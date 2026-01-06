多平台主播Guchitsubo加入「ZETA DIVISION」！將發售相關紀念商品及舉辦相關活動！

來自直播組合「限界」的Guchitsubo加入「ZETA DIVISION」！

為了紀念他的加入，官方決定由 Guchitsubo 本人創立的服裝品牌「1x282 (Ii Yatsu)」推出週邊商品，並計劃舉辦「Rust」的PvP活動。

人氣多平台主播Guchitsubo加入「ZETA DIVISION」！

主要活躍於「Twitch」的多平台主播Guchitsubo(@gutituvo)加入「ZETA DIVISION」！

Guchitsubo 是直播組合「限界」的成員，以其仙人掌主題的頭像和獨特的詞彙而大受歡迎的人氣極高多平台主播。

2024年9月，他創立了服裝品牌「1x282(Ii Yatsu)」，並在2029年9月舉辦的東京電玩展上與「Papers, Please」合作推出聯名服裝等，活躍於廣泛領域。

隨著Guchitsubo的加入，看來「ZETA DIVISION」將會更加精彩！

Guchitsubo說

我是Guchitsubo。是真的。

希望盡快趕上前輩們的工作進度，打算先從打掃辦公室開始。

請大家多多支持。

將發售紀念加盟商品！

廣告 廣告

為紀念 Guchitsubo 加入「ZETA DIVISION」，他本人創立的服裝品牌「1x282（Ii Yatsu）」將發售FIGURE COLLECTION！

6款隨機款式的Guchitsubo FIGURE盲盒，現正接受整套預訂。

在本次預售活動中，凡購買全套產品，即可獲贈1隻波子汽水色(夜光)。

預售期間為 2025年12月30日(二)日本時間20時00分～2026年1月12日(一・公眾假期)日本時間23時59分 。

預購人數達到上限，將提前終結，敬請留意。

可經由1x282(Ii Yatsu)官方網頁購買。

商品簡介

波子汽水(夜光)※預購獎勵





價格(全套): 7,200日圓(含税)

尺寸: 4.5cm(高)、5cm(橫)、4cm(深)

套裝內容: Figure7隻+PVC卡7張

款式: UFO、行星、熱帶、芒果酸奶、薄荷綠、末日、波子汽水(夜光)※予約購入特典

材質: PVC

將舉行紀念Guchitsubo 加入的活動「ZETA RUST : GUTITUBO TAKEOVER」！

為紀念Guchitsubo的加入，「Rust」的 PvP部門將於 2026年1月6日(二)至1月9日(五) 舉行「ZETA RUST : GUTITUBO TAKEOVER」！

將經營名為「主播伺服器」的專用線上伺服器，以加深主播和觀眾之間的聯繫，並提供更具統一性的內容。

該項目基於Guchitsubo之前主持的「SAVOGE RUST」規則，重點是各隊相互競爭以摧毀對方的基地「突襲」。

將於Guchitsubo官方Twitch頻道上播出。

活動詳情

1月6日(二): 日本時間18時～27時(零晨3時)

1月7日(三): 日本時間18時～27時(零晨3時)

1月8日(四): 日本時間18時～27時(零晨3時)

1月9日(五): 日本時間18時～23時59分(頒獎典禮將在活動結束後舉行)

Team A

Team B

Team C

Team D

Team E

Team F

Team G

Team H

Team I

Team J

Team K

Team L

Team M

Team N

Team O

Team P

Team Q

Admin (營運)

大會詳情請瀏覽ZETA DIVISION官方網頁。