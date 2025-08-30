外賣小哥變機器狗！Just Eat 於黎世試行機器人送外賣服務

Just Eat

我們在街上愈來愈常能看到外賣機器人的身影，如日本就用六輪機器人送外賣及便利店貨品配送服務，現在歐洲也慢慢趨向試用外賣機器人。最近荷蘭外賣公司 Just Eat 就在蘇黎世試行機器人送外賣服務，不過與日本又或者倫敦的不同，Just Eat 是採用與 RIVR 合作的機器狗做外送員，不知送完外賣後機器狗也會否「討摸」？

Just Eat 挑選了蘇黎世的 Oerlikon 地區，試行以 RIVR 的機器狗為 ZekisWorld 餐廳進行配送 Just Eat 的外賣訂單。在四條腿裝上了滾輪從而方便上落、而且速度可達每小時約 15 公里的機器狗具備「實體 AI」，以便在外送時可以處理街道上複雜的狀況，確保運送自如。Just Eat 指他們是歐洲首個試行配備實體 AI 的機器狗進行即時送餐的外賣平台，亦有意擴展服務至其他城市。至於 RIVR 就表示未來機械狗亦將被應用於配送包裹、商品、雜貨及新鮮餐點等多種用途，而事實上 RIVR 早前已與物流服務商 Evri 合作，在英國測試使用機器狗進行速遞派送服務，似乎歐洲公司偏好試用機器狗進行派遞或送餐服務呢。

