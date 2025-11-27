多明尼加提供空軍基地與機場 協助美國打擊毒販

（法新社聖多明哥26日電） 多明尼加今天表示將同意美國暫時使用空軍基地與機場作為打擊毒販之用。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在訪問多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）期間宣布此項消息。

華盛頓指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導販毒集團，正尋求強化對他的壓力。

迄今為止，美國這項備受爭議的掃毒行動已造成80多人死亡。

多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）在記者會表示，「我們已授權美國，在有限時間內，使用聖伊西卓（San Isidro）空軍基地與美洲（Las Americas）國際機場內的限制區域，以為飛機後勤之用。」

多明尼加將提供上述設施供加油，以及設備、人員運輸，共同出席記者會的赫格塞斯證實「美軍與飛機的臨時部署」，並表示美國對掃毒任務「極其重視」。

赫格塞斯說，「打擊毒品恐怖分子的戰爭中，我們願意主動出擊，以一種能改變整個區域格局的方式採取攻勢，相信這能為我們伙伴帶來安全、穩定與保障」。

「我們必須以強硬與迅速行動來面對毒品恐怖分子及其非法活動。這是他們唯一能聽懂的語言。」