通英語的工作人員，生活起來不會感覺不便」，但卻也同時存在著「外國人口增加導致一般住宅不足」的問題。
和日本人結婚後定居北海道
「因為與日本人妻子結婚的關係，15年前便搬到了她的出生地札幌。我原本是在俄羅斯從事漁業，並曾多次往返北海道，目前則經營著負責俄羅斯製品進口的公司。北海道自然與都市的平衡十分完美，而且無論去到哪裡都有便利商店非常方便。」（俄羅斯／男性）
這位俄羅斯男性曾因工作關係而多次探訪北海道，他對當地的美麗市街、豐饒的自然資源與良好的治安非常滿意。雖然與札幌人妻子的相遇純屬偶然，但他相信這一定是「為了讓他定居北海道」的冥冥指引。在北海道的小樽、紋別與稚內等地區都經常可以看見俄羅斯人的身影，魁武的體格雖然乍看很難親近，但實際交流後卻會發現其實也不乏開朗溫和的好人，或許他的妻子也正是被這種「反差萌」給迷住了呢！
日籍妻子住在美國卻患了思鄉病！
「最初與日籍妻子住在美國的伊利諾州，但半年後她卻患上了思鄉病，於是我們才改搬到札幌與娘家父母同住。札幌的美國人不少，以速食為首的美式文化也相當豐富，讓我長住在這裡也不易感到孤寂，反倒很感謝在沒有半個日本人的環境下忍耐了半年的妻子。」（美國／男性）
居於異國，在語言、文化上都有著莫大的鴻溝，要是周遭又沒有同鄉、無人能理解自身心境時，更是容易累積不少壓力。這位男性的工作為英語會話講師，他非常感謝身邊的朋友們，認為他們都是「能一起用英語溝通、相互扶持的夥伴」。
受訪者全員的共通點就是「喜歡北海道」
無論是觀光留學、因喜歡札幌而定居、就業或是結婚等，每個人移住北海道的理由都各不相同，但全員都一致地表示「喜歡北海道」。其中又以贊同當地「都市與自然平衡」的感想最多，此外，對於便利性、四季街景美麗等也抱有高度評價。這些對當地土生土長的人來說或許是再普通不過的事，卻在來自世界各地的人們心中泛起了一層層驚喜的漣漪。透過這次的訪談，讓我們又重新體認到北海道的魅力所在。
Text by:Masakazu
