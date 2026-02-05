食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味

大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！

印單只見「我很肚餓」餐廳暖心回應

該網民發帖表示自己點外賣當日非常肚餓：「本身想加底，但冇呢個選項，唯有備註寫可唔可以俾多啲麵，結果佢送多個好大嘅菠蘿包俾我，好有愛」，直呼：「呢間餐廳好有人情味」。從樓主上載的截圖可見，原本備註寫得十分有禮貌：「 我很肚餓，請問能否給我多一點面（麵），這裡沒有加底選項，謝謝」但餐廳印出的單據卻只顯示前半句，最搞笑的是店方似乎只捕捉到「我很肚餓」的重點，並親手寫上回應：「你肚餓我請食個菠蘿包」，一個句備註演變出一段暖心又有趣的互動。

樓主上載的外賣app截圖可見完整備註

網民：一定好好食，因為有愛！

由樓主的帖文內容可見，該餐廳為筲箕灣的祥香園，帖文一出即引來大量網民留言大讚店家貼心又幽默：「塊蔥油雞扒好吸引！個菠蘿包一定好好食（因為有愛！）」，亦有人語帶相關，笑言：「你想佢俾麵你，結果佢係俾面你」。更有網民表示：「隔住個mon都feel到啲雞翼好入味」，大讚餐廳人情味濃。在冷冰冰的外賣平台上，餐廳見到備註願意多送一份溫暖，難怪網民覺得這種小小舉動已經足夠讓人想繼續支持該店。

不少網民留言大讚該餐廳

到底有幾肚餓先會備註寫「我很肚餓」

圖片來源：Threads@w2u.1_

