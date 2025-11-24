外界質疑科大籌辦醫學院欠經驗 校方指無包袱反可追求創新

搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
【on.cc東網專訊】政府早前公布由科技大學籌辦本港第三間醫學院，科大方面表示正進行籌備工作，包括與政府商討合作細節，安排教學醫院，以至展開全球招聘創院院長等，形容沒有辦醫學院經驗反而沒有包袱，可追求創新。
科大校長資深顧問、新醫學院籌備委員會成員、醫學教育工作小組聯席主席霍泰輝在一個電台節目指，醫學院的籌備工作密鑼緊鼓地進行中，有多個方面的工作要做，包括與政府商討合作細節、與醫管局商討教學醫院的安排、展開大規模全球招聘計劃，包括創院院長、學術領導團隊及開展課程編製等，以及清水灣醫學教學大樓興建工程。
被問到科大並無辦醫學院的經驗，霍泰輝認為屬好事，指出因為「無包袱」，毋須理會傳統框框，可以追求創新。談及課程編製，他說團隊已去過很多地方取經，強調醫生培訓首要是臨床實力，有醫德和專業操守，以病人為本，亦指出未來的醫生一定要懂得運用科技，才可造福人群。
霍泰輝補充，在尚未落實由科大籌辦新醫學院前，已有數十位教授表示有興趣加入科大團隊，他相信現在有意願參與的本地和海外教授有增無減，甚至有世界各地的知名醫學教授主動接觸科大，形容情況令人鼓舞，他強調招聘人才不但著重學術成就，還有醫德和身教。
早前消息指科大將與數家醫院合作作未來教學醫院，霍就透露商討接近尾聲，他希望相關教學醫院不會離清水灣校園太遠。他又指不會規定招收的非本地生需留港服務，亦不認為有此需要，因為學生來港讀書、生活，接觸的亦是香港病人，故認為他們留港服務機會已很高，會尊重他們的興趣和選擇。
