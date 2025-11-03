低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
多地迎強降雨降雪降溫 氣溫或創立秋後新低
【on.cc東網專訊】內媒周一（3日）報道，全國本周將開啟「雨雨雪雪冷冷」的天氣「大亂鬥」模式，多地迎強降雨降雪降溫。其中南方有大範圍降雨東擴，西北有新一輪強降雪登場，前有霧和霾打游擊，後有較強冷空氣橫掃中東部，還將受目前為強烈熱帶風暴的今年第25號颱風「海鷗」影響。南方地區下周前期先經歷陰雨帶來的濕冷，多地最高氣溫料創立秋後新低，隨後大部氣溫整體會快速回升。
降雨方面，雲南到江西、福建西部一線周一將普遍有中到大雨，周二（4日）西南地區降雨基本結束，降水進一步向東轉移，強度明顯減弱，江南、華南以小到中雨為主，只有廣東、海南部分地區仍有大雨。南方降雨剛停，西北的強降雪將接力上場，預計周二至周四（6日）新疆西部和北部先後出現大範圍雨雪天氣，天山沿線以及阿勒泰周邊地區有大到暴雪。新一股較強冷空氣周三至下周日（5日至9日）自西向東影響國內大部地區，氣溫普遍下降4至8℃，局地降溫逾10℃。
受「海鷗」和冷空氣的共同影響，周二夜間到周五（7日）南海大部將先後出現明顯風雨天氣。「海鷗」的中心周一上午位於菲律賓馬尼拉東偏南方向約950公里的西北太平洋洋面上，料於周一晚至周二凌晨登陸菲律賓中部沿海，周三移入南海東南部海面並逐漸加強，之後趨向越南中部沿海。
