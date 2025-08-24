多架飛機北京上空飛過拼出80字樣 拉起寫有「和平必勝」橫幅

北京下星期三舉行閱兵，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。市面今早有多架飛機在上空飛過，拼湊出「80」字樣、亦有飛機拉起寫有「和平必勝」、「正義必勝」、「人民必勝」的橫幅。網上有人上載相片及影片，在天壇公園、故宮等多個地方，有多架飛機在空中排列出不同編隊隊型，部分更拉起橫幅、國旗，拉出彩虹煙霧等。 新華社報道，昨日下午5時至今日清晨5時，天安門地區舉行抗戰勝利80周年大會的第三次綜合演練。今次是全流程、全要素預演，亦是紀念大會最後一次綜合演練，包括紀念大會儀式，包含閱兵、轉場、觀眾組織及應急處置等各項內容。 報道形容，演練現場各個環節組織有序、轉承緊湊、運行順暢，達到預期目標。北京市有關方面衷心感謝市民和遊客的支持。