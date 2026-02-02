八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
多相｜《MOLLY閃耀之旅-追蹤星光軌跡》全港最大7米高MOLLY 20周年雕像 55款經典造型MOLLY躲藏不同角落｜Yahoo活動街
香港設計師Kenny Wong（王信明）創作的MOLLY迎來二十歲生日，特別與POP MART攜手呈獻《MOLLY閃耀之旅 – 追蹤星光軌跡》藝術展覽，集團旗下的中港城、屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、黃金海岸商場和利東街首次共同推出大型藝術聯展，期望將藝術帶入大家的日常生活，展開一場以追「星」為靈感的全港跨區藝術展覽。MOLLY誕生20年來的55個經典造型，深度融入8大商場獨有的社區氛圍與生活節奏之中，讓MOLLY真正走入香港不同社區，穿梭於香港各區與大家一同踏上星途，逐一感受MOLLY為大家帶來的倔強而溫柔的信念。
這場夢幻生日慶典由中港城出發，於維港海景前一口氣展出20款MOLLY周年紀念版造型雕像，打造出一條閃耀的「MOLLY星光大道」，海豚池平台花園更展出目前全香港最大的7米高MOLLY 20周年騎師造型特別版雕像，將信和集團商場與大家於馬年一同踏步向前的祝願傳送至全香港。另外7大商場均配合各區特色元素度身設計主題場景，創造出獨一無二的佈置，化身成風格截然不同的 MOLLY 藝術世界。由繁華鬧市到悠閒海岸，MOLLY化身成風格各異的城市旅伴，真正走入香港不同社區，為粉絲帶來每一站都充滿驚喜的全新視覺體驗，將夢想及創意傾注城市的每個角落。
目前全香港最大！7米高20周年MOLLY雕像策馬進駐中港城
歷年珍貴周年特別版雕像列陣「MOLLY星光大道」 回顧20年來成長「星」途
今次MOLLY在香港舉行這場夢幻生日慶典，以坐擁維港海岸線美景的中港城作為起點，展出中港城．MOLLY星光軌跡。於海豚池平台花園一口氣展出20款MOLLY經典造型雕像，再配搭全新背景，以閃耀星光為主題打造出一條「MOLLY星光大道」。這條星光大道不僅展示了2006年MOLLY初出道時期的造型，還涵蓋了這二十多年來不同的周年特別版本，傳遞著創作者Kenny的初心和對美好事物的追求。各位追星者可以由MOLLY踏上星途的第一步起，沿途回顧這位小女孩的故事，走過一段又一段結合勇氣和夢想的冒險之旅。
為隆重其事，加上MOLLY誕生20周年生日與馬年新春相近，中港城更展出目前全港最大的7米高騎師造型MOLLY 20周年特別設計雕像《路遙知MOLLY – 鴻運當頭》。這是該造型首次在戶外大型展出，穿上騎師服的MOLLY準備好策馬前行，其基座更特別以信和集團旗下各大商場建築的剪影作點綴，與廣大市民一同迎接即將來到的馬年，一同策馬前行、邁向未來。
POP MART聯手呈獻《MOLLY閃耀之旅 - 追蹤星光軌跡》展覽
展覽日期：2026年2月3日（星期二）起
展覽地點：中港城、屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、黃金海岸商場和利東街
Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）
蛋糕食譜｜開心果巴斯克芝士蛋糕
開心果巴斯克芝士蛋糕❤ 果香味獨特，情人節快樂！ Basque Cheesecake with pistachio
葡撻食譜｜酥皮葡撻
酥皮葡撻? 中式酥皮好酥脆，奶香蛋香兼備? 甜度自己控制?? Pastel de nata (Portuguese tart)
跑步也能變成旅行！日本5大特色馬拉松，富士山下、櫻花雨⋯邊跑邊收集風景！
石垣島馬拉松｜日本最南端的馳騁時刻想要擺脫在冬季跑步的寒冷，熱愛跑步的旅人不妨將目光投向日本國土的最南端的「沖繩」「石垣島」。這裡的馬拉松不僅是一場體育賽事，更是一場在海島中進行的身心靈療癒跑步之旅。石垣島馬拉松賽道沿著海岸線延伸，可一邊奔跑一邊欣賞海景...
香港新春變成嘉年華！全球最大型彈跳體驗、花車巡遊、13公里海濱板道一次解鎖
國泰新春國際匯演之夜香港在農曆新年期間熱鬧非凡，「國泰新春國際匯演之夜」將於農曆大年初一（2月17日）為一系列慶祝活動揭開序幕，帶來集燈光、音樂、全球文化與節慶氛圍於一身的環球嘉年華。今年活動以「開年 開運 開心」為主題，近60隊花車及表演隊伍巡遊將於晚上8時於...
男士返工袋︱Smart Casual穿搭必備 9款Tote Bag推介！最平$681入手、Lemaire極簡美學、Porter實用主義
手袋其實是個人風格的延伸，一個合格的男士Tote Bag，不只是用來裝筆電與雜物的容器，而是既要有紮實的輪廓去搭配返工穿搭，又要在材質上透出不經意的品味。Yahoo網購專員為大家搜羅了9款性價比高的Tote Bag，包括人氣法國品牌A.P.C的帆布袋、Maison Kitsuné的「小狐狸」手袋，低至$681已有交易，大尺寸更可放電腦，而且還可以滿足大家配襯Smart Casual返工穿搭的需求，實用又時尚。
靚牛火鍋放題$124起！犇殿台灣火鍋加鐵板燒放題買一送一 任食上選赤身牛肉、海虎蝦、夜市小食/升級歎極黑美濃和牛
KKday推出限時快閃優惠！2月2日下午3時開搶，犇殿台灣火鍋奧海城及九龍灣店晚市買一送一放題，今次主打高質牛肉套餐，包括日本北海道和牛、美國尚品黑毛雪花牛等，配搭多款台灣地道夜市小食及特色湯底，人均低至$124起，超值抵食！KKday推出限時快閃優惠！2月2日下午3時開搶，犇殿台灣火鍋奧海城及九龍灣店晚市買一送一放題，今次主打高質牛肉套餐，包括日本北海道和牛、美國尚品黑毛雪花牛等，配搭多款台灣地道夜市小食及特色湯底，人均低至$124起，超值抵食！
新年禮盒2026｜見長輩、家長、親家送禮必選20+款賀年禮盒推介！低至五折入手台灣紅茶／海苔肉鬆蛋捲禮盒／美味烏魚子
2026拜年倒數！去另一半家中見長輩、跟親戚拜年好緊張？千萬別兩手空空！買新年禮盒最怕「包裝靚但唔好食」或者「太老土」。Yahoo購物專員幫大家做功課，搜羅超過20款連親家都會讚的「神級禮盒」！不論是甜點零食禮盒、茶葉禮盒、新派款式禮盒，全部包裝喜慶、水準極高。想在親戚面前大方得體不失禮，還要買得超值？快點進來看這份新年送禮全攻略！
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛
張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
中國婦失蹤案損傷多達5處！ 丈夫報案日中移民黑幕曝光！
這是發生在日本茨城縣築波市的中國籍女子死亡案，迅速從一樁失蹤事件演變成疑似他殺的國際焦點，受害者是一名54歲（報導中也有51歲說法）的中國婦女，遺體在山林中被發現時赤腳倒地，衣物完整但隨身物品如包包和手機不見，司法解剖顯示右側肋骨骨折、頸部疑似勒痕、皮膚多處脫落，死亡時間推估數周前。
游學修疑不滿被ViuTV刪走鏡頭 連環發文兼拎埋姜濤舊照反擊 轉頭叫休戰︰攰了唔玩了
試當真於去年10月「熄燈」後，主腦之一游學修仍活躍參與唔少演出，早前更加同JFFT去蒙古旅行拍片。
孫藝珍私服穿搭Valentino鞋超吸睛！精品芭蕾舞鞋6款推薦
韓國女星孫藝珍向來以優雅形象著稱，她的私服穿搭同樣是時尚迷關注焦點。近日她在IG分享的造型，宛如校園青春記憶的延伸：白襯衫搭配黑色百褶裙，俐落中帶著柔和層次，自然達到減齡效果。腳上搭配Valentino芭蕾舞鞋成為亮點，巧妙呼應學院氣息，也讓芭蕾舞鞋再度成為精品鞋履中的話題焦點！接下來，就從孫藝珍的示範出發，盤點6款精品芭蕾舞鞋的魅力。
吳文忻新藥影響情緒常爆喊 除夕夜入院輸血 癌細胞擴散惹擔憂
51歲嘅吳文忻（現改名吳忻熹Nathaliie）前年癌症復發，去年更惡化至第4期，癌細胞擴散至尾龍骨，現正積極接受治療。近日佢喺社交網站開直播，期間透露病情惡化，癌細胞更擴散至其他器官，最新檢查結果令人擔憂。
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
《大行》高盛：傳工行(01398.HK)農行(01288.HK)將獲當局注資 或引致高達7%盈利稀釋
高盛發表研究報告指，日前外電引述消息指，中國當局計劃向兩大國有銀行工商銀行(01398.HK)及農業銀行(01288.HK)注資3,000億元人民幣。高盛表示對該傳言不置評，但評估潛在影響，預測若屬實，將導致該兩間銀行每股盈利面臨4%至7%的稀釋，每股淨值預期攤薄最多2%，而核心一級資本比率則可能提升54至61個基點。