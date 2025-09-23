樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
外國人3倍收費背後的黑幕！ A女士法庭對決的內情揭露！
外國人3倍收費背後的黑幕！ A女士法庭對決的內情揭露！
哎喲，日本的醫療系統聽起來多完美啊，有保險撐腰，只出三成錢就搞定，誰不羨慕？但最近大阪一樁案子，讓人發現這套體面背後藏著小陷阱。
一位60多歲的A女士，拿日本國籍多年，卻因為媽媽的醫療賬單，氣得告上法庭！675萬日圓（約36萬港幣）的數字，簡直像天價發票，讓她直呼「這也太離譜」😱。
事情得從2019年說起，A女士的媽媽持90天探親簽證來大阪看女兒，誰知疫情一來，中日航班停擺，老太太滯留日本一年多。
政府發特別在留許可，每90天更新，合法但還是短期資格，沒法加國民健康保險。A女士後來在《讀賣新聞》訪談說，媽媽不是來蹭福利的，純粹疫情受害者，連保險都想交卻交不了。
2022年1月，老太太突然左半身麻痹，送進大阪吹田市的國立循環器病研究中心。診斷腦腫瘤加大腸癌，住院兩個月，出院時狀況穩，準備回國繼續治，沒想到2023年2月在中國離世，享年86歲。
A女士一家本以為這事就這麼過去，誰知醫院寄來賬單：675萬日圓！她先付了225萬（日本人無保險標準），但剩餘450萬讓她傻眼——醫院說，因為媽媽是「外國人」，每點收30日圓，是日本人3倍！
這「點」是啥？日本醫療點數制度，像菜單定價，每項服務有點數，抽血40點、CT 500點，正常每點10日圓。有保險出3成，無保險日本人付100%。
但對無保險外國人，有些醫院翻3倍，理由包括翻譯費、溝通麻煩、收款風險。厚生勞動省調查，全國14%機構這麼幹，每點20-30日圓。A女士委託律師告醫院，希望法院判她不用付差額，直言「醫療該人人平等，這3倍太歧視」。
醫院回應「不針對個案，定價參考周邊標準」，意思是大家都這麼玩。但東京大學名譽教授神馬徵峰批評，這會讓人因貴避醫，病情惡化還傳染。
旅日華人網上吐槽：「自費100%懂，但3倍像制度排外，冷冰冰的。」大阪地方法院受理這案，預計審理幾個月，A女士說「希望社會變成安心看病的地方」。
這事還牽動政策討論，日本正修法，讓短期滯留者更容易加保險。疫情時的特別許可，本來是救急，沒想到卡在保險門檻。
A女士一家已盡力付日本人份額，這3倍差別，感覺像多收了「外國稅」。網友在X上吵翻，有人挺A女士「公平點」，也有人說醫院有苦衷「行政成本高」。
案子還在打，誰輸誰贏未知，但這戳破了日本醫療的完美泡泡。或許該想想，怎麼讓外國人真正安心就醫。
Japhub小編有話說
這大阪醫療案，聽來多心酸！日本保險好是好，但外國人卡在邊緣，3倍費簡直是隱形壁壘。希望法庭判出公道，讓醫療回歸人性，誰生病都該有保障。
其他人也在看
中國扒手日本世博行竊記：田紅波的跨國狩獵真相大公開！
哎喲，日本大阪灣夢洲島的2025年關西世博會，本來是科技與創意的歡樂派對，結果冒出個中國籍男子田紅波，專程飛來「搵食」，讓人哭笑不得！Japhub日本集合 ・ 16 分鐘前
晚吹 – GG家長指引｜李漫芬寧做黃臉婆也不願成為肥師奶
今晚一集，請來特別嘉賓李漫芬(Fanny)以及素人媽咪以嘉和素人爸爸Jerry，以男女角度暢談「師奶經」。說到黃臉婆和肥師奶之爭Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
成立綜合企業上合發展 鄭志剛攻內地中東新興業
新世界發展(017)前行政總裁鄭志剛今年7月撤底退出新世界職務後，昨日最新宣布成立綜合性企業上合發展控股(ALMAD)，新公司會戰略投資遍及數字領域及新興市場，包括內地、東盟國家、中東國家及其他地區。 鄭志剛指，這是一個全球經濟深刻變革的時代，新興領域正以空前速度發展。在兩年前開始不斷構思，務求推動上合發展控股成am730 ・ 1 天前
打風食乜好｜颱風必備公仔麵+罐頭推介10款 三養辣雞麵/自製法國大餐/$16新東陽滷肉燥
打風食乜好？颱風樺加沙殺到！天文台隨時改發八號烈風或暴風信號，之前8號風球時市民到超市「掃貨」的場面依然歷歷在目，超市貨架隨時又現空空如也的奇景。所以幾時都話，做足準備總無錯，這次為大家推介打風必備十款即食麵跟罐頭，讓大家打風在家中工作/Hea都能食餐好！Yahoo Food ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 Estee Lauder再生基因瞬亮修護眼膜 $16/對（即日起至29/09）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Estee Lauder再生基因瞬亮修護眼膜 $16/對、Du'it急救腳膜50g $52/件、CeraVe長效滋潤修復霜454g $128/件、Skater潤唇膏 $29/件！YAHOO著數 ・ 5 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 2 天前
【中環解密】鄭志剛「chok樣」現身上合發展短片
一度被視為鄭裕彤家族第三代接班人的鄭志剛（Adrian），去年起陸續退出家族業務，連家族投資旗艦周大福企業董事之位都退下，雙方似乎有意在生意上劃清界線。Adrian周日宣布另起爐灶，成立上合發展控股（ALMAD Group），說將來要發展「三大方向、九大領域」。信報財經新聞 ・ 14 小時前
九巴、龍運、城巴因應颱風影響將調整服務
天文台將於下午2時20分改發8號風球。運輸署表示，受超強颱風樺加沙影響，公共運輸服務將有所調整。九巴及龍運將於中午12時起調動資源，加強服務應對乘客需求，大部分日間路線將維持服務至8號信號生效後約2小時；部分路線包括九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64系列，將於8號信號生效期間維持有限度服務。「九巴遊香港」HK1將全日暫停服務。城巴將於中午過後視乎需求加密巴士班次，預計大部分日間服務將維持至約下午4時20分，隨後有序暫停。來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的城巴B5號線將於下午3時起，因應港珠澳大橋關閉而暫停服務。在8號信號期間，城巴B3X、B7(只提供粉嶺站來往香園圍口岸服務)及S1號線將維持有限度服務。(ST)infocast ・ 7 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市 恒指午後跌逾300點下試兩萬六關(更新)
超強颱風「樺加沙」襲港，天文台預告將於下午2時20分改發八號信號，並將評估今晚較後至明初需否改發更新信號。在港股方面，港交所則啟動第六次「打風不停市」。恒生指數今日(23日)高開91點，報26,435點，成交25.38億元，科指升0.2%，報6271點。am730 ・ 2 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 1 天前
廣州多地停工停課 商務局籲民眾合理採購和儲備物資
中央氣象台因應「樺加沙」逼近,發布颱風橙色預警及暴雨藍色預警。珠海市防汛防旱防風指揮部,宣布今天中午12時,全市停課、停工、停產、停運、停業。陽江、江門、中山、東莞、茂名和汕頭等地,也有不同程度的停工停課安排;佛山就將颱風預警升級為黃色。廣州市商務局表示,全市主要生活必需品庫存充足,供應渠道暢通,提醒民眾合理採購和儲備物資,不需要過度囤貨。 (BC)#廣州 #颱風 #樺加沙infocast ・ 10 小時前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 1 小時前
「Blue Coast II」以2016.4萬元售出一三房戶
超強颱風「樺加沙」預計明日逼近香港，本港將迎來烈風、暴雨及風暴潮，其強度可媲美早年「天鴿」與「山竹」襲港時期。在超強颱風迫近之際，市民紛紛提前做好防風準備，並忙於儲備食物。在風暴來臨前夕，卻有買家把握時機入市，以2016.4萬港元購入「Blue Coast II」一個三房一套連儲物房及洗手間間隔，該單位位於第5座40樓B室，實用面積781平方呎，呎價約2.5818萬港元。據了解，買家為本地客戶，先前已多次實地考察該項目。此次因應颱風逼近，考慮到項目擁專𨋢Bluestar，與大型商場及鐵路無縫連接，即使天氣惡劣，住戶仍可方便購物和儲備日常所需，因而加快決定於風暴前購入單位。 （BC)#長實 #港鐵 #Blue Coast IIinfocast ・ 1 天前
《港樓》打風前夕加快「扑鎚」 本地客1.7萬元承租荃灣綠楊新邨兩房
中原地產林恩信表示，超強颱風樺加沙逼近香港，天文台預告今日(23日)稍後時間將會改發八號風球。有準租客為了爭取時間，加快租樓步伐。該租客前日首次出動睇樓覓盤，翌日即拍板承租荃灣綠楊新邨H座中層2室，單位實用面積445平方呎，兩房間隔，月租1.7萬元成交，實用呎租38.2元。 據悉，新租客為本地家庭。單位原本月租叫價1.75萬元，業主見租客誠意十足，故減價500元租出。按業主於1999年164萬元購入價計，單位最新租金回報率高達12.4厘。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 10 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前