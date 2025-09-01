外鄉人打法？《寶可夢傳說Z-A》能從背後偷襲其他訓練家取勝！網：難怪會說是魂系遊戲

由 GAME FREAK 開發的《寶可夢》系列最新作《寶可夢傳說Z-A》（Pokemon LEGENDS Z-A），即將在 10 月 16 日發售，登上 Switch 和 Switch 2 雙平台。而近日，許多媒體也都公開了 gamescom 2025 上試玩的實機遊玩畫面，曝光不少遊戲玩法。其中一個能從背後偷襲其他訓練家寶可夢，以此來獲得勝利的機制，讓不少網友笑稱超「卑鄙」：「難怪會說是魂系遊戲」

玩家可以偷襲對方寶可夢。（圖源：寶可夢傳說 Z-A 官方）

根據日本媒體 電ファミニコゲーマー 分享的遊戲實機畫面，可以看到玩家操作的主角，可以蹲下潛行，從其他訓練家的身後「偷襲」對方寶可夢，直接獲得勝利。反過來，若是被敵方的訓練家發現，則會在一定時間內進入無法行動的狀態。媒體還引用了《假面騎士龍騎》的「戦わなければ、生き残れない」（不戰鬥就無法生存）

畢竟在過去，從來沒有過可以在《寶可夢》系列中玩偷襲或背刺的方法，都是和敵方訓練家溝通，或是從面前經過後，就會強制進入戰鬥。因此不少網友戲稱是「忍殺」，甚至認為《寶可夢傳說Z-A》可以光明正大對決、偷襲、暗殺，根本就是《對馬戰鬼》：「以前寶可夢是可怕的生物，現在變成人類是可怕的生物」、「這根本是惡魔吧」、「難怪會說是魂系遊戲」、「這還適合小孩子玩嗎ww」

而根據《寶可夢傳說Z-A》官方介紹，玩家在靠近敵方訓練家時，會顯示「氣息計量槽」，當達到最大值，就會被對手察覺並被挑起寶可夢對戰，自身的寶可夢會受到突襲而無法動彈。但如果能藏身在陰影處，巧妙的在不被對手察覺的情況下主動發動攻擊，便能成功突襲。並且突襲的攻擊一定能擊中要害，造成巨大的傷害，在戰鬥中取得優勢，或是直接打倒對手的第 1 隻寶可夢。

