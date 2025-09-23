外賣平台餐廳圖片不符 8 隻鮑魚變 1 隻 食客報海關 細龜私房菜：「睇漏眼」無寫份量︱Yahoo

讀者池小姐花費 114 元只獲 1 隻冰鎮鮑魚加半顆糖心蛋，向《Yahoo! 新聞》投訴餐廳誤導。（受訪者提供圖片）

【Yahoo新聞報道】外賣平台盛行，不少市民在打風等情況下願付較高價錢叫外賣，換取時間和便利。《Yahoo! 新聞》收到讀者反映，日前在 Keeta 以 114 元購買「冰鎮鮑魚伴糖心蛋」，見配圖有 8 隻鮑魚及 8 份半隻糖心蛋，最終卻只收到 1 隻鮑魚及半隻糖心蛋，有感落差太大，向該餐廳投訴，惟餐廳負責人仍拒絕在 Keeta 寫明食物數量，更著顧客可以向海關舉報。

池小姐與黃先生上周向該餐廳買外賣的收據。（受訪者提供圖片）

實物與圖片和預期有落差

讀者池小姐和丈夫黃先生本月13日經外賣平台 Keeta (美團）買外賣，向土瓜灣餐廳「細龜新派私房菜」訂購 4 款小菜，折扣後連運費合共 490 元，其中包括價值 114 元的「冰鎮鮑魚伴糖心蛋」，由速遞員送上門。二人表示，當時看到配圖有 8 份鮑魚，每隻鮑魚配上半顆糖心蛋，「我都唔預有咁多隻，預你畀兩至三隻，一個合理嘅份量」，豈料收到外賣時，卻發現盒內只裝有 1 隻鮑魚和半顆糖心蛋。

廣告 廣告

細龜新派私房菜在 Keeta 的配圖有 8 份鮑魚伴糖心蛋。

懷疑誤導向海關舉報

黃先生致電餐廳查詢有否漏送，餐廳覆稱 114 元的份量正是如此。池小姐認為圖片涉嫌誤導，要求餐廳給予合理交代，以及在 Keeta 加寫量詞為每客 114 元，但餐廳拒絕處理。其間，餐廳負責人更向黃先生表示「你可以去報海關」。二人對餐廳回覆感到不滿，事後亦向海關投訴餐廳涉嫌違反商品說明條例。海關回覆池小姐指正跟進個案，有機會需要他們錄取口供，同時引用《商品說明條例》第 17 條「​​妨礙與資料披露的罪行」，指海關不可向任何其他人披露依據條例所取得的任何資料。黃先生亦嘗試就該項餐點向Keeta 申請退款，平台覆稱只能退 30 元現金券。

海關回覆池小姐指正跟進事件，並提供個案編號。（受訪者提供圖片）

「咁樣誤導玩死香港餐飲業」

池小姐強調他們並不期望餐廳退款，「其實佢講句 sorry，講返佢哋可能有不足，喺Keeta餐牌更新寫明係一客，我滿足㗎啦」。她事後搜尋其他餐廳同類餐點定價作比較，平均百多元的餐點都有兩至三隻鮑魚，不滿涉事餐廳收費過高、圖片誤導，而且態度欠佳。「我明白圖片會有出入，但係唔會咁過分。我哋好支持香港餐廳，所以就覺得咁樣誤導係玩死香港餐飲業。」

涉事餐廳在食評網上的餐牌標明冰鎮鮑魚每客計算。

負責人認「睇漏眼」

根據細龜新派私房菜兩年前在 Openrice 上的餐牌，冰鎮鮑魚半糖心蛋堂食價寫明是 88 元一位，惟 Keeta 餐牌則未有寫明份量。餐廳負責人葉先生接受《Yahoo! 新聞》訪問時承認「睇漏眼」，沒有在外賣平台寫明份量，「呢件事係我哋疏忽，漏咗啲字眼，我哋認錯」。他強調無意欺騙顧客，認為任何客人都不會誤以為 114 元有 8 隻鮑魚，「你睇返我哋蝦多士都有標明係『兩件起』，張相入面都有 12 件，唔通又會畀 12 件咩？」

負責人指蝦多士亦是逐件計算價錢，但客人不會誤會能以29元買到配圖中 12件蝦多士。

否認要客人報海關

他續解釋，外賣平台上的圖片都是堂食照片，外賣包裝或影響顧客觀感。他另否認曾經叫客人去報海關，「佢（黃先生）同我講佢會報海關，我話你報海關做咩啫，你想我哋畀咩答覆你？」質疑黃先生以此施壓要餐廳退款。葉先生表示已經收到 Keeta 反映事件，他願意退回所有費用，不清楚顧客最終有否申請退款。他亦承諾會在下個月轉餐牌時加上量詞，而且會寫明「圖片只供參考」，望事件盡快平息。

行家：做外賣有相係最基本

有同樣使用外賣平台的餐廳向《Yahoo! 新聞》表示，圖片非常影響客人對餐點期望，他們亦曾因為照片的份量與實際出品有落差而遭客人投訴，此後特別留意圖片。他認為拍攝食物照片耗費很多時間，「我哋後生啲嘅就會影，老一輩嘅餐廳其實唔會做。不過做外賣嘅，有相係最基本，營業額大小小嘅餐廳都一定會有齊圖片同形容，會比較好少少。」