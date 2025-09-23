外國人3倍收費背後的黑幕！ A女士法庭對決的內情揭露！

哎喲，日本的醫療系統聽起來多完美啊，有保險撐腰，只出三成錢就搞定，誰不羨慕？但最近大阪一樁案子，讓人發現這套體面背後藏著小陷阱。

一位60多歲的A女士，拿日本國籍多年，卻因為媽媽的醫療賬單，氣得告上法庭！675萬日圓（約36萬港幣）的數字，簡直像天價發票，讓她直呼「這也太離譜」😱。

事情得從2019年說起，A女士的媽媽持90天探親簽證來大阪看女兒，誰知疫情一來，中日航班停擺，老太太滯留日本一年多。

政府發特別在留許可，每90天更新，合法但還是短期資格，沒法加國民健康保險。A女士後來在《讀賣新聞》訪談說，媽媽不是來蹭福利的，純粹疫情受害者，連保險都想交卻交不了。

2022年1月，老太太突然左半身麻痹，送進大阪吹田市的國立循環器病研究中心。診斷腦腫瘤加大腸癌，住院兩個月，出院時狀況穩，準備回國繼續治，沒想到2023年2月在中國離世，享年86歲。

A女士一家本以為這事就這麼過去，誰知醫院寄來賬單：675萬日圓！她先付了225萬（日本人無保險標準），但剩餘450萬讓她傻眼——醫院說，因為媽媽是「外國人」，每點收30日圓，是日本人3倍！

這「點」是啥？日本醫療點數制度，像菜單定價，每項服務有點數，抽血40點、CT 500點，正常每點10日圓。有保險出3成，無保險日本人付100%。

但對無保險外國人，有些醫院翻3倍，理由包括翻譯費、溝通麻煩、收款風險。厚生勞動省調查，全國14%機構這麼幹，每點20-30日圓。A女士委託律師告醫院，希望法院判她不用付差額，直言「醫療該人人平等，這3倍太歧視」。

醫院回應「不針對個案，定價參考周邊標準」，意思是大家都這麼玩。但東京大學名譽教授神馬徵峰批評，這會讓人因貴避醫，病情惡化還傳染。

旅日華人網上吐槽：「自費100%懂，但3倍像制度排外，冷冰冰的。」大阪地方法院受理這案，預計審理幾個月，A女士說「希望社會變成安心看病的地方」。

這事還牽動政策討論，日本正修法，讓短期滯留者更容易加保險。疫情時的特別許可，本來是救急，沒想到卡在保險門檻。

A女士一家已盡力付日本人份額，這3倍差別，感覺像多收了「外國稅」。網友在X上吵翻，有人挺A女士「公平點」，也有人說醫院有苦衷「行政成本高」。

案子還在打，誰輸誰贏未知，但這戳破了日本醫療的完美泡泡。或許該想想，怎麼讓外國人真正安心就醫。

Japhub小編有話說

這大阪醫療案，聽來多心酸！日本保險好是好，但外國人卡在邊緣，3倍費簡直是隱形壁壘。希望法庭判出公道，讓醫療回歸人性，誰生病都該有保障。