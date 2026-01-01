多名議員宣誓突口㗧㗧 被要求重讀

【on.cc東網專訊】新一屆立法會議員今日(1日)宣誓就任，有議員在宣讀誓詞尾聲時，突然口㗧㗧，秘書長要求重新宣讀一次。

90名議員在立法會會議廳逐一宣誓。當輪到議員何君堯宣誓時，本來相當暢順，但讀到最尾幾句，即盡忠職守、遵守法律、廉潔奉公」時，似是舌頭打結，口㗧㗧。本來以為過關，最後秘書長指他宣讀時有不清楚地方，要求重新再宣讀一次。

另一議員李鎮強、吳秋北及陳家珮亦因宣讀誓詞時有不清楚之處，被要求再重新宣讀誓詞。

