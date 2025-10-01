多地政府食堂推優惠餐飲吸客 外地人免費停車

【on.cc東網專訊】周三（1日）是內地十一、中秋假期首日，為吸引遊客，多地開啟「寵客」模式，推出多樣化舉措提升遊客體驗。重慶市、湖北赤壁、甘肅敦煌等多地政府機關食堂周三至下周三（8日）開放，向民眾提供優惠的餐飲服務，停車場免費停車，外來車輛輕微交通違法不予處罰等。

繼今年五一假期後，重慶市榮昌區政府機關食堂在十一中秋假期再次面向公眾開放，提供包括榮昌滷鵝、榮昌黃涼粉、豬油泡粑等當地特色菜品。外地消費者可憑高鐵票、高速ETC消費紀錄等憑證，在官方小程式申請「免費吃體驗券」，免費品嘗榮昌滷鵝。湖北黃岡黃州區委機關食堂首次向全社會開放，提供15元（人民幣，下同，約17港元）四菜一湯和米飯的自選套餐。湖北赤壁市政府機關食堂推出18元（約20港元）特色套餐，並免費提供赤壁青磚茶、中秋月餅及礦泉水。

甘肅敦煌全市72個停車場、超過1萬個停車位免費開放，包括機關企事業單位、A級景區等停車場，城市巴士全線路免費乘坐。四川成都市則對外地的7座或以下的非營運小客車，因不熟悉成都市道路狀況產生的8類輕微交通違法行為實行免罰措施，經教育警告和監督糾正後放行。

同一時間，部分景區免票開放，或推出半價優惠，包括江西盧山風景區、河南洛陽天池山景區等。

