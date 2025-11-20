多人涉煽惑他人不投票被捕或通緝 駐港國安公署︰須嚴懲干擾破壞選舉行徑

立法會換屆選舉於12月7日舉行。(鍾式明攝)

立法會換屆選舉於12月7日舉行。多人在網上涉煽惑他人不投票，或轉發相關帖文被捕，亦有離港者被通緝。另外，中央駐港國安公署亦發文表示，香港內外一些人不停變換手法，攻擊抹黑立法會選舉，公署必定與特區依法嚴懲干擾破壞選舉行徑。

2男1女被告分別為黃建國(55歲，冷氣工程師)、林建栻(66歲，無業)及馬惠鈴(61歲，家庭主婦)，涉嫌在2025年立法會換屆選舉期間，於社交媒體上轉載帖文，煽惑他人不投票，案件將於昨午在西九龍裁判法院提訊。

廉署昨亦獲裁判官簽發手令，通緝發布原始帖文、已離港的兩名男子，包括於2019年上環衝突案中暴動罪脫的湯偉雄及被警方國安處懸紅通緝的姜嘉偉。廉署調查顯示，姜嘉偉及湯偉雄曾各自於其社交媒體專頁，涉在2025年立法會選舉期間，展示煽惑他人在該選舉中不投票的貼文。廉署重申，必定會嚴正果斷執法，以確保選舉公平、公開和誠實進行。

另外，一名68歲男子涉嫌發布煽動訊息及煽惑他人不投票被警方國安處拘捕，被暫控明知而發布具煽動意圖的刊物罪，昨午在西九龍裁判法院提堂。

另外，駐港國安公署發文批評，一些反中亂港分子和外部勢力仍在明裡暗裡煽惑杯葛選舉、線上線下煽動亂港活動，打著民主、自由的幌子，妖言惑眾、混淆視聽，甚至公然挑釁滋事、衝擊選舉秩序，妄圖將香港再次拖入政治亂局。公署強調，選舉安全是特區政權安全的重要組成部分，必以「零容忍」態度捍衛選舉安全、維護選舉秩序，堅定支持特區全面準確實施香港國安法、《維護國家安全條例》及其附屬法例等維護國家安全法律制度，依法嚴懲干擾破壞選舉、危害國家安全的行為和活動，堅決守護選舉順利舉行，守護香港以高品質民主推進高品質發展。



