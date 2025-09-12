外媒影片「看起來」 5.69mm iPhone Air 比 6.9mm iPhone 6 更厚？

iPhone Air 將在今晚 8 點正式接受預訂，Apple 主打其 5.69 超薄機身。不過外媒 Hypebeast 在美國發佈會現場的動手玩影片中，與曾經也是最薄、機身厚度 6.9mm 的 iPhone 6 比較，視覺上似乎沒有差太多，反而是 iPhone Air 的巨大相機模型還更顯眼、更厚？

以下是兩個可能的原因了：

一是角度問題，因為 Hypebeast 全片都以傾斜的角度拍攝，對於不足 1.3mm 的輕微差距，可能並不容易看得出來，所以最好的是以工具實際量度。

二是量度取樣的地方，現在的手機廠商都以「機身」厚度為準，碩大的相機模組一般都不作計算。Apple 亦不意外地同樣以 iPhone Air「機身」量出這 5.69mm 數據，所以這是消費者與廠商的認知有出入。

早前 Honor Magic V5 也是以白色款限定、摺疊後機身厚度的僅 8.8mm 以自居世一最薄大摺，但其相機也同樣巨大，甚至有網民直指同期的 Samsung Galaxy Z Fold7 才是最薄。所以有關機身厚度的一分半毫，日後將會引起更多口水戰。

