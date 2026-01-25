多圖｜Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！Netflix《赤手獨攀台北101：直播》全程直擊

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊 Alex Honnold 成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

直播連結｜Netflix《赤手獨攀台北101：直播》

40歲自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold於Netflix《赤手獨攀台北101》全球直播節目中，耗時1小時31分鐘成功挑戰零裝備徒手登上台北101最頂層！

徒手攀登台北101創歷史｜Alex Honnold攀岩旅程始於父親離世 妻子無條件信任與陪伴成堅強後盾｜影評

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）全程直擊Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！

早前Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）正式預告，自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰攀登全球最高摩天大樓之一：台北101。他將會在沒有任何繩索、沒有任何裝備的情況下，徒手攀爬台北101外牆——1,667英尺（約508公尺），一口氣攀上101層。這將是一場史無前例的摩天大樓自由攀登，絕對是零容錯空間，而這場挑戰將於原定香港時間1月24日（六）上午9時，於Netflix透過兩小時全球直播的特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）全程直擊，但因天氣因素，Netflix已在社交平台宣布將直播改期到香港時間1月25日（日）上午9時。同一時間，將有5位直播嘉賓一同參與：Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。

廣告 廣告

自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold

《赤手獨攀台北101：直播》延期直播

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》

攀登台北101是Alex Honnold從奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》中攀爬花崗岩岩壁的轉變，這次挑戰在某些方面更加不可預測。摩天大樓比大多數的陡峭、結構更具有重複性，使用全身肌群的方式也不同，更重要的是，他從未攀登過如此高聳的建築物。

在直播前，Alex Honnold早前接受Netflix Tudum的訪問，談到他為何選擇台北101、如何在挑戰中調節恐懼，以及如今身為父親、心態更加成熟後，在他心中對於成功的定義為何。Alex Honnold提到選擇台北101是因為它是一座令人驚嘆且不可思議的建築，台北101也是一座獨特且可行攀爬的大樓，許多摩天大樓則不然。此外，因為獲得攀爬建築物的許可非常困難，因此他必須把握這次的機會參與。Alex Honnold認為這次攀登的最高風險是：建築攀登與攀岩壁最大的不同就是沒有「最難的一步」。和以前的徒手攀岩不同，這次的挑戰主要是在整體累積的疲勞，而那是比較難預測的。某種程度上，它更未知。

自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold

自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold

正式預告中，艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）訴說道：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」。影片當中也加入了Alex妻子的說法：「大家常常有一個疑問是：Alex現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」但她也提到，Alex就是這樣的一個人。不過，毫無疑問，Alex必須心無旁騖、且完美完成這項挑戰。

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！