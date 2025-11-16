黑色星期五優惠大合集！
多明尼加聯合美國出擊 緝獲加勒比海疑似毒品走私船
（法新社聖多明哥15日電） 多明尼加與美國展開聯合行動，緝獲一艘載有大約500公斤古柯鹼船隻。
多明尼加緝毒局（National Directorate for Drug Control）在聲明中表示，這次在多明尼加海岸附近的任務是為「支持美國南方司令部（United States Southern Command）的『南方之矛』行動」。
美國在拉丁美洲部署軍艦與戰機旨在打擊其所宣稱，由「毒品恐怖主義」集團營運的販毒船隻。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）13日宣布的「南方之矛」行動是其中一部分。
多明尼加緝毒局表示，他們與美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）密切合作，成功攔截這艘船。
「行動小組展開海陸空聯合大規模行動，緝捕駕船接近多明尼加沿海的多名人員，船上載有大量疑似毒品。」
多明尼加緝毒局表示，2名多明尼加公民被捕，執法人員從這艘長約8.23公尺、配備2台舷外發動機的船隻上，繳獲484包古柯鹼，總重近500公斤。
但委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指責美國總統川普正準備推翻他所領導的政府。
自9月以來，美國已在此區域轟炸21艘涉嫌販毒船隻，造成至少80人死亡。美國指責馬杜洛領導一個販毒集團，並懸賞5000萬美元捉拿他。
