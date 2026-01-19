實在太好逛！外國人在日本百貨公司大感驚奇的5件事

曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
到日本旅遊時，逛百貨公司可說是讓人期待的行程之一。在這裡可以發現許多最新服飾的專櫃，還有集結各種日本菜的美食地下街、伴手禮櫃，完全讓人可以逛到忘我！
以下訪問了好幾位住在日本的外國人，關於日本百貨公司的驚奇二三事，雖然百貨公司並不是僅限日本才有的設施，但大家也提出了好幾項日本百貨讓人驚訝的特色，來看看你是否也感同身受吧！
※以下內容為2019年受訪者的個人意見，可能會與最新現狀有出入
1. 五花八門任你選擇～餐廳實在太多種啦！
首先最多人提出的是「百貨公司的餐廳」這一項。
「雖然美國也有百貨公司，但餐廳頂多都是些咖啡廳之類的地方，但日本的百貨公司餐廳卻多到遍布好幾層！每次都會超猶豫要去吃哪間好。」（美國／三十多歲／男）
「因為我是蔬食主義者，所以在日本找地方吃飯都還滿困擾的。不過百貨公司一定都會有餐廳提供蔬食主義者吃的餐點，我覺得超棒的！」（加拿大／二十多歲／女）
「百貨公司的餐廳雖然都會高級一點點，但吃到飽會比去飯店吃還便宜，種類也更豐富！CP值超級高！」（台灣／三十多歲／男）
就像是要表彰日本人有多愛吃一樣，日本百貨公司的餐廳樓層都會有好幾間店進駐，種類從壽司、拉麵、天婦羅、炸豬排等日本料理，到義式、法式、中式、東南亞菜等各式各樣任你選擇，仔細想想像百貨公司一樣，一次集結這麼多種類餐廳的地方還真的很少，也難怪大家會嚇一跳啦。
2. 啤酒花園、寵物店？神秘的百貨公司「頂樓」
百貨公司的「頂樓」對外國人來說也是頗為驚奇的存在。
「中國的百貨公司通常會基於安全理由不開放民眾進入，所以發現日本百貨公司頂樓可以進去的時候真的很驚訝。」（中國／二十多歲／女性）
「百貨公司頂樓會設置啤酒花園超驚人的欸。在泰國通常是在飯店或高樓大廈才會有這種戶外酒吧，所以日本會設在百貨公司裡面覺得很意外。」（泰國／四十多歲／女性）
「之前在頂樓看到有寵物店，為什麼百貨公司頂樓會有寵物店啦？！」（義大利／十多歲／男）
當作供顧客歇腳休憩的庭園、給小孩子玩樂的遊樂場、用作表演活動的場地等等，日本百貨公司的頂樓意外地用途多多，不過寵物店就真的會讓人很困惑就是了。
3. 百貨公司的店員都超有禮貌！
除了百貨公司的空間利用，也有許多人談到關於店員的事情。
「在我的國家，店員要是沒事做都會靠在展示櫃上或坐下來休息，但日本百貨公司的店員總是站得挺拔端莊，讓我超驚訝的，原來這就是文化衝擊啊！」（越南／二十多歲／女）
「香港的店員都會熱情到有點招架不住，但日本百貨公司的店員都會與顧客保持一個舒服的距離，逛起來也比較自在。」（香港／二十多歲／女）
「日本的員工訓練做得超好，例如店員要到儲藏區去拿東西的時候，都會先對顧客鞠躬再離開。」（泰國／二十多歲／男）
雖然也會有聽過外國人覺得日本服務業待客過度誇張，但基本上亞洲各國對於店員敬業不失拘謹的服務都很滿意呢！
4. 廁所又大又漂亮！感覺都像舞台後面的專業化妝室啦
日本廁所幾乎是世界公認的乾淨漂亮，這點在百貨公司的洗手間當然更是完全體現！
「百貨公司廁所因為誰都能使用，照理說應該會還滿髒亂的，但日本百貨公司廁所不管什麼時候去都很乾淨，使用起來非常舒服。」（德國／三十多歲／男）
「補妝空間超寬敞，鏡子也超大！甚至還有準備化妝桌跟椅子，我都要懷疑這裡是百貨公司，還是什麼專業化妝室了！」（義大利／三十多歲／女）
正如德國男性所言，任何人都能使用的地方卻依然能維持亮潔如新，這點可說是日本最自豪的優點了。
5. 包裝技術超厲害，但是不是有點過度包裝啦？
最後提到的則是關於「商品包裝」的意見。
「日本百貨公司的禮品包裝速度又快又漂亮，這技術實在讓人佩服稱奇！」（美國／三十多歲／男）
「雖然很高興交到手上的東西精緻完好，但真的用太多塑膠袋了，有點浪費。像塑膠袋要放兩層，分裝的小袋子也給一大堆，總覺得很不環保啊。」（巴西／三十多歲／男）
「之前在百貨公司地下美食街買東西，光是一道菜就重複用了好幾個塑膠袋裝嚇了我一跳，覺得其實不用包這麼多層的啦。」（義大利／二十多歲／女）
雖然有人驚豔日本包裝技術與手藝的精巧，但環境問題在全世界都是一項重要議題，因此也不少人對於日本的商品包裝抱持否定意見，不過日本在2021年7月開始實施塑膠袋收費制，也算是開始改善環保＆過度包裝問題囉！
看到以上住在日本的外國人們提出的意見，你也同意嗎？日本的服務精神不只體現在店員的態度上，也呈現在場所的設計上、這點實在讓人佩服！
