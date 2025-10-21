不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
和別人坦誠相見泡澡我不行！外國人無法理解的日本泡湯文化4大現象
「風呂」是浴缸的日文漢字，但因為日本人可以說是全世界最愛泡澡的民族，幾乎每家每戶浴室都一定會有浴缸，還有錢湯、三溫暖、溫泉、岩盤浴等其它類型風呂，從此衍生出的「風呂文化」更是日本特有，體驗這風呂文化更是外國觀光客前來日本的必訪樂趣。
但這次LIVE JAPAN訪問了居住在日本的外國人對於日本泡澡文化的感想，沒想到有相當多外國人都在泡澡這件事上感受到了相當大的文化衝擊，說不定大家到日本泡溫泉時也曾經有過一樣的感想！？
※本文為受訪者的個人意見
難以置信居然要和一堆人一起泡澡！
「和許多人一起裸體泡澡」這點在本次的主題「受到衝擊」中獲得壓倒性多數的支持。
「我很喜歡泡溫泉，但是和朋友甚至不認識的人一起泡我真的不能接受！即使是同性別我也會覺得很不好意思」（印尼／二十多歲／男性）
「美國人從小就是自己洗澡、泡澡，所以就算是和自己的媽媽或姊妹一起泡也會覺得很羞恥」（美國／三十多歲／女性）
「沒有私人露天風呂的飯店我完全不會想住」（新加坡／二十多歲／女性）
「一開始真的會覺得很羞恥，雖然多經歷幾次就漸漸習慣了，可是在習慣之前真的超級害羞啊！」（台灣／三十多歲／男性）
「我在加拿大有一位朋友是跨性別者，他們公司員工旅遊要來日本，我朋友因為泡溫泉要裸體而感到非常苦惱，結果最後乾脆就不參加員工旅行了」（加拿大／二十多歲／女性）
「和上司一起去溫泉旅行的時候，上司曾問我要不要一起去澡堂，結果被我拒絕了。我很驚訝日本人好像不管對方是誰都能很自然地邀對方一起去泡澡。」（越南／二十多歲／女性）
就算不是出生在日本的外國人也都能理解泡湯的舒適與暢快，但是幾乎很少外國人一開始就能接受和別人坦誠相見泡澡這回事。這也難怪，畢竟日本人都是從小就有趣溫泉或錢湯等大眾風呂設施的經驗，所以外國人會覺得害羞也是很正常的。值得慶幸的是最近日本也越來越多設置私人風呂的溫泉旅館，讓外國人也能無所顧忌地自在體驗日本的泡澡文化。
到底為什麼刺青不能去大眾澡堂？
「我因為身上有刺青的關係好幾次被錢湯之類的大眾風呂設施給拒絕。我真的不懂為什麼有刺青不行？」（德國／三十多歲／女性）
「想要積極推動外國人來日本觀光的話，應該要多增加能夠接受身上有刺青的外國人使用的設施才對吧」（美國／三十多歲／男性）
因為數十年前的日本黑社會常會在身上刺青，導致許多日本人看到刺青就會認為對方不好惹而心生畏懼，所以日本的錢湯、溫泉設施才會有不接受刺青者使用的規定。隨著時代演進，現在在日本也越來越多一般人也會因為時尚而去刺青，但這些風呂設施不收刺青者的規定依然留存就顯得有些落後、不近人情了。希望日本的大眾風呂設施能夠對刺青規定做出改變，讓從世界各地遠道而來的外國人也能順利體驗泡湯的美好。
泡澡水還能有香味和顏色？日本的入浴劑太厲害！
像入浴劑這種因為日本的風呂文化而誕生的商品似乎也讓外國人相當驚訝。
「日本的入浴劑除了有各種效果之外還有顏色跟香味，我覺得滿令人驚喜的。現在我很喜歡在泡澡的時候嘗試不同的入浴劑」（中國／三十多歲／女性）
「日本有很多可愛的入浴劑，很適合拿來當作禮物送人。雖然我還滿意外入浴劑也能變成禮物選項之一呢」（越南／十多歲／女性）
從泡澡衍生而出的入浴劑看來現在也成為了日本的特殊文化之一了，現在日本的藥妝店或是生活雜貨店裡也常販賣各種可愛又多彩的入浴劑，大家來日本玩的時候也可以買幾個回去試試看哦。
日本的浴缸實在太多功能反而讓人有點困惑…
日本家中的浴室時常搭配各種機能，親身居住在日本的外國人也因此有了特殊的想法。
「日本浴室有好多機能，像再加熱、浴室乾燥、暖房…之類的，但是功能太多反而無法熟練運用」（中國／四十多歲／女性）
「我的浴室好像也可以拿來晾衣服，但因為太麻煩了我都直接曬在外面，結果完全沒派上用場」（西班牙／二十多歲／男性）
結語
泡澡的放鬆與舒適雖然是不分國籍都能理解的美好，但是日本自身有相當多特殊的風呂文化，外國人難以理解也是情有可原。不過為了讓外國人在日本也能好好體驗並享受泡澡的樂趣，有些日本特有的規則或禮儀還是不要太過於強硬地要求對方接受，尊重並顧及他人自身的價值觀與感受才是最重要的哦！
Written by:田中RAN
▼你還會有興趣
其他人也在看
歐盟擬2027年終止俄天然氣進口 仍需歐洲議會點頭
（法新社布魯塞爾20日電） 歐洲聯盟各國今天同意，將於2027年底前逐步終止自俄羅斯進口天然氣，這將結束歐盟儘管在莫斯科對烏克蘭發動戰爭的情況下，仍難以擺脫的能源依賴。歐盟執委會同時也推動讓液化天然氣的進口禁令提前1年實施，也就是在2027年1月生效，這將成為新一波制裁俄羅斯、削弱莫斯科戰爭財源的措施之一。法新社 ・ 1 天前
【7-11】買7-SELECT熱捲餅/熱狗 加$2配維他氣泡茶（即日起至24/10）
今個星期到7-eleven買7-SELECT 熱捲餅／熱狗，加$2即可加配維他氣泡茶飲品（310毫升），作為Tea Set份量啱啱好！YAHOO著數 ・ 11 小時前
日本的攤販上居然有這些？7種令人驚豔不已的日本祭典攤販
祭典是日本的文化之一，是許多海外遊客到日本時，都會想要前往共襄盛舉的熱鬧活動，在日本的祭典上還常會看見販賣章魚燒、炒麵、棉花糖等平民美食的食物攤販，以及其它以娛樂遊戲為主的小攤販等等，無論男女老少都能同樂享受。這一次LIVE JAPAN訪問到參加過日本祭典的外國留學生，請教他們對於日本祭典攤販的印象及感想，一起來看看日本祭典攤販的迷人有趣之處吧！ ※本文純屬受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 11 小時前
嘉多利山花園特色戶 呎價約2萬元｜嘉道理家族打造的逾100年隱世豪宅地段
加多利山是一座鄰近旺角及何文田的小山丘，由猶太裔的嘉道理家族在1930年代投得。透過修路與植樹，加多利山蛻變為豪宅區，設有約100間洋房及低密度住宅，吸引不少名人曾經或現居於此處，包括劉德華、陳慧琳及吳君如等 加多利山主要由嘉道理道和布力架街組成，當中嘉道理道的物業主要仍由嘉道理家族持有，而且以出租為主。今集介紹的放盤位於布力架街，於1997年落成，樓齡約28年，屬一幢三層高建築，提供12個單位，每層4伙，配備升降機，同時設16個車位。屋苑以粉色外牆配搭紅色屋頂瓷磚，融入拱形門窗與落地凸窗，展現古典設計風格。 放盤實用面積1564平方呎，連天台及1個車位，叫價3200萬元，呎價約2萬元。單位原為4房1套，經改裝成為4房雙套連工人房，採用子母門設計，方便搬運大型家具。大廳逾250平方呎，玄關設入牆鞋櫃，客廳放置了兩組沙發，飯廳則擺放了一張8人餐桌，客廳另設落地凸窗以增強採光及空間感。 主人房則設衣帽間與套廁，可造到三邊下床。其中一間客房改成套房，業主另於客廳旁的客房加裝獨立客廁。廚房以深色作主調，方便打理，同時配備雙門雪櫃、焗爐等家電。而天台需經公共樓梯前往，空間寬敞，可打造成為戶外休憩區或小型農圃。 嘉多利山花園無會所，以今集放盤為例，每月管理費為6720元，每實呎約4.3元。另由屋苑步行15分鐘，可達旺角東站MOKO商場，可滿足生活需求。區內屬小學34校網，名校如陳瑞祺（喇沙）小學、協恩中學附屬小學均落入此校網。中學方面，九龍城校網涵蓋30間學校，包括瑪利諾修院學校、喇沙書院，山上的拔萃男書院（直資）更是家長熱選。 嘉多利山花園 更多樓市影片 28Hse App28Hse.com ・ 1 天前
日本購物1新制明年上路！未來恐需提早4小時到機場，內行教1招秒解決
隨著國際旅遊復甦，各國政府紛紛調整免稅政策以因應新的旅遊模式。日本政府宣布2026／11／1起將實施「先付稅、機場退稅」新制度，要求旅客購買免稅品時須先以含稅價格結帳，再於離境機場辦理退稅手續。此項消食尚玩家 ・ 14 小時前
哪個國家便宜又好玩？2025高CP值旅遊國家排名，冠軍不是日、韓、泰
全球旅遊市場回溫，各國遊客都在尋找高性價比的旅遊目的地。美國金融公司《nerdwallet》近期公布「2025年全球最便宜旅遊國家排名」，令人意外的是，台灣在16個入選國家中高居榜首！專家分析指出，台食尚玩家 ・ 14 小時前
【Mister Donut】全新限定焙茶系列產品登場 買10件裝冬甩送限定徽章/刺繡吊飾（即日起至16/11）
Mister Donut即將在香港進駐一年！為慶祝在香港一週年，即日起至11月6日，推出全新焙茶系列產品，嚴選日本焙茶粉製作，3款全新焙茶系列甜品包括有濃郁茶香的焙茶脆米波堤、焙茶鬆脆冬甩和法式焙茶忌廉扭紋。YAHOO著數 ・ 7 小時前
首爾旅遊攻略｜漢江水上巴士啟航！7大站點、單程3,000韓圜，全新角度遊漢江
首爾市正式推出「漢江水上巴士」，由麻谷開往蠶室，沿途有7個碼頭站點，讓遊客以全新角度欣賞首爾的城市風貌與漢江的悠然水色，單程票價3,000韓圜。下次玩首爾，不妨換個角度，從水面出發，重新認識這座熟悉又陌生的城市。Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
【A-1 Bakery】門市指定冷凍甜品$100/6件（即日起至31/10）
A-1 Bakery即日起至10月31日，於A-1 Bakery門市購買指定冷凍甜品6件只需$100，優惠產品不包括Atelier Gute系列、件裝蛋糕、自動售賣機及/或網購店取服務，優惠期有限，商品售完即止！YAHOO著數 ・ 1 天前
Lululemon官網減價區51折起！過百款特價產品 黑色皇牌Leggings低至$450／Sport Bras $340即入手
加拿大人氣品牌Lululemon被喻為是瑜珈界的「CHANEL」，其服飾出名舒適及透氣度好，閒閒地過千元一條的Leggings都有不少忠實擁躉！而最近Yahoo購物專員發現Lululemon官網的「We Made Too Much」專區發現過百款運動服飾低至51折優惠，當中皇牌Leggings、Sport Bras、運動褲、背心、外套等都有平，不少折後幾百元就買到，非常划算！無論買幾錢Lululemon官網都有免運費送貨，一於趁特價入手幾套舒適又耐穿的運動服飾喇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雞排妹日本辦絕美婚禮！老公Akira「正臉意外被曝光」 她大方認了：有點像蔣萬安
藝人鄭家純（雞排妹）與日籍醫師Akira在日本輕井澤「森之美教堂」舉辦婚禮，浪漫圓了兩人多年前的約定，卻也意外讓Akira正面照外流曝光，引發熱議。對此，鄭家純親自發文說明是工作人員一時疏忽所致，不會責怪任何人，並以幽默態度回應：「好消息是：不會再有人懷疑我假結婚。壞消息是：我得面對Akira真的有點像蔣萬安這件事。」姊妹淘 ・ 8 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
韓外交部：將與日本新內閣密切合作
（法新社首爾21日電） 韓國政府今天承諾將與日本新任首相高市早苗「密切合作」。據悉韓國政府近日將向高市早苗致賀電，開始與日本新內閣溝通。法新社 ・ 3 小時前
謝霆鋒美食地圖〡謝霆鋒香港鋒味地圖大公開！餐廳集中港島區這兩個地方？
謝霆鋒自從拍攝《12道鋒味》節目之後就與美食結下不解之緣，更從歌手升級為大廚，展示其實力所在。早前更與Google地圖合作推出「霆鋒的香港鋒味」美食地圖，精選多間香港餐廳，其亦有在社交平台不時推出探店的餐廳，讓大家更能了解霆鋒喜歡去什麼香港餐廳！想知道謝霆鋒喜歡的餐廳清單，就要看看Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 14 小時前
網上熱話｜中環碼頭驚現「菠蘿包」？ 網民笑言：畀遊客免費試食
有網民在社交媒體上分享，途經中環碼頭一帶，發現柱子旁的管道上竟然「長出」菠蘿包，決定在社交媒體發問，好奇「菠蘿包」的真實身份。網民紛紛發揮創意，有人笑言是「菠蘿包係維港附近採集」、「俾遊客免費試食」等，亦有網民認真回覆，指「菠蘿包」其實是膨脹膠，用於填補喉管來防蟲及防水。 從事主分享的相片中可見，有一小段白色的管am730 ・ 5 小時前
珠酒新酒店｜珠海悅榕莊落戶鳳凰灣！基本房型約780平方呎、附私人風呂 即睇開幕日期及房價
港珠澳大橋開通後，珠海成為港人週末輕旅行的熱門目的地之一。珠海今年10月底將迎來珠海鳳凰灣悅榕莊（Banyan Tree Zhuhai Phoenix Bay），這個重量級奢華新酒店擁有得天獨厚的地理位置，更承襲了其所屬集團的經典養生哲學，相信是追求身心療癒的港人Wellness酒店新寵。酒店已經開始預訂，也有不少網民受邀搶先入住，即睇房價及首輪評價。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
可以平安下班是件幸福事！365則「化解職場焦慮」幽默短篇插畫故事，引起職場喘息共鳴｜誠品書店《閱見自己》
每日返工都會希望當天順順利利，別有大事發生，平安渡過，安全下班就會鬆一口氣。你是這類型的打工仔嗎？其實有時沒什麼大抱負，只想安好渡過日子的想法，也是可以的。沒有人說上班一定要轟轟烈烈，滿懷大志的，由日本職場達人林雄司撰寫，人氣繪本作家吉竹伸介繪製插圖的《今天也平安下班了呢》，以365則貼近日常的短篇插畫與金句，描繪上班族在辦公室中「明哲保身又可愛頑強」的生存日常。也許透過可愛的插畫故事，可以引起大家的共鳴。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
台灣史上最大規模法老文物展！奇美博物館×大英博物館「埃及展」2026登場 280件珍藏、解密56位法老統治史
台灣史上最重量級的古埃及文物展即將登場！位於台南的奇美博物館，宣佈將在2026年1月29日至2027年1月10日期間，與全球頂級的大英博物館（The British Museum）聯手，推出《埃及之王：法老》大型展覽。這次合作份量十足，說皫是歷年來台灣最大規模的古埃及文物集結毫不為過，將近300件的稀有藏品將會跨海登台。包括巨型石像、黃金珠寶及神廟建築構件等，帶大家穿越時空，一窺古埃及帝王的皇朝日常。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
羲和雅苑大閘蟹連片皮鴨放題第二位加$11！人均$190起任食馳名羲和烤鴨/清蒸大閘蟹/鮮蝦炸雲吞（同場加映點心烤鴨放題）
適合全家大小一起去飲茶的中菜館「羲和雅苑」東涌分店及尖沙咀分店，限定推出點心及片皮鴨放題優惠。90分鐘可任食多款特色點心、小食、主食及甜品，包括了蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃，也有紅豆糕、豌豆黃、陳皮紅豆沙、薑汁小桃膠等，款式豐富絕對夠誠意！更意想不到的是，連馳名羲和烤鴨都可以任食，人均也只需$111起，性價比極高！除此之外，餐廳同時亦推出精品大閘蟹烤鴨放題，第二位加$11優惠後人均只需$190起，即可隨意品嚐北京烤鴨、清蒸大閘蟹，亦可從中再選磯煮鮑魚、黄扒魚肚、清酒鵝肝、燕窩濃湯菜膽等用料不菲的菜式，誠意十足！以上優惠10月20日下午三點在KKday搶購，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
Krystal「人間Polo」千金穿搭示範，「冷衫＋短褲」簡單易學保暖又適合廿度涼意天氣
天氣終於有點涼意，在廿度之下的涼意溫度，薄外套或薄冷衫、恤衫又是時候出動！至於這些單品的穿搭天才有誰呢？來參考「人間Polo」Krystal鄭秀晶的Polo Ralph Lauren穿搭示範吧！以這上薄上衣配短褲，散發Old Money老錢千金風格，超好看的！Yahoo Style HK ・ 12 小時前