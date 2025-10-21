多啦A夢巡迴展11月登陸高雄！神秘「朋友召喚鈴」首度登場 門票優惠81折、必睇12米高巨型公仔

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

多啦A夢要從台北南下到高雄了！繼今年6月在台北華山文創園區舉行展覽後，《100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-高雄站》將於11月14日至2026年2月22日進駐高雄國立科學工藝博物館。今次高雄站最矚目的打卡位，莫過於12米巨型充氣多啦A夢！展覽集結超過100款造型各異的立體哆啦A夢公仔、藤子・F・不二雄復刻工作室、珍貴原畫手稿，配合沉浸式微型劇場與3D光雕投影，還有高雄站神秘主角登場，完全是粉絲夢想成真的場景。

《100%多啦A夢&friends 巡迴特展》已在多毎地方展覽過，11月將登陸高雄國立科學工藝博物。（官方圖片）

從香港到台灣 全球巡迴展覽震撼登場

《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》繼香港、上海、泰國等地展出後，今年6月先在台北華山掀起熱潮，如今移師高雄科工館。整個展覽分為多個主題展區，當中最特別的展區包括藤子・F・不二雄老師復刻工作室、100%微型劇院、無限多啦A夢世界、大雄漫畫閱讀房間等。

工作室展區完整重現老師當年的創作環境，從鋼筆、原稿紙、墨水到羽毛刷，連老師最愛的恐龍模型、科學圖鑑都一一呈現。走進「無限哆啦A夢世界」，透過鏡面營造的空間延伸感、配合3D光雕投影在「大雄漫畫閱讀房間」，讓你感覺自己縮細了走入漫畫世界及「100% 微型劇院」，大螢幕放映由日本團隊專為台北和高雄展覽製作的原創短篇動畫。另外仲有10道巨型漫畫牆、30幅大長篇復刻原畫，重現《大雄的恐龍》多《大雄的魔界大冒險》等多部經典篇章。

藤子・F・不二雄的1:1復刻工作桌首次在台公開，讓粉絲可以近距離感受多啦A夢誕生的創作過程。（圖片來源：IG@doraemon100）

展覽現場的巨型漫畫牆與立體場景裝置，精選5幕經典漫畫場景放大呈現，讓觀眾感覺自己被縮小燈照過，走進巨型漫畫書世界。（圖片來源：IG@doraemon100）

超過100款不同造型的立體多啦A夢齊齊登場之餘，還有藤子・F・不二雄筆下的其他動畫角色，每一隻都可愛到想即刻帶返屋企。（圖片來源：IG@doraemon100）

高雄限定驚喜 特典套票搶先開賣

今次高雄站最神秘的主角，就是首次登場的秘密道具「100%朋友召喚鈴」！這個鈴鐺跟胖虎有段深刻淵源，在「100%微型劇院」展區會放映日本團隊特別為台灣展覽製作的短篇動畫《胖虎世界巡迴演唱會》，講述胖虎如何完成唱歌夢、登上舞台的故事。召喚鈴扮演甚麼角色？答案要入場先知！

如果錯過了香港及台北的粉絲，並打算去高雄朝聖的粉絲，記得早點購票，除了有優惠外，還有特典禮物。門票可以率先在Klook訂購，早鳥預售票$101起、Mini雙人珍藏套票$249、特典套票$381。特典套票包含展覽限定紀念品，預計會有公仔、匙圈、T-shirt、收納袋等。值得留意的是，經常缺貨的「紫薯多啦絨毛公仔」高雄展都會補貨，這款公仔不止造型萌爆，還散發淡淡紫薯香氣！入場觀眾憑票券在入口處完成驗票，更可隨機獲得高雄站限定徽章一個。

100%多啦A夢&FRIENDS 巡回特展 高雄站

早鳥預售票$101起、Mini雙人珍藏套票$249、特典套票$381

SHOP NOW

「100%朋友召喚鈴」作為展覽獨家秘密道具首次登場，配合播放的《胖虎世界巡迴演唱會》動畫，為粉絲帶來全新體驗。（圖片來源：AllRightsReserved）

「100%微型劇院」、「無限哆啦A夢世界」及「大雄漫畫閱讀房間」，讓大家猶如置身多啦A夢冒險故事中。（圖片來源：AllRightsReserved）

特典套票與Mini雙人珍藏套票已限量發售，包含多款展覽限定紀念品，售完即止，多啦A夢迷記得搶購。（官方圖片）

場內當然有會場限定的產品發售，尤其是「紫薯多啦絨毛公仔」大家千祈不要錯過。（官方圖片）

100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-高雄站

日期：2025年11月14日-2026年2月22日（逢星期一休息，2026年2月16日除外）

地址：高雄市807412三民區九如一路720號 高雄國立科學工藝博物館北館2F特展廳（ 地圖 ）

時間：9am-5pm(2026年2月14日至22日延長至6pm，閉展前30分停止售票入場)

交通：高鐵左營站轉搭台鐵至「科工館車站」，步行約10分鐘、高雄捷運紅線至「高雄車站 (R11)」，轉搭60號公車（覺民幹線）至科工館站、台鐵「科工館車站」下車，步行約10分鐘。

