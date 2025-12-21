多賢拍吻超像AI 惠利吐槽：是ChatGPT嗎

▲近期轉型演員的TWICE多賢（如圖）登上了惠利的YouTube節目，兩人聊到拍吻戲心情、是否有曖昧對象話題，沒想到多賢的回答太官方，被吐槽像是ChatGPT。（圖／翻攝自惠利YT）

[NOWnews今日新聞] 韓國女團TWICE多賢近期轉型成為演員，日前她登上惠利的YouTube節目，兩人聊到了拍吻戲的話題，沒想到多賢「只是為了呈現好品質」的官方回應讓惠利聽了直言：「妳是ChatGPT嗎？」提到是否有沒有正在曖昧中對象，多賢也直接說「完全沒有」，讓惠利哭笑不得。

多賢回應拍吻戲心情！太官方被惠利吐槽：是AI嗎

轉型成為演員的多賢自然地拍了許多吻戲，日前她登上惠利主持的YouTube，惠利對多賢說「許多ONCE（粉絲名）看到妳的吻戲都要暈倒了」，想不到下一秒多賢超冷淡回應，「但只是為了眼戲，為了美麗的畫面才做的」，話一說完惠利直接吐槽，「好像AI呀，妳是ChatGPT嗎？」讓多賢笑說，「真的被說過沒有靈魂，看起來沒感情。」

接著惠利問道，「那妳在現實世界中，有那種朋友以上、戀人未滿的異性朋友嗎？」多賢秒答：「沒有」，讓惠利大笑，開始學起AI說話：「好的，已經收到指令，」笑瘋全場。

▲多賢（左）被惠利（右）吐槽像是ChatGPT。（圖／翻攝自惠利YT）

TWICE多賢今年以翻拍台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》的女主角，正式出道當演員，近期演出新劇《Love Me》，飾演與李施優相識20年的青梅竹馬情侶檔，清新自然的互動成為劇中一大亮點。談到首次拍攝電視劇，多賢坦言既緊張又期待，所幸拍攝期間成員們一路給予她滿滿鼓勵，「從冬天拍到夏天，一直關心我會不會太累，也說一定會準時收看、幫我應援。」

資料來源：YouTube

