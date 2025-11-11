容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
期間限定｜多個餐飲品牌推全運會優惠 元朗冰室/撒冒小麵/姚姚酸菜魚/Moto Mala
今屆全運會於11月9日至11月21日舉行，為鼓勵全港市民一同為香港運動員打氣，多個人氣餐飲品牌推出期間限定優惠，食客於全運會比賽期間只要身穿運動服裝入座消費即享優惠！即睇下文了解優惠詳情啦！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
元朗冰室
以香港七、八十年代為主題的元朗冰室，其招牌厚豬扒即點即煎，豬扒外脆內嫩，份量十足，也供應港式奶茶、西多士和炒粉麵飯等港式美食。在全運會期間，只要身穿運動服裝入座，並惠顧滿$100免費獲得招牌厚豬扒一塊或冷/熱飲一杯。
*中午時段11:00-14:30不適用
撒冒小麵
人氣四川小麵品牌，主打川渝當地最具代表性的美食重慶小面和成都冒菜，在全運會期間，只要身穿運動服裝入座，並惠顧滿$200免費獲贈「小酥肉」或「鍋巴土豆」一份。
姚姚酸菜魚
品牌主張「萬物皆可酸菜魚」的想像力，以傳統正宗方法烹調，精挑優質時令食材，每日新鮮熬煮的湯料，味道層次豐富，再加入創新點子，將酸菜魚的精粹融會貫通，位於芝加哥的分店曾獲《米芝蓮指南》推介。在全運會期間，只要身穿運動服裝入座，並惠顧神仙套餐即可免費獲贈無限自助冰粉 (每日限量5位)
Moto Mala口麻天辣
主打「一個人都可以食酸菜魚」，供應一人前酸菜魚及多款道地川菜料理，集結傳統及創意於一身，以柔和粉紅色設計為主調，所有菜式都是一人份量，價格親民，務求做到一個人都可以輕鬆食酸菜魚！在全運會期間，只要身穿運動服裝入座，並惠顧滿$288即可免費獲贈「紅薯糍粑」一份 (價值$28)。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
Jace陳凱詠放飯盒入蒸焗爐致變形 自嘲：「毫無生活常識，零自理能力」
結業潮2025｜ 尖沙咀西餐「Amelia Hong Kong」宣布結業 本店為西班牙米芝蓮二星餐廳
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！
人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？
港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛
2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知
芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正
福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
結業潮2025｜屯門老字號酒樓「好日子」宣布11月9日正式結業 街坊：屯門就快冇晒酒樓
近年不少本地飲食業者面對高昂租金及經營壓力，連老字號酒樓也難以倖免。近日有網民於社交平台「香港酒樓關注組」發帖指，位於屯門、陪伴街坊多年的老牌街坊酒家「好日子皇宴」宣布於 11月9日（星期日）正式結業，消息一出，即在社交平台掀起熱議，不少街坊得知後紛紛留言表示不捨。Yahoo Food ・ 7 小時前
雙11優惠2025｜嘉里酒店米芝蓮韓籍主廚主理自助餐買一送一 人均$269起歎燉人參雞湯、烤韓牛、韓式部隊鍋
香港嘉里酒店特邀米芝蓮指南推薦餐廳「Kelly's Cape Bop」創辦人暨韓籍主廚Una Yoo親臨掌舵，於大灣咖啡廳開展一場「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助餐，帶來超過25款地道韓式經典，新鮮自製韓式泡菜、燉人參雞湯、烤韓牛等。自助晚餐突發在Klook推出超值優惠，買一送一後人均僅需$443起，性價比超高！而同一時間，酒店也推出「國際美饌自助午餐」，以及「國際美饌自助早午餐」買一送一優惠，前者$269起，後者只需$427起，即可任食海鮮美食，即看內文詳情！Yahoo Food ・ 4 小時前
超前部署｜ Black Friday黑五優惠2025早鳥攻略+聖誕禮物提案
年末消費旺季來臨。除了廣為人知的雙11，Black Friday（黑色星期五）同樣是重大折扣檔期。參與商家多以海外為主，但不少官網不支援直送香港，令本地消費者海外購物時感到無從入手。特約資訊 ・ 20 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（10/11-23/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Sajo急凍魷魚海鮮餅低至$24.8/件、Sajo急凍蔬菜豬肉餅低至$19.9/件、Sajo韓國國產豬宮庭燒豚肉低至$24.8/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
結業潮2025｜韓國廚神白種元旗下「新村食堂」尖沙咀店開業不到一年火速退場
韓國廚神白種元旗下燒肉品牌「新村食堂」上年12月登陸香港，當時適逢《黑白大廚》節目爆紅，作為評審之一的白種元在香港人氣亦水漲船高，開幕初期曾掀起排隊熱潮，幾乎每晚都有數十人在門外排隊入座。豈料事隔不足一年就傳出結業消息，店員回覆媒體查詢時亦稱原址將改為另一韓燒品牌，預計年底重開。Yahoo Food ・ 1 天前
手球港隊全運會惜負北京排第 4 創最佳｜巴菲特安靜退場未來僅剩「感恩節信函」｜李施嬅淚灑坦承曾扮幸福｜11 月 11 日・Yahoo 早報
第十五屆全國運動會周一（11 日）正式揭開戰幔，港隊在多個項目分途出戰，當中手球隊出戰銅牌戰，力爭隊史首面獎牌，雖然最終力戰以 25：33 不敵北京隊，無緣獎牌，不過取得第 4 名已寫下香港手球歷史新一頁。此外，網球港隊則於男子青年團體賽 8 強以直落場數 2：0 淘汰河北隊打入四強，不設銅牌戰下穩袋獎牌，明日硬撼江蘇隊爭奪決賽席位。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
雙11優惠2025｜旺角康得思酒店自助餐買一送一 人均$179起享江蘇大閘蟹＋焗烤戰斧牛扒＋香蒜椒鹽骨
位於旺角的康得思酒店推出自助晚餐買一送一優惠，人均低至$443，即可品嚐鮮美江蘇大閘蟹，搭配冰鎮海鮮、創新蟹料理及多款精緻甜品，包括北海道毛蟹、金沙螃蟹、蟹皇蒸豆腐等，一眾海鮮控及蟹迷不能錯過！另外，酒店同時推出自助午餐及週末下午茶買一送一優惠，人均分別低至$239及$179，食客可品嚐誠意十足的多款美食，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 4 小時前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
超市雙11優惠合集！百佳最後一天88折／惠康XFoodpanda享89折／屈臣氏買滿$199＋$1換購維他檸檬茶丨雙11優惠2025
各大超市、連鎖店爭相推出雙11優惠，精明的慳錢達人們當然要趁減價網購掃平貨！本文集合百佳、惠康、萬寧、屈臣氏、Aeon、Apita、大生超市等商戶的分店及網店優惠，方便大家入手心水筍貨！YAHOO著數 ・ 1 小時前
佐敦恆豐酒店自助餐限時人均$2XX起！豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕｜雙11優惠2025
恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出雙11快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，第二位$11優惠後，最平人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 20 小時前
雙11開倉｜日本西松屋童裝統一$20件！日牌Skater全線8折 日本直送女裝GRL買一送一特價區
夏天終於離開，小朋友又是時候換季買新衫！適逢「雙11」，萌B殿堂推出「雙11+Black Friday購物祭」，日本西松屋童裝更統一$20件！指定日本品牌Skater、和光堂及Pigeon產品全線8折，媽媽至愛日本直送女裝GRL新款8折起、新設買一送一特價區，大人小朋友都可以買到心頭好啦！ 日本西松屋童裝統一$20件，好抵！ 連褸仔都係$20！ 日本西松屋童裝統一$20件！ 日本「西松屋」向來以高CP值見稱，並深受媽媽喜愛，是次「雙11」超抵價更統一$20件！！今次購物祭有不少衣服款式如長袖上衣、連身衣及長褲等。現場衣物由初生嬰兒至13歲以上尺碼均齊備：60-95cm適合初生嬰兒至3歲幼兒，100-160cm則適合4歲至13歲或以上中童，全部劃一$20件！連厚褸外套款、浴衣、泳衣款也是同一價錢！又平又靚不怕多買幾件，無懼小朋友大得快換衫密！ 此外，其他日本童裝品牌Birthday、BabiesRus都有優惠，現場買一送一！小次郎浴衣款$60兩件，真是閉眼也可入手的價錢！ 西松屋全場$20 日本直送女裝GRL新設買一送一特價區 日本女裝GRL性價比高、款式多，深受90後媽媽及女生喜愛！可親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜金光飛航船票單程低至$1！搶飛「過大海」睇澳門格蘭披治大賽車
新一輪澳門船票優惠送到！Klook推出金光飛航優惠，優惠船飛低至$1！另外，KKday及Klook都有2人同行優惠～澳門最近活動多籮籮，特別是11月中的年度盛事：第72屆澳門格蘭披治大賽車，建議大家趁平入手，免得到時沒有船飛「過大海」！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
容祖兒帶師弟出大場面 曾比特Mike難掩首登大舞台興奮
「2025第十五屆全國運動會」開幕禮昨晚（9日）於廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，容祖兒、曾比特（Mike）、樂隊Daze In White兩位成員鄭宗健（Felix）及李肇航（Eugene）獲邀擔任表演嘉賓，四個單位同台合唱主題曲《龍騰伶仃洋》，現場氣氛熾熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？
最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
黃翠如武漢食早餐有投訴 大開食戒歎「貴價貨」
【on.cc東網專訊】藝人黃翠如近日到武漢工作，作為吃貨的她大朝早就在當地訪尋美食，連試多間早餐店，她昨日（10日）在社交網拍片大晒戰績，她到了當地人推薦的松雪路，她表示：「我嘅朋友話武漢人早餐唔會食一間，係要逐間逐間食，先算係完成一個完餐嘅早餐。」她在第一間點東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前