Yahoo Movies HK

多圖｜Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！Netflix《赤手獨攀台北101：直播》全程直擊

台北101，全球最高摩天大樓之一，自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold在Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）挑戰徒手攀爬。

Yahoo 電影
Yahoo 電影
更新時間
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

直播連結｜Netflix《赤手獨攀台北101：直播》

40歲自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold於Netflix《赤手獨攀台北101》全球直播節目中，耗時1小時31分鐘成功挑戰零裝備徒手登上台北101最頂層！

徒手攀登台北101創歷史｜Alex Honnold攀岩旅程始於父親離世 妻子無條件信任與陪伴成堅強後盾｜影評

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

早前Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）正式預告，自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰攀登全球最高摩天大樓之一：台北101。他將會在沒有任何繩索、沒有任何裝備的情況下，徒手攀爬台北101外牆——1,667英尺（約508公尺），一口氣攀上101層。這將是一場史無前例的摩天大樓自由攀登，絕對是零容錯空間，而這場挑戰將於原定香港時間1月24日（六）上午9時，於Netflix透過兩小時全球直播的特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）全程直擊，但因天氣因素，Netflix已在社交平台宣布將直播改期到香港時間1月25日（日）上午9時。同一時間，將有5位直播嘉賓一同參與：Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。

廣告
自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold
自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold
《赤手獨攀台北101：直播》延期直播
《赤手獨攀台北101：直播》延期直播
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》

攀登台北101是Alex Honnold從奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》中攀爬花崗岩岩壁的轉變，這次挑戰在某些方面更加不可預測。摩天大樓比大多數的陡峭、結構更具有重複性，使用全身肌群的方式也不同，更重要的是，他從未攀登過如此高聳的建築物。

在直播前，Alex Honnold早前接受Netflix Tudum的訪問，談到他為何選擇台北101、如何在挑戰中調節恐懼，以及如今身為父親、心態更加成熟後，在他心中對於成功的定義為何。Alex Honnold提到選擇台北101是因為它是一座令人驚嘆且不可思議的建築，台北101也是一座獨特且可行攀爬的大樓，許多摩天大樓則不然。此外，因為獲得攀爬建築物的許可非常困難，因此他必須把握這次的機會參與。Alex Honnold認為這次攀登的最高風險是：建築攀登與攀岩壁最大的不同就是沒有「最難的一步」。和以前的徒手攀岩不同，這次的挑戰主要是在整體累積的疲勞，而那是比較難預測的。某種程度上，它更未知。

自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold
自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold
自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold
自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold

正式預告中，艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）訴說道：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」。影片當中也加入了Alex妻子的說法：「大家常常有一個疑問是：Alex現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」但她也提到，Alex就是這樣的一個人。不過，毫無疑問，Alex必須心無旁騖、且完美完成這項挑戰。

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！

宏福苑五級大火

其他人也在看

Alex Honnold「最強應援」太太Sanni，「陪」他以91分鐘完成徒手獨攀台北101挑戰：我以你為榮，但我全程都像在恐慌發作

Alex Honnold「最強應援」太太Sanni，「陪」他以91分鐘完成徒手獨攀台北101挑戰：我以你為榮，但我全程都像在恐慌發作

美國著名無繩攀岩家Alex Honnold，在1月25日以91分鐘成功徒手獨攀台北101，Netflix進行這項「極限直播」。完成壯舉後，他表示，能夠完成夢想很開心，而面對此挑戰最重要是保持鎮定，「一開始會比較緊張，但越爬越放鬆、冷靜。」這強大心理質素，令他比預期的兩小時完成挑戰還要快，他更在大樓最高處的避雷針以手機自拍。

Yahoo Style HK ・ 23 小時前
歷時約1.5小時　霍諾德赤手完攀台北101

歷時約1.5小時　霍諾德赤手完攀台北101

（法新社台北25日電） 美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰赤手獨攀台北101，經過約1小時31分，順利攻頂寫下壯舉。他原訂1月24日挑戰赤手獨攀台北101，但因雨順延至今天登場，現場一早就已聚集許多民眾圍觀。

法新社 ・ 1 天前
路斯公牛戰衣榮休 MJ拍片致敬

路斯公牛戰衣榮休 MJ拍片致敬

【Now Sports】芝加哥公牛一代後衛戴歷路斯，周六在球隊迎戰波士頓塞爾特人常規賽期間，進行其1號球衣榮休儀式，其中公牛最偉大球星米高佐敦亦有拍片向「玫瑰」致敬。公牛之前只有4名球員可以獲得球衣榮休，包括米高佐敦及柏賓兩位替公牛6奪總冠軍功臣，而戴歷路斯（Derrick Rose）成為最新一員可在公牛主場聯合中心，高掛戰衣偉大球星，其1號球衣宣佈榮休。米高佐敦亦有拍短片向「玫瑰」致敬，而路斯是2011年的MVP得主。MJ說：「戴歷，恭喜你能夠榮休球衣，我替你高興，因為擁有不可思議的球員生涯，你代表芝加哥這個城市，以及芝加哥公牛，你和你的家人都十分好，所以我替你有這個美妙晚上感到開心。」戴歷路斯2008年成為選秀狀元，3年後贏得MVP，他以22歲7個月之齡成為聯盟最年輕最有價值球員得主。不過，生涯中的膝部重創受傷，使其球員生涯遇上挫折，而生涯中亦效力過紐約人、克里夫蘭騎士、明尼蘇達木狼、底特律活塞及孟菲斯灰熊。

now.com 體育 ・ 1 天前
「上班的我就像鹹魚」：為何香港年輕人投身計程車司機？

「上班的我就像鹹魚」：為何香港年輕人投身計程車司機？

根據政府2025年的統計，香港有逾一萬八千名40歲或以下的計程車執照持牌人，較2019年大增54％。27歲的大學畢業生Longo入行兩年多，已與同輩組織車隊。他說自由、多勞多得和滿足感，是吸引新一代投身開計程車的原因。他在工餘時間經營Instagram專頁，以日常工作為創作靈感，BBC中文紀錄他一天的工作，了解Gen Z對待職場的新態度。

BBC News 中文 ・ 1 天前
將軍澳景林邨洗魚池變大屠殺　逾百條魚被放置大半天脫氧慘死

將軍澳景林邨洗魚池變大屠殺　逾百條魚被放置大半天脫氧慘死

【動物突發】將軍澳景林邨發生殘酷對待動物案件，「香港救援鳩鴿及雀鳥」義工收到求助，指景林邨景棉樓對出魚池今日（1月26日）安排清潔公司洗池，管理處及清潔工人竟只將池中逾百條魚撈起放在一旁的3個箱子及小水池，疑氧氣泵有問題，多條魚死亡，而由中午至今放置大半天竟沒人理會，有熱心市民晚上7時許發現後報警，警方及愛護動物協會督察均到場。最新數字顯示共有115條魚證實死亡，另有81條魚生還，但部分倖存魚隻十分虛弱。 義工對本報表示，今日有清潔公司洗魚池，將魚撈起放一旁，結果大量魚死亡，死亡數字不斷上升，「希望有人可以救這些魚，救得幾多得幾多。」 報案人對本報表示，她在晚上7時許經過時發現魚被放在3個箱及1個小水池，懷疑氧氣泵有問題，已經有多條魚死亡，她當即報警及報愛協，並已落口供。義工表示，已確認115條魚死亡，當中不少是錦鯉。本報正向愛協查詢具體情況。 動物救援機構「龜途」創辦人阿邦深夜亦到場協助救援，據知生還魚有81條，另現場還有4隻龜，包括兩隻巴西龜和兩隻草龜。 The post 將軍澳景林邨洗魚池變大屠殺 逾百條魚被放置大半天脫氧慘死 appeared first on 香港動物報 Ho

香港動物報 ・ 3 小時前
Alex Honnold 赤手獨攀成功登頂 Taipei 101：挑戰 1,667 呎天際線

Alex Honnold 赤手獨攀成功登頂 Taipei 101：挑戰 1,667 呎天際線

在這場足以載入垂直探索史的壯舉中，Alex Honnold 以無保護自由獨攀 Taipei 101，再次改寫人類耐力極限，而整個過程則被凝聚於這部扣人心弦的 Netflix 原創紀錄片之中。以傳奇攀登 El Capitan 聞名於世的他，這次從 Yosemite 的花崗岩峭壁，轉而投向由玻璃與鋼骨構築而成的世界指標性摩天樓。影片極度貼身地記錄，他如何在沒有任何繩索、吊帶或安全網的情況下，攀上 508 公尺幾乎垂直的建築外牆，以令人屏息的鏡頭呈現每一分準備與心理強度的驚險細節。

HYPEBEAST ・ 1 天前
行李箱顏色選錯隨時出事？航空業界揭3大NG色，空姐教8招防止行李被誤拿

行李箱顏色選錯隨時出事？航空業界揭3大NG色，空姐教8招防止行李被誤拿

大部份人選行李箱，只著重容量、品牌和耐用度，但原來顏色選擇錯誤，分分鐘會為旅程帶來意想不到的麻煩。歐洲最大廉航Ryanair早前公佈，指出高達99.9%旅客因為選用了某三種顏色的行李箱，導致在機場行李輪送帶前發生拿錯或遺失的情況。這三種「撞色之王」讓旅客在茫茫行李海中尋找自己的行李箱變得困難重重。除了顏色問題，空服員更透露不少旅客在行李牌上犯下的隱私大忌，個人資料一覽無遺，安全風險不容忽視。

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
深圳美食2026〡深圳20大美食推介！蟹叁寶蟹黃麵/米芝蓮平價版/明星熱捧燒鳥（附地鐵交通攻略）

深圳美食2026〡深圳20大美食推介！蟹叁寶蟹黃麵/米芝蓮平價版/明星熱捧燒鳥（附地鐵交通攻略）

深圳美食2026多到不能盡錄！適逢周末放假想美食一日遊，深圳絕對是人氣之選！只需一程地鐵即可直達落馬洲或羅湖口岸，美食種類多不勝數而且消費便宜，更有多個人氣商場，逛足一日都不會覺得悶，每次去都有新發現！Yahoo Food精選20間人氣必食餐廳，馬上看看內文的深圳美食推介！

Yahoo Food ・ 21 小時前
過年去哪玩較適合？他見「３殘酷事實」放棄國旅，網友嘆：去１次就不想再去

過年去哪玩較適合？他見「３殘酷事實」放棄國旅，網友嘆：去１次就不想再去

隨著春節連假即將到來，許多民眾開始規劃家庭旅遊行程，然而國內旅宿價格卻成為民眾心中的痛。近年來國旅住宿費用不斷攀升，讓不少民眾開始思考是否值得在台灣度假。一名網友就因為查詢除夕到初三的住宿價格後大感震

食尚玩家 ・ 14 小時前
台北平機票優惠｜來回連稅每人$222！旅遊出發日期至4月30日

台北平機票優惠｜來回連稅每人$222！旅遊出發日期至4月30日

台北一向都是港人快閃首選旅遊地，如想跟上潮流，朝聖Alex Honnold成功挑戰徒手攀登的台北101，就要好好把握Trip.com即將推出的台北機票優惠！一口價$222已經包含所有稅項及附加費，不限航空公司，變相航班起飛時間更有彈性，即睇詳情！

Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
英規畫「國家警察局」 仿FBI打擊重大犯罪

英規畫「國家警察局」 仿FBI打擊重大犯罪

（法新社倫敦24日電） 英國政府今天宣布將成立類似美國聯邦調查局（FBI）的國家警察機構，整合各單位資源，強化應對詐欺、網路與組織犯罪等重大案件能力。英國政府今天表示，新成立的「國家警察局」（National Police Service, NPS）以打擊複雜與重大犯罪為宗旨，整合目前分散全國的既有機構，包括國家打擊犯罪局（National Crime Agency, NCA）與各區域組織。

法新社 ・ 1 天前
ComplexCon香港2026丨2.3公開售票 JENNIE擔任Headliner 即睇搶飛攻略、票價、演出陣容

ComplexCon香港2026丨2.3公開售票 JENNIE擔任Headliner 即睇搶飛攻略、票價、演出陣容

ComplexCon香港2026今年演出陣容包括JENNIE、Yeat，以及其他尚未公布的單位！ComplexCon香港2026門票將於2月3日公開發售。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
青年宿舍BeLIVING提早完約　住戶要求青聯賠償

青年宿舍BeLIVING提早完約　住戶要求青聯賠償

【Now新聞台】青聯在銅鑼灣的青年宿舍停運，住戶不滿提早完租約，要求賠償。 根據住戶去年與青聯簽訂的租約，租期由2025年5月至2027年4月底，並列明不得於今年3月31日或之前以不少於一個月，書面通知對方提早解約，但若是業主通知收回物業則只需一個月通知，住戶不得異議或索取賠償。有20多名住戶聯署不滿青聯提前解約，並只獲2、3月免租，要求青聯賠償，協助住戶「無縫接軌」遷至其他青年宿舍。青年宿舍BeLIVING住戶Issac：「以我所知，有不少去年年中或去年年底才搬入來的住戶，有不同住戶想搬其他青年宿舍，青聯稱會幫助他們，或聯絡政府有順利過渡。根據現有租戶說法，這是沒有發生，他們的安排或幫助只是WhatsApp群組給我們看其他青年宿舍連結。」#要聞

now.com 新聞 ・ 10 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的

鉅亨網 ・ 4 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥　小兒子圓臉融化粉絲

張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥　小兒子圓臉融化粉絲

近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。

姊妹淘 ・ 17 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊　母發現惜太遲

珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊　母發現惜太遲

土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。

am730 ・ 22 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師

Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師

Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。

Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。

法新社 ・ 14 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘　義工倡規定養龜須植晶片防遺棄

超巨型鱷龜被人遺棄漁塘　義工倡規定養龜須植晶片防遺棄

【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細

香港動物報 ・ 15 小時前