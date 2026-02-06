多名官員涉貪「雙開」 中行前副行長遭開除黨籍

【on.cc東網專訊】中央紀委國家監委周五（6日）通報，開除多名官員和幹部的黨籍和公職，其中浙江省人大常委會前黨組副書記、副主任高興夫，海南省委前常委、秘書長倪強和陝西省西安市人大常委會前黨組書記、主任韓松，因嚴重違紀違法均被「雙開」，中國銀行前黨委委員、副行長林景臻亦被開除黨籍。

調查發現，高興夫結交政治騙子，對抗組織審查，搞迷信活動；多次接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；在幹部職務晉升、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；違規干預、插手市場經濟活動；利用職務便利為他人在工程承攬、項目用地、公司上市及經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。倪強則被指妄議黨中央大政方針，貫徹落實黨中央重大決策部署打折扣、搞變通；頂風違紀、違規接受宴請；縱容配偶不實際工作而獲取薪酬等。韓松亦涉在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮金；大搞權錢交易等。

林景臻則被指私藏、閱看、寄遞有嚴重政治問題的書籍；違規收受禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；利用職務便利為他人在貸款融資等方面謀利，並非法收受巨額財物。眾人均被收繳違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

