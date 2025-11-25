多宗案件涉交換敏感資料 競委會：企業要注意有潛在風險

【on.cc東網專訊】競爭事務委員會至今入稟競爭事務審裁處的15宗案件中，有5宗涉及交換敏感商業資料的行為，牽涉多個不同界別。其中4宗案件的所有答辯人均被裁定違反或牽涉入違反《條例》，另一宗則有待審訊。

競委會今日（25日）展開宣傳教育活動，期望加深公眾及商界對《競爭條例》下「交換敏感資料」的相關潛在問題的了解，提醒企業注意交換敏感商業資料的潛在競爭風險，鼓勵各界守法。相關宣傳活動有2名藝人主演的宣傳片，以及宣傳小冊子和主題講座。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】