多喝水會變年輕？英國婦女4週實測：每天喝這水量竟「回春10歲」，黑眼圈、細紋眼袋通通不見！

collage002

還記得經典廣告詞 「多喝水沒事，沒事多喝水」 嗎？水佔人體重量的 50%至75%，是維持身體機能不可或缺的重要元素。如果長期喝水不足，可能導致 疲勞、便秘、頭痛、皮膚乾燥，甚至增加腎臟負擔，影響整體健康。

多喝水會變年輕？

最近在 Threads 上，一則有關多喝水變年輕的貼文引發熱烈討論！這位網友翻出多年前的新聞，內容是關於2013年《每日郵報》的新聞案例：一名42歲英國女子每天喝 3公升水，連續4週後，外貌年輕了10歲、膚況煥然一新。究竟多喝水真的能讓人變美變年輕嗎？我們帶你一次看懂。

廣告 廣告

英國女子4週實測：每天喝3L水，外貌年輕10歲

主角是來自英國的 Sarah Smith，當時42歲，因長期受偏頭痛和消化不良困擾。因此醫生和營養師建議她嘗試每天多喝水（大約要喝3公升），於是她決定進行一個 28天的自我實驗，並每週拍攝外貌變化照作為紀錄。

第一週：暗沉、乾燥、疲態重

實測開始前，Sarah 平均每天只喝約 1公升水，因皮膚缺水導致嘴唇乾裂、膚色暗沉泛紅，臉上細紋明顯，黑眼圈重，讓她看起來比實際年齡老10歲。

第二週：膚色開始提亮

開始多喝水後，肌膚狀態開始出現變化！Sarah 的膚色不僅更均勻了，暗沉感也明顯改善，皮膚透亮度大幅提升。

第三週：黑眼圈、皺紋大幅淡化

黑眼圈明顯變淡，眼下細紋減少，肌膚更飽滿、彈潤，看起來比前兩週精神許多。

第四週：煥然一新，年輕回春

28天後，她的斑點與黑眼圈幾乎消失，皮膚光澤度提升，整體狀態就像「回春10歲」。

除了外貌的轉變，Sarah 的腸道功能、偏頭痛、關節僵硬等問題也明顯改善。她表示每天喝足夠的水後，消化更順暢、精力更充沛，連體重也輕了1約公斤、腰圍則少2.54公分。

喝水的8大好處，除了變美還能改善健康

從Sarah 的案例可看到，多喝水無論對健康還是皮膚都有很大幫助，好處多多：

1. 促進排便與腸道健康

水分能潤滑腸道、促進蠕動，讓糞便變軟，改善便秘。

2. 提升大腦功能與專注力

血液中約有 90%是水，水分充足能讓大腦獲得足夠氧氣，進而提升記憶力、專注力、情緒穩定性。

3. 保護心血管，降低血液黏稠度

喝足夠的水可幫助 降低血液黏稠度，避免血栓形成，減少高血壓與心血管疾病風險。

4. 加速代謝、幫助減肥

充足水分能刺激新陳代謝，透過尿液與汗水帶走廢物，也有助於控制食慾，達到健康瘦身。

5. 保濕抗老，維持肌膚彈性

水分充足能幫助皮膚細胞修復，讓肌膚維持飽滿、水嫩、彈潤，減少乾紋與老化現象。

6. 預防泌尿道感染

水分能促進排尿，降低細菌滋生，減少泌尿道感染機率。

7. 調節體溫與潤滑關節

喝水能幫助身體 調節體溫，並保持關節軟骨的彈性與潤滑，降低關節不適。

8. 提升免疫力與排毒能力

足夠水分能讓血液循環更順暢，幫助肝腎排除毒素，增強免疫系統。

每天要喝多少水？教你算每日喝水量

很多人會問：「一天到底要喝幾杯水？」答案並非固定，而是取決於 體重、活動量、天氣與健康狀況。

最常用的計算方式是：

→每日飲水量（毫升） = 體重（公斤） × 30～40 毫升

例如：

•體重 50 公斤 → 1500～2000 毫升

•體重 70 公斤 → 2100～2800 毫升

這個數字包含食物與飲品中的水分，例如水果、湯品、茶、咖啡等，也會計算在總水量裡。若你經常運動或在高溫環境工作，需額外補充水分。

❗️小提醒

•不要一次大量灌水，建議分多次小口喝

•睡前避免喝太多水，以免夜尿影響睡眠

•運動、大量流汗時，要同時補充水分與電解質

喝太多水也有風險！小心水中毒

看到多喝水的好處，不少人會想立刻狂喝水，但這裡要提醒，喝水要適量，否則可能對身體造成負擔，甚至危害健康。

1. 水中毒（低鈉血症）

短時間內大量喝水會稀釋血液中鈉濃度，導致腦細胞腫脹，可能出現頭痛、噁心、意識混亂、甚至昏迷。

2. 頻尿與夜尿問題

飲水過多會頻繁上廁所，晚上喝太多水還會影響睡眠品質。

3. 電解質失衡，導致抽筋

水喝太多會稀釋電解質，導致肌肉痙攣、無力、疲勞感。

4. 腎臟負擔加重

腎臟需加班工作以排出多餘水分，長期恐增加腎臟負擔，造成身體疲倦。

建議：

•遵循「依體重計算」的原則

•覺得口渴就補水，不必過度強迫

•運動或高溫流汗時可適度補充運動飲料

喝水≠萬能，但喝對水真的很重要

Sarah Smith 的4週實測證明，適量喝水的確能改善膚質、促進代謝、提升健康狀態，但這並不代表「喝越多越好」。正確的方式是依據體重、環境、運動量去調整，並分多次、小口、均勻補水。適度喝水有益健康，想變美變瘦，從練習喝水開始吧！

封面及內文圖片來源：shutterstock，Warren Smith

更多女人我最大報導

168公分長年維持50kg！營養師公開49歲舒淇「6大瘦身秘訣」，靠「這習慣」養成女神漫畫腿

ELLA44歲零贅肉狀態曝光！不靠激烈運動，而是「超慢跑+1神招」消滅副乳超有感

3個月狂瘦12kg！日本網友靠「這飲食法＋1分鐘運動」體脂降10%，三年零復胖！



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章