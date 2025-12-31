外國記者會中環會址租約元旦屆滿 政府允市價續約三年 上次續租曾加國安條款｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】位於中環下亞厘畢道2號的香港外國記者會（FCC）會址，目前租約於2026年1月1日屆滿。民青局今（31 日）回覆查詢時指，FCC 向政府提出續租要求，經仔細考慮後，政府已向 FCC 提出以市值租金批出為期三年固定期的新租約，由2026年1月2日起生效。

FCC 中環下亞厘畢道2號的會址屬一級歷史建築，為特區政府物業，由1982年起予記者會使用，並且收取市價租金，據 2015 年時 FCC 的會議記錄，中環會址月租為55萬元。

租期縮減至3年 加入國安條款

近年 FCC 屢陷政治風波，2021年FCC發表調查，顯示多數受訪者在《國安法》實施後，對媒體報道的邊界感到不確定，引來外交部駐港公署批評攻擊香港國安法和香港新聞自由。

至2022年底，FCC獲政府批准續租，但租期由過去7年縮減至3年，並加入國家安全條款。政府當時指，在新政策下所有由產業署租出的歷史建築物，租約年期均不多於3年，可令歷史建築運用有一定靈活性。

該會之後在對外發表聲明政策中，加入諮詢法律意見及發聲明前尋求政府部門回應。該會對上一次就新聞自由議題發聲明，是8月外媒記者簽證續簽被拒。