外賣白飯驚見骨頭、豉油漬 疑為「二手飯」 事主呻：唔敢食
近日，有網民在社交平台發文，指自己叫外賣時，竟收到一盒疑似「二手飯」的白飯，飯中更附有骨頭及豉油漬，即睇內文：
疫情以後，外賣文化盛行，食品衛生向來是市民最關注的一環。近日，有網民在社交平台發文，指自己叫外賣時，竟收到一盒疑似「二手飯」的白飯，飯中更附有骨頭及豉油漬，令他大感不安，直呼「唔敢食直接掉咗」。
外賣疑遇「二手飯」有豉油漬、骨頭 事主：唔敢食直接掉咗
一名網民在Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享其外賣經歷，並附上一張照片。從照片中可見，一盒外賣白飯內，明顯混雜了少量深色的豉油漬，更有一小截看似是排骨的骨頭藏在飯中。事主對此感到非常噁心，懷疑餐廳為節省成本，將其他客人吃剩的白飯回收再用。
事主在帖文中表示：「而家開始已經有二手飯了，外賣一打開個白飯有豉油同埋有骨頭」，並推測餐廳是「為節省成本將人哋食淨白飯儲埋俾我」，因此嚇得他「唔敢食直接掉咗」，並提醒大家叫外賣時要小心。
網民意見兩極 行內人: 餐廳冇動機咁做
帖文一出隨即引起廣泛迴響。部分網民對事主的遭遇感到憤怒，直斥「好X核突」，並認為如果情況屬實，應公開餐廳名字，以免再有顧客中招。亦有網民慨嘆本港餐飲業服務質素下降：「香港D餐廳，真係唔好問點解冇生意！」。
不過，也有網民提出不同看法，認為事件可能另有內情。有人質疑餐廳這樣做的動機，指出「啲飯成本咁低，完全冇動機需要咁做」。更有自稱曾任職酒樓的網民解釋，這可能並非「二手飯」，而是廚房在白飯不足時，從「鳳爪排骨嘅盅頭飯畢出嚟」應急，才不慎混入骨頭及豉油。
圖片來源: 香港茶餐廳及美食關注組
