多地暴雨 中央撥2.2億人民幣支援7地振災

【on.cc東網專訊】內地多地近日出現暴雨天氣，財政部和緊急管理部周五（29日）緊急預撥2.2億元人民幣（約2.4億港元）中央自然災害救災資金，支持北京、河北、天津、內蒙古和遼寧等7地展開應急搶險救災工作，重點用於轉移安置民眾、排危除險和倒損房屋修復等，全力保障民眾生命財產安全。

此外，中央氣象台周六（30日）發布暴雨藍色預警，預計吉林東部、遼寧東部、山東東部和南部、安徽中南部和東北部、江蘇中北部、湖北西南部、重慶東部、貴州北部及廣東南部沿海、廣西南部、海南島東部及南部等地部分地區有大至暴雨，吉林東南部、遼寧東北部等地局部地區出現大暴雨，並伴隨短時強降水和雷暴大風等強對流天氣。

另一方面，上海市高溫天氣持續突破歷史紀錄。截至周五，上海已連續24天出現高溫，追平1926年歷史紀錄。預計周末最高氣溫仍達37℃，下周初略降至33℃至34℃。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】