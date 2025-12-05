多個地盤加強全面禁煙 違者有機會面臨解僱(車軒珩報道)

【Now新聞台】大埔宏福苑火災後，有地盤近日加強監管，全面禁止工友吸煙，違者除了要罰款，亦有機會即時被解僱。

在石硤尾這個私人地盤，出入口貼有禁煙標誌。大埔宏福苑火災後，這個地盤本月1日開始加強禁煙，有廣播及告示提醒工人請勿帶煙包進入地盤，違例者將會罰款5000元 ，以及立時趕出地盤，永不錄用 ，亦要求工人不要在地盤附近的街道吸煙。

有工人站在地盤外吸煙。

地盤工人：「還可以，剛剛發生這樣大的事，貼這個警告是很好，做吸煙區也好，會方便大家。」

地盤工人石先生：「上班都不帶(煙包)，有需要時候才買，吸食完就扔掉。麻煩還是人命，我住大埔，我怎樣會不知道？我情願麻煩都不要弄出人命。」

在灣仔駱克道另一個地盤，亦貼出大量禁煙標示。

註冊安全主任周先生：「現在一捉到立即『驅逐出境』，我也跟他們說要戒煙。我們有個早會要發誓戒煙，不止煙包，火機也不准帶進去，要交給保安員，下班則向他取回。」

根據《建築地盤(安全)規例》 ，若工地有易燃物品，勞工處處長可發出書面命令，禁止在地盤吸煙，由承建商負責執行。

香港建造商會指，原則上支持工地全面禁煙，現時亦有不少業主在合約中指明工地上不可吸煙；為體恤個別工人吸煙需要，個別工地有設置配備防火及滅火設備的「指定吸煙區」，如果發現工人違規，在工地內吸煙會被即時警告，嚴重違規者會被逐出地盤，以保障工地安全和公共健康。

而地產建設商會正就地盤禁煙收集會員意見，如有進一步消息會適時分享。

