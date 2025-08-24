外表像極雙胞胎 BLACKPINK Jisoo親姊曝

▲BLACKPINK成員Jisoo（右）和姊姊金智潤（左）長相相似，過去曾是空服員的姊姊現在是全職網紅，在社群擁有54萬粉絲。（圖／＠jiyyoon_s2 IG）

[NOWnews今日新聞] 韓國女團BLACKPINK成員Jisoo的姊姊金智潤過去是一名空服員，隨著妹妹走紅，姊姊也因為漂亮的外型獲得許多粉絲，現在是一名有著54萬粉絲的網紅。日前姊姊登上節目《Super Seller》，跟Jisoo相似的外表又引起熱議。

Jisoo是家中老么！有各一位哥哥、姊姊

Jisoo雖然是BLACKPINK的大姐，但她其實是家中的老么，有一位差6歲的哥哥金政勳（音譯）、差5歲的姊姊金智潤（音譯）。目前哥哥姊姊都已經結婚，而哥哥現在是嬰兒食品品牌的社長，姊姊過去是空服員，結婚生子後改以經營社群當本業。

姊姊也擁有同款美貌！當Jisoo姊姊沒壓力

金智潤在2019年時就帶娃登上節目《有為了孩子的國家》，當時被稱和女星韓孝周相似。現在透過經營社群為本業的金智潤，昨（23）日宣布要出演節目《Super Seller》，而官方在預告中放出了一張金智潤的形象照，不仔細看跟Jisoo根本是雙胞胎！誰也分辨不出來。

▲Jisoo親姊姊金智潤（如圖）形象照曝光，跟Jisoo堪比雙胞胎。（圖／＠jiyyoon_s2 IG）

在節目中金智潤也被問道「是否會因為自己是Jisoo姊姊而感到壓力很大？」對此她則超坦然回覆，表示：「沒有壓力呀！因為本來就是事實，我就是她姊姊，我們就是這樣出生的。」

而金智潤跟Jisoo因為有著神似的五官，上傳照片時常會有粉絲留言表示「看到了Jisoo未來的樣子」、「Jisoo跟姊姊真的長得很像」等。尤其是當兩人曬出合照時，那副空靈的眼神及嘴巴實在是讓人難以分辨，像極了雙胞胎。

▲Jisoo（左）跟姊姊長相相似，都是絕世大美女。（圖／@jiyyoon_s2 IG）

