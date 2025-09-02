多倫多首座Ace Hotel Toronto設計酒店，演繹歷史與現代的新舊對話

位於多倫多市中心的Ace Hotel Toronto，由Shim-Sutcliffe Architects與Atelier Ace攜手設計，是Ace品牌在加拿大的首座代表作。

酒店建築以大片紅磚外牆與混凝土結構，呼應多倫多河谷的磚造傳統和工業歷史，巧妙融入周圍環境，使新建築彷彿自古就屹立於此。



酒店正門以拱形結構和大尺度遮簷、輕掀的紅磚牆，營造厚重又友善的迎賓氛圍，傳遞Ace Hotel「對社區敞開」的精神。大廳由雕塑感混凝土樑、落地窗和中世紀風格座椅組成，攜手原木家具與在地古董，塑造一個明亮溫潤、令人自在的城市公共客廳。這裡不只是旅人短暫停留的場所，更是市民可以自由進出的溫馨據點。



客房設計靈感來自「城市裡的小木屋」，以道格拉斯冷杉木、帆布、混凝土及復古家具營造溫暖觸感，結合自然質地和都市元素，展現多倫多的多元性格。設計哲學在於「新舊對話」，既保有工業時代精髓，亦融入現代開放生活方式。



Ace Hotel Toronto不僅僅是一間酒店，更像是多倫多歷史與當代生活的延續。紅磚牆訴說著工業記憶，開放大廳擁抱市民，每個細節都展現親切而獨特的空間氛圍。無論是當地人還是旅客，都能在這裡找到交流、休憩與靈感的舞台。

