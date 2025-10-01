創造山頂凌霄閣 英國建築師特里爵士離世
多地政府食堂推優惠餐飲吸客 外地人免費停車
【on.cc東網專訊】周三（1日）是內地十一、中秋假期首日，為吸引遊客，多地開啟「寵客」模式，推出多樣化舉措提升遊客體驗。重慶市、湖北赤壁、甘肅敦煌等多地政府機關食堂周三至下周三（8日）開放，向民眾提供優惠的餐飲服務，停車場免費停車，外來車輛輕微交通違法不予處罰等。
繼今年五一假期後，重慶市榮昌區政府機關食堂在十一中秋假期再次面向公眾開放，提供包括榮昌滷鵝、榮昌黃涼粉、豬油泡粑等當地特色菜品。外地消費者可憑高鐵票、高速ETC消費紀錄等憑證，在官方小程式申請「免費吃體驗券」，免費品嘗榮昌滷鵝。湖北黃岡黃州區委機關食堂首次向全社會開放，提供15元（人民幣，下同，約17港元）四菜一湯和米飯的自選套餐。湖北赤壁市政府機關食堂推出18元（約20港元）特色套餐，並免費提供赤壁青磚茶、中秋月餅及礦泉水。
甘肅敦煌全市72個停車場、超過1萬個停車位免費開放，包括機關企事業單位、A級景區等停車場，城市巴士全線路免費乘坐。四川成都市則對外地的7座或以下的非營運小客車，因不熟悉成都市道路狀況產生的8類輕微交通違法行為實行免罰措施，經教育警告和監督糾正後放行。
同一時間，部分景區免票開放，或推出半價優惠，包括江西盧山風景區、河南洛陽天池山景區等。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
越南芽莊酒店｜Fusion Resort Cam Ranh五感沉浸式度假體驗！主打全包水療/奢華打卡體驗+港人獨家延遲check out
香港快運（HK Express）直飛芽莊（Nha Trang）航線，一眾港人又多個旅遊熱點。Fusion Resort Cam Ranh度假村，只需15分鐘車程便可抵達金蘭國際機場（Cam Ranh International Airport），度假村主打壯麗的海灘景致、全包式水療服務及「隨時隨地早餐」，更以獨特的自給自足農場體驗，將慢活與可持續旅遊融合至極致。為配合HK Express航班回港，度假村更表示只有香港旅客可享有延遲check out，大家又怎可以錯過？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
國慶煙花2025｜十一國慶煙花8大免費觀賞好去處！港九靚位推介：中環海濱、中山公園、啟德碼頭隱世公園
2025年國慶煙花匯演將於10月1日8pm開始，時長23分鐘，預計在當晚8時23分結束。Yahoo Travel整合了8大免費觀賞煙花地點，方便大家相約親朋好友外出湊湊熱鬧，好去處包括尖沙咀海濱長廊、中環海濱長廊及添馬公園等，預計當日將聚集大批市民賞煙花，加上多區實施封路交通安排，記得預早去霸定位啦！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
超前部署！泰國政府計劃送內陸機票 精選5大人氣泰國目的地、哪個地方機票最高性價比？
泰國觀光局宣布，從9月至11月期間，計劃推出「Buy International，Free Thailand Domestic Flights」活動，送出約40萬張泰國國內免費機票，前往曼谷以外的二線城市，包括蘇梅島、布吉、清邁、清萊、喀比等地，旨在吸引更多國際遊客前往較少人到訪的旅遊目的地。究竟免費機票可選那個目的地？那一張機票原價最貴呢？立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
芭堤雅全新星級度假酒店！人均$420起 藍白海洋主題、海景客房、步行8分鐘即達Pattaya沙灘｜Pattaya新酒店
適逢泰國觀光局於9月至11月推出「買國際航班、送國內航班」活動，送20萬張免費國內機票，適用於芭堤雅、清邁等地，吸引不少港人去泰國玩返轉。有計劃去芭堤雅玩的話，Yahoo Travel有新星級酒店推介！西班牙第一大酒店集團「芭堤雅美利亞酒店」（Meliá Pattaya Hotel）今年進駐芭堤雅。酒店採用藍白海洋主題，度假感十足，更有適合親子家庭度假的游泳池、兒童遊戲室、水療中心等設施，也有海景客房及無邊際泳池，人均只需$420起包自助早餐，CP值極高！想知邊度book酒店最抵？即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸
郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
馬斯克證實正打造Grok版百科全書 以取代維基百科
特斯拉 (TSLA) 創辦人、科技狂人馬斯克周二（9 月 30 日) 證實旗下 xAI 正開發「Grok 版百科全書」（Grokipedia），目標是取代他口中「充滿偏見」的維基百科。鉅亨網 ・ 6 小時前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 9 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
金秀賢軍中寫給女友信內容曝光 證未與金賽綸交往
【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒
韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 1 天前
550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案
美國電子遊戲大廠美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 周一 (29 日) 同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案，超越 2007 年電力公司 TXU 的 450 億美元紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，10月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、蘋果叉燒酥等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 3 小時前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前