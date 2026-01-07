天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
不是雞排珍奶！外國人讚「１台灣美食」嫩到不行、入口即化：讓人一吃就上癮
台灣以豐富多元的美食文化聞名全球，從夜市小吃到特色料理，總能讓外國友人驚艷不已。除了廣為人知的小籠包、雞排、珍珠奶茶等經典美食外，台南獨有的溫體牛肉火鍋近來也成為外國官員的心頭好。美國在台協會高雄分處長張子霖日前公開表達對溫體牛肉火鍋的熱愛，不僅稱讚這道料理「一吃上癮」，更強調這是台南限定的絕佳美味，引發網友熱烈討論。
外國人愛上台灣溫體牛肉火鍋
美國在台協會高雄分處長張子霖在官方粉專「美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung」發文分享，溫體牛肉火鍋已成為他每次造訪台南的固定行程與必吃美食。他特別讚賞現切溫體牛的獨特魅力，指出這種新鮮牛肉只需在火鍋中涮煮幾秒鐘，就能品嘗到入口即化的極嫩口感。
張子霖更在貼文中強調，這項美味「全世界只有台南吃得到」，讓人一吃就上癮，並直言台南美食魅力無法擋，「我很快就會再回來報到」，展現出對再次品嘗的強烈期待。
網友盛讚處長懂吃
貼文一發出，很快在網路上引發熱烈回響，吸引超過２萬人按讚支持。網友們紛紛留言表示，「處長懂吃懂吃」「比台灣人更知道吃，真老饕」「比美國牛肉好吃齁」「處長巷仔內的喔！我都餓了」「最讚的行銷，台灣真的很好」，也有貼心網友提醒「吃台灣美食身材要稍微控制一下，要不然會一下子就失控，體重往上飆升」。
▲張子霖稱讚溫體牛肉火鍋很美味。（圖片來源：美國在台協會高雄分處）
美國在台協會高雄分處
網址：https://www.facebook.com/share/1Jq3gyeDb4/
