多圖｜Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！Netflix《赤手獨攀台北101：直播》全程直擊
台北101，全球最高摩天大樓之一，自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold在Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）挑戰徒手攀爬。
40歲自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold於Netflix《赤手獨攀台北101》全球直播節目中，耗時1小時31分鐘成功挑戰零裝備徒手登上台北101最頂層！
徒手攀登台北101創歷史｜Alex Honnold攀岩旅程始於父親離世 妻子無條件信任與陪伴成堅強後盾｜影評
早前Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）正式預告，自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰攀登全球最高摩天大樓之一：台北101。他將會在沒有任何繩索、沒有任何裝備的情況下，徒手攀爬台北101外牆——1,667英尺（約508公尺），一口氣攀上101層。這將是一場史無前例的摩天大樓自由攀登，絕對是零容錯空間，而這場挑戰將於原定香港時間1月24日（六）上午9時，於Netflix透過兩小時全球直播的特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）全程直擊，但因天氣因素，Netflix已在社交平台宣布將直播改期到香港時間1月25日（日）上午9時。同一時間，將有5位直播嘉賓一同參與：Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。
攀登台北101是Alex Honnold從奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》中攀爬花崗岩岩壁的轉變，這次挑戰在某些方面更加不可預測。摩天大樓比大多數的陡峭、結構更具有重複性，使用全身肌群的方式也不同，更重要的是，他從未攀登過如此高聳的建築物。
在直播前，Alex Honnold早前接受Netflix Tudum的訪問，談到他為何選擇台北101、如何在挑戰中調節恐懼，以及如今身為父親、心態更加成熟後，在他心中對於成功的定義為何。Alex Honnold提到選擇台北101是因為它是一座令人驚嘆且不可思議的建築，台北101也是一座獨特且可行攀爬的大樓，許多摩天大樓則不然。此外，因為獲得攀爬建築物的許可非常困難，因此他必須把握這次的機會參與。Alex Honnold認為這次攀登的最高風險是：建築攀登與攀岩壁最大的不同就是沒有「最難的一步」。和以前的徒手攀岩不同，這次的挑戰主要是在整體累積的疲勞，而那是比較難預測的。某種程度上，它更未知。
正式預告中，艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）訴說道：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」。影片當中也加入了Alex妻子的說法：「大家常常有一個疑問是：Alex現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」但她也提到，Alex就是這樣的一個人。不過，毫無疑問，Alex必須心無旁騖、且完美完成這項挑戰。
