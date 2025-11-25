這些服務出乎意料的超值！外國人的日本美髮沙龍驚訝體驗

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
走在日本街頭觀光時，看到周圍打扮時尚的日本人，實在讓人想變得跟他們一樣！不過要鼓起勇氣走進不熟悉的美髮沙龍，也實在不是一件簡單的事。語言不通是一道關卡，萬一剪失敗了之後的旅程要怎麼拍照！在你實際體驗之前，LIVE JAPAN先找了幾位居住在日本的外國人，詢問他們實際的美髮沙龍體驗，有什麼樣的心得？跟自己國家的服務有什麼不同？一起來看看吧～
※以下皆為受訪者個人意見
一位客人有超過兩位以上的設計師來服務！
「在歐洲，通常都是一位客人搭配一位髮型設計師，不過在日本卻有好幾位設計師同時服務我一個人，這讓人非常驚訝！」（斯洛伐克/女性/30世代）
「染頭髮的時候，居然有兩位髮型設計師一起幫我染！如果在英國的話，都是一個人完成所有流程，在這裡有著被當作VIP的頂級享受感！」（英國/女性/20世代）
在日本，會因為為了縮短時間等原因，可能會同時有複數的設計師來美髮，或是因為負責的項目不同也會更換設計師。不過像這樣的情況在國外非常特別，也讓不少外國人感到很驚訝。同時兩位髮型設計師幫自己弄頭髮時，就好像受到VIP等級的待遇。不過無論是亞洲或是歐美國家裡，大部分還是由一位設計師負責全部工作的狀況佔多數。
享受從肩膀到頭的完整按摩實在太奢侈了啦！
「在日本的美髮沙龍店裡，洗完頭還可以享受按摩服務，而且還是免費的，真的太讓人感動！」（中國/女性/30世代）
「按摩服務真的太讓我驚訝了！在馬來西亞根本沒有這種服務呢！」（馬來西亞/女性/30世代）
許多人在日本的美髮沙龍洗髮之後，都會享受到頭部到頸肩部位的按摩服務。原本只是來剪頭髮而已卻可以獲得如此服務，實在令人驚訝等意見也非常多。為了體驗按摩而去美髮沙龍的人也不在少數，對各國人來說都是人氣服務呢！
居然可以免費享受多次洗頭服務！
「在日本洗頭居然不會被收取價格！在馬來西亞的話只要洗頭就會被算錢的。」（馬來西亞/女性/30世代）
一次剪髮卻能夠享受兩次以上的洗髮服務，而且還是免費的！這是來自馬來西亞的女性給的高評價。有些國家的美髮店在染髮前完全不洗頭，所以像日本這樣的服務，就會讓人感覺超大方而覺得驚喜。（當然在日本不同店家，也有會酌收洗髮費的情況。）
明明就是美髮沙龍，居然還有提供免費飲料服務！
「我才在那個美髮店待上一小時而已，卻獲得免費飲料，這是在其他國家體驗不到的享受啊！」（中國/女性/30世代）
其實很多美髮沙龍都會提供香草茶或咖啡等飲料作為招待，而曾有環遊世界一周，造訪過各式各樣國家的美髮沙龍店家的受訪者，對於日本的美髮沙龍款待周到的服務內容，感到相當滿意。雖然依照不同的店家有些為付費制，不過也有提供餐點或是冰沙的地方。在剪頭髮過程中就可以解決一餐並節省更多時間，實在讓人非常開心！
可以依照自己的喜好選擇洗髮精！
「去了好幾次日本的美髮沙龍，幾乎店內都可以選擇洗髮精或護髮乳的種類！」（馬來西亞/女性/30世代）
在日本的美髮沙龍，許多地方可以依照髮質或是香味來選擇使用產品，店內也會準備好幾種洗髮精以及護髮乳。也有受訪者表示「我完全被香味給療癒了！」的評語。除此之外，當然也有自己無須煩惱，店家會根據客人的髮質選擇適當的商品。在日本不只是單純洗髮如此簡單的服務，獲得相當好評。
會細心照顧到臉部與耳朵！
「來到日本之後也染過好幾次頭髮，每一次都會因為設計師幫我套上耳朵保護套感到驚奇！」（斯洛伐克/女性/30世代）
在染髮或是燙髮的時候，為了不要讓藥劑沾到耳朵，美髮沙龍會使用像浴帽巾般的保護套蓋住耳朵。另外日本店家每次洗髮時，為了不要讓水噴到臉部，都會以毛巾或紙巾輕輕蓋住臉部，而這樣的服務在有些國家是找不到的。有些受訪者經常會擔心水跑進眼睛裡，緊張地接受洗頭服務，但在日本可以完全放心交給美髮沙龍。
超值的高品質服務令人感動！
「喜歡去的美髮沙龍價格非常便宜，還有著超越美國的剪髮技術。工作人員們都像朋友一般，所以一直都習慣去同一家店。」（美國/男性/30世代）
美國的剪髮價格比日本來的高，不只如此，來自美國的男性接受訪問中表示比起自己的國家，日本的美髮沙龍的技術更棒，也感到非常滿足。當然依照不同設計師的專業程度也有不一樣的技術，但是超值服務實在讓人開心。而如果跟歐洲比較的話，也許日本的價格並不是最便宜的。但是日本的髮型設計師的專業技術，搭配與客人的良好溝通而讓人安心的這一點，也有著好評價。即使設計師不會說英文，也會拼命理解客人的需求，店家這樣的態度也獲到高度評價。
因為語言差異導致溝通不良，結果髮型變得超奇怪
雖然許多受訪者對於日本的美髮服務有諸多好評，但也是有覺得不滿意的聲音。
「雖然已經傳達自己想要的髮型了，但因為店家無法用英文溝通，所以變成很奇怪的髮型。而且要重新回到原本的樣子又要花好幾個月的時間，覺得很尷尬。」（英國/女性/30世代）
就算髮型設計師不會說英文，也會盡量地與客人取得溝通。雖然有這樣正面的評價，但另一方面也有無法剪出自己想要的髮型的評語。不過，現在只要一支智慧型手機就能翻譯語言，下次就試試看使用翻譯，讓設計師幫忙打造出最適合的髮型吧！
結語
無論是技術還是品質，日本美髮沙龍都擁有預期以上的服務讓人超級滿意！其中，為了體驗日本美髮沙龍，而專程去日本的外國人也不在少數。看完大家的體驗談，可以發現想體驗日本的美髮服務其實不難，等下次去日本觀光時，就鼓起勇氣預約染燙髮，讓自己走在日本時尚最尖端吧！
Written by：Fujico
東京出身。2015年以自由文字創作者身份獨立。曾在北美留學、就業，以及擁有日英翻譯與口譯經驗。由於熱愛東京的外島與伊豆群島，幾乎每月一次會前往島嶼享受假期。
