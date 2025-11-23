搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
多名官員續呼籲齊投票 陳國基：政府或電視台辦論壇目的相同
立法會換屆選舉將於下月7日舉行，多名政府官員繼續落力呼籲市民踴躍投票。另外，至今暫時未有候選人出席電視台或電台論壇，政務司長陳國基表示，論壇的目的是讓候選人闡述政綱和抱負，主辦方是誰都一樣。
立法會選舉舉行在即，多名政府官員繼續落力提醒市民當日齊投票，支持選舉。房屋局長何永賢在社交網頁上載短片，她聯同副局長戴尚誠，以及「幸福家族」和「票箱家族」，到簡約公屋的攸壆路項目和彩興項目宣傳；亦到過一系列過渡性房屋項目，向居民宣傳立法會選舉。她續指，「票箱家族」稍後會繼續出動，到街站接觸更多市民。
公務員事務局長楊何蓓茵亦在社交媒體上載影片，呼籲市民投票。是次短片邀來本身是印尼華僑的警方爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超，以印尼語呼籲選民投票。李展超又呼籲，在香港工作和生活的印尼人，在當日提醒僱主記得前往投票。
陳國基：論壇讓候選人談政綱 電視台可直播
「全城街馬」昨日舉行，中九龍繞道(油麻地段)為其中一條比賽路段。運輸及物流局長陳美寶在社交媒體表示，中九龍幹線在2017年開始動工，期間遇上三年疫情，要盡力追趕進度，才能在今年如期通車。她表示，要成就香港的各項基建工程，需要視野、規劃、周全部署，同時亦需要立法會審議撥款申請，與特區政府良性互動，推動發展，呼籲選民積極投票。
此外，消防處亦上載段片，指提供優質救護服務時，團隊行動要一致；而立法會選舉投票時，亦要全民齊心，呼籲市民記得投票。
政府由11月11日起舉辦的官方選舉論壇，昨日上下午分別有工業界(二)和金融界別的論壇舉行。惟有別以往，今年未有商營電視台或電台舉辦論壇。陳國基昨出席電視節目時表示，不論選舉論壇由政府或電視台主辦，目的都是讓候選人闡述政綱和抱負，電視台同樣可以直播和轉播。
他續指，電視台日後亦可訪問候選人，他們亦能就事情發表意見。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/多名官員續呼籲齊投票-陳國基-政府或電視台辦論壇目的相同/621459?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
