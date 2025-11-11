期間限定｜多個餐飲品牌推全運會優惠 元朗冰室/撒冒小麵/姚姚酸菜魚/Moto Mala

今屆全運會於11月9日至11月21日舉行，為鼓勵全港市民一同為香港運動員打氣，多個人氣餐飲品牌推出期間限定優惠，食客於全運會比賽期間只要身穿運動服裝入座消費即享優惠！即睇下文了解優惠詳情啦！

元朗冰室

以香港七、八十年代為主題的元朗冰室，其招牌厚豬扒即點即煎，豬扒外脆內嫩，份量十足，也供應港式奶茶、西多士和炒粉麵飯等港式美食。在全運會期間，只要身穿運動服裝入座，並惠顧滿$100免費獲得招牌厚豬扒一塊或冷/熱飲一杯。

*中午時段11:00-14:30不適用

撒冒小麵

人氣四川小麵品牌，主打川渝當地最具代表性的美食重慶小面和成都冒菜，在全運會期間，只要身穿運動服裝入座，並惠顧滿$200免費獲贈「小酥肉」或「鍋巴土豆」一份。

姚姚酸菜魚

品牌主張「萬物皆可酸菜魚」的想像力，以傳統正宗方法烹調，精挑優質時令食材，每日新鮮熬煮的湯料，味道層次豐富，再加入創新點子，將酸菜魚的精粹融會貫通，位於芝加哥的分店曾獲《米芝蓮指南》推介。在全運會期間，只要身穿運動服裝入座，並惠顧神仙套餐即可免費獲贈無限自助冰粉 (每日限量5位)

Moto Mala口麻天辣

主打「一個人都可以食酸菜魚」，供應一人前酸菜魚及多款道地川菜料理，集結傳統及創意於一身，以柔和粉紅色設計為主調，所有菜式都是一人份量，價格親民，務求做到一個人都可以輕鬆食酸菜魚！在全運會期間，只要身穿運動服裝入座，並惠顧滿$288即可免費獲贈「紅薯糍粑」一份 (價值$28)。

