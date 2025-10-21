楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
多啦A夢巡迴展11月登陸高雄！神秘「朋友召喚鈴」首度登場 門票優惠81折、必睇12米高巨型公仔
多啦A夢要從台北南下到高雄了！繼今年6月在台北華山文創園區舉行展覽後，《100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-高雄站》將於11月14日至2026年2月22日進駐高雄國立科學工藝博物館。今次高雄站最矚目的打卡位，莫過於12米巨型充氣多啦A夢！展覽集結超過100款造型各異的立體哆啦A夢公仔、藤子・F・不二雄復刻工作室、珍貴原畫手稿，配合沉浸式微型劇場與3D光雕投影，還有高雄站神秘主角登場，完全是粉絲夢想成真的場景。
從香港到台灣 全球巡迴展覽震撼登場
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》繼香港、上海、泰國等地展出後，今年6月先在台北華山掀起熱潮，如今移師高雄科工館。整個展覽分為多個主題展區，當中最特別的展區包括藤子・F・不二雄老師復刻工作室、100%微型劇院、無限多啦A夢世界、大雄漫畫閱讀房間等。
工作室展區完整重現老師當年的創作環境，從鋼筆、原稿紙、墨水到羽毛刷，連老師最愛的恐龍模型、科學圖鑑都一一呈現。走進「無限哆啦A夢世界」，透過鏡面營造的空間延伸感、配合3D光雕投影在「大雄漫畫閱讀房間」，讓你感覺自己縮細了走入漫畫世界及「100% 微型劇院」，大螢幕放映由日本團隊專為台北和高雄展覽製作的原創短篇動畫。另外仲有10道巨型漫畫牆、30幅大長篇復刻原畫，重現《大雄的恐龍》多《大雄的魔界大冒險》等多部經典篇章。
高雄限定驚喜 特典套票搶先開賣
今次高雄站最神秘的主角，就是首次登場的秘密道具「100%朋友召喚鈴」！這個鈴鐺跟胖虎有段深刻淵源，在「100%微型劇院」展區會放映日本團隊特別為台灣展覽製作的短篇動畫《胖虎世界巡迴演唱會》，講述胖虎如何完成唱歌夢、登上舞台的故事。召喚鈴扮演甚麼角色？答案要入場先知！
如果錯過了香港及台北的粉絲，並打算去高雄朝聖的粉絲，記得早點購票，除了有優惠外，還有特典禮物。門票可以率先在Klook訂購，早鳥預售票$101起、Mini雙人珍藏套票$249、特典套票$381。特典套票包含展覽限定紀念品，預計會有公仔、匙圈、T-shirt、收納袋等。值得留意的是，經常缺貨的「紫薯多啦絨毛公仔」高雄展都會補貨，這款公仔不止造型萌爆，還散發淡淡紫薯香氣！入場觀眾憑票券在入口處完成驗票，更可隨機獲得高雄站限定徽章一個。
100%多啦A夢&FRIENDS 巡回特展 高雄站
早鳥預售票$101起、Mini雙人珍藏套票$249、特典套票$381
100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-高雄站
日期：2025年11月14日-2026年2月22日（逢星期一休息，2026年2月16日除外）
地址：高雄市807412三民區九如一路720號 高雄國立科學工藝博物館北館2F特展廳（ 地圖 ）
時間：9am-5pm(2026年2月14日至22日延長至6pm，閉展前30分停止售票入場)
交通：高鐵左營站轉搭台鐵至「科工館車站」，步行約10分鐘、高雄捷運紅線至「高雄車站 (R11)」，轉搭60號公車（覺民幹線）至科工館站、台鐵「科工館車站」下車，步行約10分鐘。
