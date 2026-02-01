【多圖】錦上路跳蚤市場迎最後營業日 店主不捨道別

錦上路跳蚤市場迎最後營業日。(周令知攝)

位於元朗錦上路港鐵站旁的錦上路跳蚤市場，在今個周末迎來最後的營業日。這個營運至今已達17年的市集，在疫情期間曾一度十分熱鬧，惟近年間人流又變得疏落起來。為配合未來北環綫的發展，錦上路跳蚤市場終難逃結業命運。

港鐵早前表示，錦上路站對出跳蚤市場的位置，為興建未來北環綫錦上路站及相關設施的用地。於工程正式展開前，承辦商向港鐵暫時租用該位置營運跳蚤市場。承辦商及攤檔營運者於2023年底亦已接獲通知，該位置將被收回作上述用途，其後攤檔營運者已陸續遷出。港鐵一直與承辦商根據租約協調跳蚤市場的營運安排，並同意跳蚤市場將營運至上月(1月)底。

集設有約160個檔口，逢周末及公眾假期營業。由於市集僅周末及公眾假期營業，故租金相宜，每月僅2,200元，吸引不少退休和創業人士進駐。懷舊零食、衣服、首飾古董......市集裡應有盡有，是市民尋寶的好去處，如今，將落下帷幕。

