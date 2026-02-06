多名立法會議員出席南沙十五五規劃研討會 就兩地於科技醫療等提多項合作建議(謝欣桐報道)

【Now新聞台】多名立法會議員與廣州南沙政府舉行研討會，就兩地於科技、醫療等提出多項合作建議。立法會主席李慧琼指，會與政府反映意見，共同主動對接國家十五五規劃。

國家十五五規劃建議，強化和提升大灣區作為高質量發展的動力源作用，有過百間港澳及國際商會組織進駐的廣州南沙提出多項發展措施，加強和港澳投資機構對接。

廣州市委常委、南沙區委書記劉煒：「在這個金融、現代服務業、貿易、航運、人才、科創等方面，香港已經非常優秀，我們要跟香港學習。南沙可以作為這個產業支撐的選擇，國家給我們的任務就是立足灣區、協同港澳、面向世界。」

立法會主席李慧琼連同十多名議員出席合作研討會。有與會議員建議利用兩地交通運輸基建，加快旅遊文化產業。

立法會議員(體育、演藝、文化及出版界)霍啟剛：「機場與南沙的距離也非常近，現在也有鐵路、公路、船舶、遊艇自由行，包括一些聯動的演唱會等，可以多跟機場、機管局去聯繫。」

立法會議員(科技創新界)邱達根：「醫療器械、具身智能，它們都有生產的需要，它可以把一部分研發放在香港，標準制定放在香港。香港研發、南沙轉化，這也是一個很好的、大家接受的一個方向。」

李慧琼指，會收集多方意見反映給政府，共同主動對接國家十五五規劃。

立法會主席李慧琼：「我們也可以把今天大家分享的內容，跟特區政府不同層級的官員解說，希望為促進南沙和香港、香港和南沙的合作發揮更大力量。」

劉煒又說，會整理會上議員提出的意見，逐步落實之後再來港交流。

