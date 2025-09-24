多數店舖10號波下停業 街上人車疏落 便利店仍有報紙麵包賣

【on.cc東網專訊】10號風球自今(24日)凌晨2時40分起懸掛，大多數店舖早上暫停營業，有過去在風暴期間照常營業的連鎖快餐店亦落閘，只剩零星便利店照常開門做生意，店內仍有充足報紙、小量麵包、三文治等食品供應。有街坊在店內「補給」一下。另有前線服務業「打工仔」呻今早沒公共交通下仍要上班。

東網今早約10時在屯門一個屋苑視察，留意到幾乎所有店舖沒營業，僅剩一家便利店及燒臘店仍有營業，有街坊在店內選購麵包、小食回家翻熱吃，料他們早前未有準備充足「避風」，或不想煮早餐。店內亦仍有小量包裝麵包售賣，但料也是「手快有手慢無」，售完即止，報紙則供應充足。

而附近街上的人流、車流明顯稀疏，僅一輛的士在等客，料大部分人留在安全地方沒外出。不過，部分前線服務業人員仍要暴着風雨上班提供服務。有保安員坦言今早沒公共交通，但上司號召一同步行而難以拒絕，期間「企唔企唔穩」，最終「行咗成個鐘先返到公司」。

