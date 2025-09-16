同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
外賣大戰｜馬雲據報強勢回歸阿里巴巴 實現「再次偉大使命」迎戰京東美團
據《彭博》報道，內地著名企業家、阿里巴巴(9988)創辦人馬雲淡出公司業務後，如今已經「重新出山」，回歸阿里巴巴園區，並大膽押注及推動人工智能(AI)發展。阿里內部留言板貼著「MAGA」的夢想標語，意指「讓阿里巴巴再次偉大(Make Alibaba Great Again)」，並且正由馬雲來實現這項使命。
至於阿里巴巴股價連日向好，自上月29日的115港元，升至今日最高見156.8元，升幅達36.3%。
助阿里轉向AI 豪擲500億人幣宣傳
報道指出，馬雲目前直接參與公司事務的程度是5年來最強，在幕後指揮的跡象也更趨明顯，最明顯是阿里巴巴轉向人工智能AI，以及向電商對手京東(9618)和美團(3690)宣戰。其中阿里決定推出500億人民幣補貼，應對京東突然殺入外賣市場的決策，發揮重要作用。
2020年，馬雲創辦的螞蟻集團上市計劃臨門觸礁，其後螞蟻集團更傳出受到監管整頓，馬雲亦逐漸淡出阿里巴巴的業務動態，行蹤一時在國內、一時在海外。然而，自2024年底以來，馬雲頻繁於杭州公開露面，包括今年2月現身阿里巴巴杭州園區，以及4月出席阿里雲新財年啟動會，並就人工智能發表講話。
被視內地科企重獲北京支持訊號
《彭博》指出，馬雲曾是中國最富有及最具影響力的科技領袖，其回歸備受市場期待，更被視為內地科技行業重新獲得北京支持的訊號。目前雖未清楚北京是否明確批准馬雲回歸，但他在今年2月與國家主席習近平握手，已被視為他在國家希望利用AI促進增長之際的回歸標誌。
