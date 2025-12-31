外國記者會中環會址原定元旦屆滿 獲准市價租金續租三年

1535059329_Dp.jpg

香港外國記者會（FCC）會址租約明日元旦(1日)屆滿，民政及青年事務局今日(31日)指，收到香港外國記者會續租要求，經仔細考慮後，已提出以市值租金向其批出為期3年固定期的新租約，由後日(2日)起生效。

FCC會址位於香港中環下亞厘畢道2號，為一級歷史建築。FCC在2021年曾發表一項調查，顯示多數受訪者在《國安法》實施後，對媒體報道的邊界感到不確定，引起外交部駐港公署批評其攻擊香港國安法和香港新聞自由。

2022年底FCC獲政府批准續租，但租期由7年縮減至3年，並加入國家安全條款。政府當時指，在新政策下所有由產業署租出的歷史建築物，租約年期均不多於3年，令歷史建築運用有一定靈活性，更好地配合政府不同時期的政策和目標。該會之後在對外發表聲明政策中，加入諮詢法律意見及發聲明前尋求政府部門回應。

