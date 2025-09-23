許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
外賣平台餐廳圖片不符 8隻飽魚變1隻 食客報海關 細龜私房菜：「睇漏眼」無寫份量︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】外賣平台盛行，不少市民在打風等情況下願付較高價錢叫外賣，換取時間和便利。《Yahoo! 新聞》收到讀者反映，日前在 Keeta 以 114 元購買「冰鎮鮑魚伴糖心蛋」，見配圖有 8 隻鮑魚及 8 份半隻糖心蛋，最終卻只收到 1 隻鮑魚及半隻糖心蛋，有感落差太大，向該餐廳投訴，惟餐廳負責人仍拒絕在 Keeta 寫明食物數量，更著顧客可以向海關舉報。
實物與圖片和預期有落差
讀者池小姐和丈夫黃先生本月13日經外賣平台 Keeta (美團）買外賣，向土瓜灣餐廳「細龜新派私房菜」訂購 4 款小菜，折扣後連運費合共 490 元，其中包括價值 114 元的「冰鎮鮑魚伴糖心蛋」，由速遞員送上門。二人表示，當時看到配圖有 8 份鮑魚，每隻鮑魚配上半顆糖心蛋，「我都唔預有咁多隻，預你畀兩至三隻，一個合理嘅份量」，豈料收到外賣時，卻發現盒內只裝有 1 隻鮑魚和半顆糖心蛋。
懷疑誤導向海關舉報
黃先生致電餐廳查詢有否漏送，餐廳覆稱 114 元的份量正是如此。池小姐認為圖片涉嫌誤導，要求餐廳給予合理交代，以及在 Keeta 加寫量詞為每客 114 元，但餐廳拒絕處理。其間，餐廳負責人更向黃先生表示「你可以去報海關」。二人對餐廳回覆感到不滿，事後亦向海關投訴餐廳涉嫌違反商品說明條例。海關回覆池小姐指正跟進個案，有機會需要他們錄取口供，同時引用《商品說明條例》第 17 條「妨礙與資料披露的罪行」，指海關不可向任何其他人披露依據條例所取得的任何資料。黃先生亦嘗試就該項餐點向Keeta 申請退款，平台覆稱只能退 30 元現金券。
「咁樣誤導玩死香港餐飲業」
池小姐強調他們並不期望餐廳退款，「其實佢講句 sorry，講返佢哋可能有不足，喺Keeta餐牌更新寫明係一客，我滿足㗎啦」。她事後搜尋其他餐廳同類餐點定價作比較，平均百多元的餐點都有兩至三隻鮑魚，不滿涉事餐廳收費過高、圖片誤導，而且態度欠佳。「我明白圖片會有出入，但係唔會咁過分。我哋好支持香港餐廳，所以就覺得咁樣誤導係玩死香港餐飲業。」
負責人認「睇漏眼」
根據細龜新派私房菜兩年前在 Openrice 上的餐牌，冰鎮鮑魚半糖心蛋堂食價寫明是 88 元一位，惟 Keeta 餐牌則未有寫明份量。餐廳負責人葉先生接受《Yahoo! 新聞》訪問時承認「睇漏眼」，沒有在外賣平台寫明份量，「呢件事係我哋疏忽，漏咗啲字眼，我哋認錯」。他強調無意欺騙顧客，認為任何客人都不會誤以為 114 元有 8 隻鮑魚，「你睇返我哋蝦多士都有標明係『兩件起』，張相入面都有 12 件，唔通又會畀 12 件咩？」
否認要客人報海關
他續解釋，外賣平台上的圖片都是堂食照片，外賣包裝或影響顧客觀感。他另否認曾經叫客人去報海關，「佢（黃先生）同我講佢會報海關，我話你報海關做咩啫，你想我哋畀咩答覆你？」質疑黃先生以此施壓要餐廳退款。葉先生表示已經收到 Keeta 反映事件，他願意退回所有費用，不清楚顧客最終有否申請退款。他亦承諾會在下個月轉餐牌時加上量詞，而且會寫明「圖片只供參考」，望事件盡快平息。
行家：做外賣有相係最基本
有同樣使用外賣平台的餐廳向《Yahoo! 新聞》表示，圖片非常影響客人對餐點期望，他們亦曾因為照片的份量與實際出品有落差而遭客人投訴，此後特別留意圖片。他認為拍攝食物照片耗費很多時間，「我哋後生啲嘅就會影，老一輩嘅餐廳其實唔會做。不過做外賣嘅，有相係最基本，營業額大小小嘅餐廳都一定會有齊圖片同形容，會比較好少少。」
其他人也在看
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 18 小時前
樺加沙襲港．不斷更新｜十號颶風信號生效 天文台指樺加沙正在本港以南100公里外掠過
【Now新聞台】(07:45)天文台表示，在上午8時，超強颱風樺加沙集結在香港之西南偏南約120公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。樺加沙正在本港以南100公里外掠過。樺加沙環流廣闊，預料其颶風區仍會在今早影響本港南部地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。十號颶風信號會維持一段時間。(05:30)澳門改發十號風球，紅色風暴潮警告生效。(04:00)澳門改發九號風球，清晨5時30分將發出十號風球。(02:45)十號颶風信號生效。天文台表示，本港平均風速每小時118公里或以上。上午3時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏南約130公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。隨著超強颱風樺加沙逼近，其颶風區將開始影響本港。樺加沙會於今早最接近本港，在本港南面100公里左右掠過，對香港構成相當威脅，預料十號颶風信號會維持一段時間。(02:45)天文台發出黃色暴雨警告信號。(02:40)天文台改發十號颶風信號，預料本港平均風速每小時118公里或以上。(02:00)澳門凌晨4時改發九號風球，預計清晨5時至7時發十號風球機會高。now.com 新聞 ・ 56 分鐘前
涉偽造收入工作記錄以騙取金錢 中大醫院兩部門主管被捕及解僱
【on.cc東網專訊】中文大學醫院今日(23日)公布一宗員工懷疑造假的事件，指今年7月查閱各個部門的財政情況時，發現兩個部門帳目有異常情況，有醫務人員工作量與收入不相稱，調查後揭發兩名部門主管涉嫌偽造收入及工作量紀錄，逐向執法部門舉報，兩人在上周四(18日)被捕on.cc 東網 ・ 20 小時前
樺加沙襲港｜旺角有夾公仔機舖鐵閘被強風吹爛
【Now新聞台】旺角有夾公仔機舖在強風下被吹爛鐵閘。 位於旺角亞皆老街及洗衣街附近的夾公仔機舖，門口鐵閘被強風吹翻，斷開兩截橫臥在行人路上，店內一片凌亂，地下留有不同零件，而近門口的夾公仔機等也跌出路邊。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
Karina@aespa「婚紗照」美若天仙！演唱會幕後花絮公開，4位成員婚紗造型絕美亮相
韓國女團 aespa 近日宣布將於 2026 年 2 月 7 日至 8 日在香港舉辦兩場亞洲巡迴演唱會《SYNK : aeXIS LINE》。此前，aespa 公開了演唱會 VCR 拍攝的幕後花絮，四位成員身著白色禮服，宛如仙女下凡，婚紗造型驚艷全場！Yahoo Style HK ・ 41 分鐘前
避免遭詐騙盯梢 住商為客戶個資防護升級打造交易安全
繼信義房屋 (9940-TW) 之後，房仲住商機構全體系宣布將協助消費者隱匿在二類謄本個資，搭配交易後協助消費者申請「地籍異動即時通」避免詐騙集團有機可趁。鉅亨網 ・ 17 小時前
樺加沙打風︱港島東寮屋戶撤離 議員稱私樓「重複犯錯」未將電梯升高｜Yahoo
超強颱風樺加沙今日（23 日）逼近廣東沿岸，香港預料受風暴潮及暴雨雙重影響，水浸風險甚高。渠務署已列出 25 個地區有水浸風險，包括大澳、鯉魚門、馬鞍山渡頭灣村等。觀塘區議員柯創盛表示，區議會、地區團體、關愛隊等連日來不停穿梭鯉魚門和茶果嶺，巡視提案、準備沙包及擋水板等，並重點加強訊息發放，提醒居民有關資訊。港島東立法會議員梁熙表示，較關注柴灣歌連臣角及筲箕灣阿公岩村這兩個寮屋區，並已安排有需要住戶入住臨時庇護中心。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
25歲上流千金Becca Bloom推薦4本必讀書本！「RichTok」富二代企業家氣質就是從中學習：爸爸從小要求我們讀的書
在 TikTok 的 #RichTok 浪潮中，25 歲的 Becca Bloom 以其親和真誠的魅力迅速走紅，成為數百萬粉絲追捧的「富二代女王」。出身科技與地產世家的她，不僅展現奢華生活，更以職場洞察與理性思維贏得認同。她透露，父親要求她必讀的四本書，讓我們一探究竟。Yahoo Style HK ・ 1 天前
調查：求職流程太複雜？ 57%求職者曾中途放棄
現時求職已不再是簡單快捷的過程。許多公司要求求職者填寫冗長的問卷、進行筆試、性格測試及多輪面試，整個流程往往需時數月，且未必能換來錄用機會。這種漫長而令人沮喪的篩選過程，導致許多人中途放棄。根據職業網站LiveCareer今年的一項調查，57%的受訪者曾因申請過於複雜或耗時而放棄申請⋯⋯Yahoo財經 ・ 17 小時前
特朗普關稅關了一扇門 中國廉價出口就湧向全世界
【彭博】— 在美國關稅高企的五個月期間，中國的出口引擎仍然勢不可擋，使中國貿易順差飆升向創紀錄的1.2萬億美元。Bloomberg ・ 1 天前
大師冇點你│甲骨文創辦人情史的啟示（李聲揚）
你越憎嗰個人，越睇唔起嗰個人（例如你嘅ex）—更加應該唔好沽晒。Just in case你真係睇錯人，日後佢成為首富，你都有份分享，唔使咁篤眼篤鼻。Yahoo財經專欄 ・ 56 分鐘前
中大醫院兩名主管級員工涉騙錢被解僱
【Now新聞台】中大醫院兩名主管級員工涉造假騙取醫院金錢被解僱，兩名涉事員工已被廉署拘捕。 中大醫院行政總裁鍾健禮：「一個部門帳目有異常情況，隨即進入內部更深入調查，當中發現某醫護人員收入及工作量有不尋常情況，懷疑有人從中造假。醫院一向高度重視員工誠信，以及專業操守，對事件感到痛心，我們會加強監察機制，以及員工的防貪意識。」院方強調未發現病人治療受影響，已任命中大醫院董事會轄下審計與風險委員會主席成立調查委員會，亦會聘請外部專業審計機構，對醫院監管機制進行全面審核。廉署亦證實接獲中大醫院投訴，上周四拘捕醫院兩名員工，會協助院方檢視以及優化防貪措施。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
女明星的盡頭是舒淇！超近自拍親授「眼下乾紋、法令紋隱形術」，49歲零死角美貌全網讚嘆
「補妝前先擦眼霜」就是舒淇的卡粉、顯乾紋的急救神技影片中，舒淇要解決的是所有化妝女性的共同痛點：長時間帶妝會使眼下和法令紋處的底妝開始出現乾紋、卡粉，顯得疲憊又老態。此時若直接疊加粉餅或遮瑕，只會越補越厚、越卡越糟。因此在補妝前，她會先用指腹沾取少量「眼...styletc ・ 16 小時前
樺加沙襲港｜公立醫院非緊急服務全日暫停 急症室等緊急服務維持正常
【Now新聞台】公立醫院所有非緊急服務全日暫停，急症室等緊急服務就維持正常。 醫管局宣布，公立醫院的普通科及專科門診、專職醫療門診等非緊急服務，全日暫停。急症室、住院，以及緊急手術服務等緊急服務就維持正常。局方提醒，非緊急病人不應在風暴或惡劣天氣期間前往公立醫院或診所，以免發生危險。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
澳洲青年峇里泳池暴斃 遺體運回家心臟不見了
23 歲澳洲青年 Byron Haddow 今年五月在印尼峇里渡假，其間被發現在渡假村內一個泳池中身去知覺，送往醫院後確認為遇溺身亡。其家人決定先在當地驗屍，完成後，遺體運回澳洲布里斯本，再於澳洲進行第二次驗屍，這時候發現 Bryon 的心臟不見了。印尼的驗屍官解釋，移走器官作研究是為了進行法醫驗屍，全世界都是這樣。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
55歲鍾麗緹辦睡衣派對慶生！激吻小12歲老公超甜 再現人魚公主光采
鍾麗緹在9月20日迎來55歲生日，她選擇在家舉辦一場「睡衣派對」，邀請親友共同慶祝，現場氣氛輕鬆愉快。姊妹淘 ・ 19 小時前
59歲劉嘉玲根本逆生長！和小鮮肉出遊「年輕狀態」超驚人 網讚：美到發光
59歲的香港影后劉嘉玲近日在社群平台分享節目《一路繁花2》錄影合照，狀態維持得宜，引發熱議。她身穿藍色格子襯衫搭配牛仔褲，頭戴鴨舌帽和墨鏡，整體看起來神采奕奕，膚況緊緻透亮，完全看不出已接近花甲之齡，粉絲留言大讚「美到發光」、「根本逆生長」。姊妹淘 ・ 1 天前
樺加沙打風｜公共交通安排一文睇清 九巴大部分日間路線已暫停｜Yahoo
超強颱風樺加沙逼近，天文台今日（23 日）下午發出八號西北烈風或暴風信號。公共交通服務營辦商已經陸續公布安排。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
樺加沙打風︱鯉魚門居民堆放沙包至一米高：今晚唔會瞓 銀龍老闆娘撤離住酒店︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，風暴潮黑點鯉魚門居民如臨大敵，今天八號風球前，有居民早上已搬運沙包，堆放至半身位置，又把電器等搬上檯面；銀龍咖啡茶座老闆娘李小姐以往打風都會留守過夜，今次撤退到酒店暫住，稱不想增加消防員負擔。Yahoo新聞 ・ 17 小時前