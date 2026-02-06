多名官員涉貪「雙開」 中行前副行長遭開除黨籍

消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
【on.cc東網專訊】中央紀委國家監委周五（6日）通報，開除多名官員和幹部的黨籍和公職，其中浙江省人大常委會前黨組副書記、副主任高興夫，海南省委前常委、秘書長倪強和陝西省西安市人大常委會前黨組書記、主任韓松，因嚴重違紀違法均被「雙開」，中國銀行前黨委委員、副行長林景臻亦被開除黨籍。
調查發現，高興夫結交政治騙子，對抗組織審查，搞迷信活動；多次接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；在幹部職務晉升、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；違規干預、插手市場經濟活動；利用職務便利為他人在工程承攬、項目用地、公司上市及經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。倪強則被指妄議黨中央大政方針，貫徹落實黨中央重大決策部署打折扣、搞變通；頂風違紀、違規接受宴請；縱容配偶不實際工作而獲取薪酬等。韓松亦涉在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮金；大搞權錢交易等。
林景臻則被指私藏、閱看、寄遞有嚴重政治問題的書籍；違規收受禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；利用職務便利為他人在貸款融資等方面謀利，並非法收受巨額財物。眾人均被收繳違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。
中國反擊了！貨物要改道 加強巴拿馬進口商品檢查
巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
議員倡為有子女家庭提供稅務寬免 對公僕延遲退休年齡意見分歧
【on.cc東網專訊】香港老齡化問題嚴重，勞動人口下降且缺乏人才。立法會今日(5日)辯論關於人口政策的議員議案。提出議案的議員陳家珮建議延遲全體公務員退休年齡到65歲，以釋放銀髮勞動力，推動銀髮經濟持續發展；以及加強學生及在職人士的人工智能教育與技能培訓，協助他