多相｜《MOLLY閃耀之旅-追蹤星光軌跡》全港最大7米高MOLLY 20周年雕像 55款經典造型MOLLY躲藏不同角落｜Yahoo活動街

《MOLLY閃耀之旅-追蹤星光軌跡》全港最大7米高MOLLY 20周年雕像 55款經典造型MOLLY躲藏不同角落｜Yahoo活動街

香港設計師Kenny Wong（王信明）創作的MOLLY迎來二十歲生日，特別與POP MART攜手呈獻《MOLLY閃耀之旅 – 追蹤星光軌跡》藝術展覽，集團旗下的中港城、屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、黃金海岸商場和利東街首次共同推出大型藝術聯展，期望將藝術帶入大家的日常生活，展開一場以追「星」為靈感的全港跨區藝術展覽。MOLLY誕生20年來的55個經典造型，深度融入8大商場獨有的社區氛圍與生活節奏之中，讓MOLLY真正走入香港不同社區，穿梭於香港各區與大家一同踏上星途，逐一感受MOLLY為大家帶來的倔強而溫柔的信念。

這場夢幻生日慶典由中港城出發，於維港海景前一口氣展出20款MOLLY周年紀念版造型雕像，打造出一條閃耀的「MOLLY星光大道」，海豚池平台花園更展出目前全香港最大的7米高MOLLY 20周年騎師造型特別版雕像，將信和集團商場與大家於馬年一同踏步向前的祝願傳送至全香港。另外7大商場均配合各區特色元素度身設計主題場景，創造出獨一無二的佈置，化身成風格截然不同的 MOLLY 藝術世界。由繁華鬧市到悠閒海岸，MOLLY化身成風格各異的城市旅伴，真正走入香港不同社區，為粉絲帶來每一站都充滿驚喜的全新視覺體驗，將夢想及創意傾注城市的每個角落。

目前全香港最大！7米高20周年MOLLY雕像策馬進駐中港城

歷年珍貴周年特別版雕像列陣「MOLLY星光大道」 回顧20年來成長「星」途

今次MOLLY在香港舉行這場夢幻生日慶典，以坐擁維港海岸線美景的中港城作為起點，展出中港城．MOLLY星光軌跡。於海豚池平台花園一口氣展出20款MOLLY經典造型雕像，再配搭全新背景，以閃耀星光為主題打造出一條「MOLLY星光大道」。這條星光大道不僅展示了2006年MOLLY初出道時期的造型，還涵蓋了這二十多年來不同的周年特別版本，傳遞著創作者Kenny的初心和對美好事物的追求。各位追星者可以由MOLLY踏上星途的第一步起，沿途回顧這位小女孩的故事，走過一段又一段結合勇氣和夢想的冒險之旅。

為隆重其事，加上MOLLY誕生20周年生日與馬年新春相近，中港城更展出目前全港最大的7米高騎師造型MOLLY 20周年特別設計雕像《路遙知MOLLY – 鴻運當頭》。這是該造型首次在戶外大型展出，​穿上騎師服的MOLLY準備好策馬前行，其基座更特別以信和集團旗下各大商場建築的剪影作點綴，與廣大市民一同迎接即將來到的馬年，一同策馬前行、邁向未來。

POP MART聯手呈獻《MOLLY閃耀之旅 - 追蹤星光軌跡》展覽

展覽日期：2026年2月3日（星期二）起

展覽地點：中港城、屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、黃金海岸商場和利東街

