外賣白飯驚見骨頭、豉油漬 疑為「二手飯」 事主呻：唔敢食

疫情以後，外賣文化盛行，食品衛生向來是市民最關注的一環。近日，有網民在社交平台發文，指自己叫外賣時，竟收到一盒疑似「二手飯」的白飯，飯中更附有骨頭及豉油漬，令他大感不安，直呼「唔敢食直接掉咗」。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

外賣疑遇「二手飯」有豉油漬、骨頭 事主：唔敢食直接掉咗

一名網民在Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享其外賣經歷，並附上一張照片。從照片中可見，一盒外賣白飯內，明顯混雜了少量深色的豉油漬，更有一小截看似是排骨的骨頭藏在飯中。事主對此感到非常噁心，懷疑餐廳為節省成本，將其他客人吃剩的白飯回收再用。

事主在帖文中表示：「而家開始已經有二手飯了，外賣一打開個白飯有豉油同埋有骨頭」，並推測餐廳是「為節省成本將人哋食淨白飯儲埋俾我」，因此嚇得他「唔敢食直接掉咗」，並提醒大家叫外賣時要小心。

一名網民在Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享其外賣疑似遇到「二手飯」。

從照片中可見，一盒外賣白飯內，明顯混雜了少量深色的豉油漬。

有一小截看似是排骨的骨頭藏在飯中。

網民意見兩極 行內人: 餐廳冇動機咁做

帖文一出隨即引起廣泛迴響。部分網民對事主的遭遇感到憤怒，直斥「好X核突」，並認為如果情況屬實，應公開餐廳名字，以免再有顧客中招。亦有網民慨嘆本港餐飲業服務質素下降：「香港D餐廳，真係唔好問點解冇生意！」。

不過，也有網民提出不同看法，認為事件可能另有內情。有人質疑餐廳這樣做的動機，指出「啲飯成本咁低，完全冇動機需要咁做」。更有自稱曾任職酒樓的網民解釋，這可能並非「二手飯」，而是廚房在白飯不足時，從「鳳爪排骨嘅盅頭飯畢出嚟」應急，才不慎混入骨頭及豉油。

有網民慨嘆本港餐飲業服務質素下降

也有網民提出不同看法，認為事件可能另有內情。

有人質疑餐廳這樣做的動機，指出「啲飯成本咁低，完全冇動機需要咁做」

圖片來源: 香港茶餐廳及美食關注組

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品

旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

銅鑼灣Bread Of Life宣佈8月26日結業 前五星級酒店餅廚掌舵 必食自家製人氣酥皮千層系列

台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

泰泰無償借場舉辦泰星Freen應援活動 網上教「齋拎應援唔食嘢」策略 主辦方取消活動兼發聲明反擊變羅生門

食客Threads分享食完飯「唔夠錢埋單」 暖心老闆一句霸氣解圍

食客Threads斥糖水含玻璃碎片 購自連鎖甜品店銅鑼灣店 事主：已報食環署

長沙灣福哥茶記開業兩日即拉閘 街坊爆「最短命茶記」停業真相引熱議

鴨脷洲熟食中心8月大規模翻新 70年老店陳新記預告2026再見

爆紅捲捲意粉是甚麼？推介5間餐廳有得食！

網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」

食客Threads呻「最Bad Trip體驗三甲」杭州菜老店天香樓天價晚餐 網民分享「潛規則」

養和驚見$88「兩餸飯」惹熱議 網民讚質素媲美酒店 大推一款招牌菜

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？