多國「封網」升級審查系統 Proton：部份疑採中國「防火長城」技術 民間VPN抗衡︱Yahoo

瑞士的網絡安全公司 Proton

【Yahoo新聞報道】總部位於瑞士的網絡安全公司 Proton 警告，隨著多國政府加強利用中斷網絡服務來壓制異見，部分國家正利用「封網」期間升級審查防火牆。 Proton 產品經理塞薩拉諾（Antonio Cesarano）接受訪問時表示，伊朗及緬甸等國家的政府在恢復網絡後，審查網絡存取的能力大幅提升，反映威權政府正將審查視為一種策略手段。

綜合外媒報道，提供加密電郵及虛擬私人網絡（VPN）服務的 Proton，長期透過追蹤免費 VPN 服務的使用需求，監察各地政府打壓言論自由及收緊網絡管控的情況。Proton 產品經理塞薩拉諾接受訪問時表示，公司多年來觀察到威權政府採用一套固定模式實施網絡審查，但近年開始發現，一些國家在結束互聯網封鎖後，審查能力出現明顯躍升。

有國家封網後審查能力由拙劣變成熟

VPN 服務可在用戶與伺服器之間建立加密連線，提升匿名度，並協助用戶繞過當地的上網限制。不過，Proton 擔心，部分政府正藉着長時間封網，強化封鎖及識別 VPN 的技術。塞薩拉諾指出，曾有國家在封網後，審查能力由「幾乎沒有，或相當拙劣」，迅速提升至「相當成熟」。

過去數年，緬甸、巴基斯坦及部分非洲國家，已開始採用中國「防火長城」相關技術。

部份國家出售審查服務技術

Proton 的 VPN 總經理彼得森（David Peterson）表示，這種能力的急速提升，可能反映部分國家正向其他政府出售「審查服務」的技術。他舉例稱，過去數年，緬甸、巴基斯坦及部分非洲國家，已開始採用中國「防火長城」相關技術。

Proton 指出，各國動用全面網絡封鎖的意願亦有上升趨勢。公司旗下的非牟利「VPN 觀測站」透過分析 VPN 使用量變化，偵測政府打壓行動。塞薩拉諾表示，過往幾乎難以想像的全國封網措施，在最近 6 個月內已發生 3 次。

他提到，伊朗最近一次大規模封網，令超過 9000 萬人口接近 3 星期無法上網，外界難以掌握當地對全國示威的鎮壓情況，人權組織指事件造成數以千計人死亡。烏干達亦於上月選舉前實施為期約 1 星期的封網，而阿富汗去年亦曾出現互聯網及電訊全面中斷。伊朗去年 6 月在與以色列的衝突期間，亦曾封鎖互聯網 1 星期。

塞薩拉諾形容，全面切斷互聯網「極端且令人憂慮」，因為當網絡停擺，整個國家的經濟活動幾乎陷入停頓，對民眾而言既危險亦代價高昂。

在伊朗 1 月 8 日最新一次封網前，Proton 的 VPN 使用量較基準水平上升 1000％。

將 VPN 程式偽裝成天氣或計數機

他指出，Proton 正與多個非政府組織合作，向受影響地區民眾講解 VPN 的概念、使用方法，以及如何選擇較安全的服務，形容這是一場「貓捉老鼠」的較量。在緬甸等使用 VPN 屬違法的國家，當局更會推出虛假 VPN 作為「誘餌」以識別異見人士，警方亦可能在街頭檢查市民手機是否安裝 VPN。

Proton 發言人達里卡雷（Vincent Darricarrere）表示，公司因此推出新功能，將 VPN 應用程式偽裝成其他程式，例如天氣或計數機，以協助用戶避開檢查。

塞薩拉諾表示，VPN 觀測站可透過註冊量急升，預測即將出現的打壓行動。在伊朗 1 月 8 日最新一次封網前，Proton 的 VPN 使用量較基準水平上升 1000％。烏干達在上月選舉前數天，VPN 註冊量亦上升 890％。此外，委內瑞拉在今年初亦出現 VPN 使用激增，於美國推翻長期執政總統馬杜羅後數天，使用量上升 770％。