小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
外賣小哥變機器狗！Just Eat 於蘇黎世試行機器人送外賣服務
不知送完外賣後機器狗也會否「討摸」？
我們在街上愈來愈常能看到外賣機器人的身影，如日本就用六輪機器人送外賣及便利店貨品配送服務，現在歐洲也慢慢趨向試用外賣機器人。最近荷蘭外賣公司 Just Eat 就在蘇黎世試行機器人送外賣服務，不過與日本又或者倫敦的不同，Just Eat 是採用與 RIVR 合作的機器狗做外送員，不知送完外賣後機器狗也會否「討摸」？
Just Eat 挑選了蘇黎世的 Oerlikon 地區，試行以 RIVR 的機器狗為 ZekisWorld 餐廳進行配送 Just Eat 的外賣訂單。在四條腿裝上了滾輪從而方便上落、而且速度可達每小時約 15 公里的機器狗具備「實體 AI」，以便在外送時可以處理街道上複雜的狀況，確保運送自如。Just Eat 指他們是歐洲首個試行配備實體 AI 的機器狗進行即時送餐的外賣平台，亦有意擴展服務至其他城市。至於 RIVR 就表示未來機械狗亦將被應用於配送包裹、商品、雜貨及新鮮餐點等多種用途，而事實上 RIVR 早前已與物流服務商 Evri 合作，在英國測試使用機器狗進行速遞派送服務，似乎歐洲公司偏好試用機器狗進行派遞或送餐服務呢。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
白鳥優菜的清純笑容藏玄機！仙貝女孩如何席捲偶像圈？
白鳥優菜，聽到這名字是不是有種想馬上認識她的衝動？1995年11月13日出生的她，是「ワンチャンアリーナ」偶像團體的紅色擔當，也是寫真圈的超新星！🌟Japhub日本集合 ・ 6 小時前
涉企圖走私逾2千隻瀕危活龜 38歲男子被海關拘捕
【Now新聞台】一名男子涉嫌駕駛貨車企圖經深圳灣口岸走私逾2100隻瀕危活龜出境，周六被海關拘捕。 檢獲的2139隻懷疑屬受管制瀕危物種的活龜，總市值約100萬元。海關周六在深圳灣管制站截查一輛出境中型貨車，經X光檢驗後，在貨斗底架內發現9個黑色袋，內裝有這批懷疑瀕危活龜。38歲男司機被捕，他被控企圖輸出未列於艙單的貨物、企圖輸出瀕危物種及殘酷對待動物，周一在屯門裁判法院提堂。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
每年有 900 萬個奧林匹克游泳池的冰川融化，最新研究指出
位於高山亞洲的冰川正在以驚人的速度消失，每年有超過 22 億噸的冰融化，這相當於九百萬個奧林匹克標準游泳池的容 […]TechRitual ・ 1 天前
Ulefone Armor Pad 5 Ultra 首次亮相，搭載內建投影機，Pad 5 Pro 隨之而來
Ulefone 於去年九月推出了 Armor Pad 4 Ultra 平板，據可靠消息來源透露，該品牌將在下週 […]TechRitual ・ 1 天前
Samsung Galaxy S26 Edge 將不會有顯著的電池升級
雖然 Galaxy S25 Edge 只在幾個月前發佈，但有關 Galaxy S26 Edge 的傳聞已經開始 […]TechRitual ・ 1 天前
造謠日本731部隊嬰兒標本 內地知名博主遭禁言
【on.cc東網專訊】內地社交平台微博一名知名愛國博主，發文將俄羅斯博物館陳列品造謠為「日本731細菌部隊嬰兒標本」。平台批評此舉以愛國之名博流量，褻瀆歷史和「愛國」兩字，已對其採取禁言處置。on.cc 東網 ・ 1 天前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 5 小時前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 1 天前
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
操盤手札記│3.85厘息銀債 成港股程咬金（割柑人）
新一批銀債保底息3.85厘，浮息同最近6個月通脹掛鈎，以較高者為準，半年派息一次，年期3年，每手10,000元。以發行額達550億元計，相當於一隻大型股份嘅集資額，加上3.85厘息具吸引力，相信會抽走股市唔少資金！Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 7 小時前
阿里績後股價急彈逾16% 首財季業績符預期 研發新AI晶片
阿里巴巴(9988.HK)上周五(29日)收市後公布首財季收入增近2%至2,477億元人民幣，符合預期。研發新AI晶片消息刺激阿里美股(BABA.US)急彈12.9%至135美元，今日(1日)阿里港股高開14.95%，最高見137.5元。現報134.4元，升16.16%，成交7,219.5萬股，涉資97.23億元。AASTOCKS ・ 8 小時前
點心餐突發$148！中環蓮香樓「豪華十道點心套餐」半價優惠 老香港飲茶體驗暢享經典蝦餃/燒賣/乾蒸牛肉燒賣
位於中區威靈頓街的蓮香樓，作為香港唯一逾百年歷史的老茶樓，今年已踏入第九十七年;這間滿載香港情懷的老字號，憑藉「朝六晚十」的營業時間、無知客的傳統服務、手推點心車，以及牆上的古文詩句與山水字畫，更不設貴賓房、歡迎搭台，還原經典粵式茶樓氛圍！蓮香樓正大推「豪華十道點心套餐」半價優惠，蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣都有，低至$148，即可細嘗充滿歲月感的老香港風味。Yahoo Food ・ 7 小時前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）
為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！YAHOO著數 ・ 1 天前
67歲影帝梁家輝細女分享4個月大混血囝囝生活照 兩爺孫對望畫面極溫馨
67歲影帝梁家輝近日忙於宣傳電影《捕風追影》，有戲中女演員曾涵煜於社交平台分享自己於片場吸煙區吸煙時，梁家輝主動遞上一張摺疊椅，示意佢坐下休息，大讚梁家輝溫柔零架子。梁家輝與太太江嘉年育有一對孖女梁穎晨及梁靜曦，近年榮升外公，繼大女梁穎晨（Chloe）去年9月誕下小公主，細女梁靜曦（Nikkie）亦於今年4月誕下混血囝囝Thibeaux。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前