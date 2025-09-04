Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

多模 AI 平板電腦更好玩！Samsung Galaxy Tab S11 系列實測、早鳥優惠

緊接華為 Mate XTs 三摺手機小改版，Samsung Galaxy Event 發表了新一代旗艦平板電腦 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 和 Tab S11。就如今天市場的主流，Tab S11 系列一樣主打 AI 應用，而且因為有更大的螢幕空間，因此用戶可以更簡單直接地把不同 AI 工具的結果拖曳過去，甚至是以全新六角形 S Pen 來一圈即以 Galaxy AI 改圖。

硬件規格部分，Samsung Galaxy Tab S11 系列分為 14.6” 的 Tab S11 Ultra 和 11” 的 Tab S11，電池就分別是更大的 11,600mAh 和與 Tab S9 同樣的 8,400mAh。不過兩款的重量都是系列之中最輕的，讓用戶可以更輕鬆攜帶。

處理效能部分，Tab S11 兩機統一升級到 MTK 天璣 9400+ 3nm 晶片，配合 120Hz 高刷新率的 Dynamic AMOLED 2X 螢幕，使用體驗非常流暢。比較前代，Tab S11 Ultra 的前置相機就只留了一顆 12MP 作自拍和視訊用途，取消了第二顆超廣角相機，不過就保留了螢幕抗反光塗層。

就如 Galaxy S25 Ultra 一樣，Galaxy Tab S11 系列的 S Pen 是沒有藍牙功能，所以不再需要充電後才使用了，因此磁吸收納的位置也改回在機側。隨附的新款 S Pen 筆身改為六角形，就如中華牌鉛筆一樣，有著更穩定的握持感，筆身繼續有按鍵來協助操作。

因為有更大的螢幕空間，Galaxy Tab S11 系列可以同時多開幾個不同的 AI app，而且在新的系統之中，更可以像電腦一樣有工作空間的概念，在桌面 1 打開瀏覽器和郵件、桌面 2 打開 Netflix 和 Spotify，點選多工鍵後切換過去，即時打開待用的 app 組合。

更進一步的玩法，是可以在 Perplexity 生成了圖片後，以 S Pen 圈選並透過 Galaxy AI 的繪圖助手來更改風格，善用不同 AI 工具的特性和減少 AI 使用額度！

Samsung Galaxy Tab S11 系列香港價格

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 設有 Wi-Fi 和 5G 版本，定價 HK$9,688 起

Samsung Galaxy Tab S11 設有 Wi-Fi 和 5G 版本，定價 HK$6,288 起



Samsung Galaxy Tab S11 系列早鳥優惠

2025 年 9 月 5 日至 18 日期間，於 Samsung 網店、專門店、特約零售商等預訂，即可享限時容量升級優惠：

Galaxy Tab S11 Ultra (16GB RAM + 1TB ROM)：優惠價為港幣 11,388 元（Wi-Fi 版本）（等同港幣 1,200 元折扣優惠）

Galaxy Tab S11 Ultra (12GB RAM + 512GB ROM)：優惠價為港幣 10,788 元（5G 版本）以及港幣 9,688 元 （Wi-Fi版本） （等同港幣 900 元折扣優惠）

透過 Samsung Trade-in 專屬網站 trade-in 合資格型號舊平板電腦，可享高達港幣 1,000 元額外Trade-in 回贈

以七折優惠購買原廠薄型鍵盤皮套（建議零售價為港幣 1,029 元）

以優惠價港幣 698 元購買 Galaxy Buds3 FE （建議零售價為港幣 998 元）



Galaxy Tab S11 (12GB RAM + 512GB ROM)：優惠價為港幣 6,788 元（Wi-Fi 版本）（等同港幣 900 元折扣優惠）

Galaxy Tab S11 (12GB RAM + 256GB ROM)：優惠價為港幣7,388元（5G 版本）以及港幣6,288元 （ Wi-Fi 版本） （等同港幣 500 元折扣優惠）

透過 Samsung Trade-in 專屬網站 trade-in 合資格型號舊平板電腦，可享高達港幣 800 元額外 Trade-in 回贈

以七折優惠購買原廠薄型鍵盤皮套（建議零售價為港幣 799 元）

以優惠價港幣 698 元購買Galaxy Buds3 FE （建議零售價為港幣 998 元）



