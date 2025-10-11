多名資深立法會議員不參選 71歲盧偉國稱無壓力(陳佩彤報道)

【Now新聞台】多名資深立法會議員表明不參選，71歲的經民聯議員盧偉國表示沒有壓力，而不參選的狄志遠則稱不同意用年齡評定參選人。

多名年過70的立法會議員相繼宣布不參選，其他超過70歲的議員——新民黨葉劉淑儀、黎棟國、實政圓桌田北辰、自由黨易志明、地產及建造界龍漢標、建測規園界謝偉銓，就未表明參選意向。

經民聯的林健鋒及盧偉國分別73及71歲，盧偉國表示沒有年齡壓力。

立法會議員(工程界)盧偉國：「沒有擔心，不同的平台為社會服務，這個都是我們經民聯一貫以來的宗旨，在不同的崗位、不同的平台，哪個平台是在某個時段最適合，我們都會考慮。」

剛宣布不參選的議員狄志遠表示，不同意用年齡衡量參選人標準和條件。

立法會議員(社會福利界)狄志遠：「我們對於評定一個人的能力，特別作為一個候選議員或者候選人，不應該用年齡劃分。無論我們國家或者全世界的政治領袖、香港的政治領袖，很多都是年紀較成熟，我不認為這是一個準則，如果有人有這個準則，那是他自己決定。」

下屆立法會選舉提名期將於本月24日開始，為期兩星期。

